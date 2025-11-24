  • Anzeige

Diese 9 PlayStation-Hits gibt's jetzt für nur 7,99€: Action-Kracher für PS5 & PS4 im Black-Friday-Angebot abstauben!

Wer diese Spiele verpasst hat, sollte sie jetzt unbedingt nachholen: Gerade könnt ihr große Hits für PS4 und PS5 für nur 7,99€ im Black-Friday-Angebot abstauben!

GamePro Deals
24.11.2025 | 10:42 Uhr


zum Shop

Für nur 7,99€ solltet ihr diesen PlayStation-Hits wirklich endlich eine Chance geben. Für nur 7,99€ solltet ihr diesen PlayStation-Hits wirklich endlich eine Chance geben.

Zum Black Friday gibt es nicht nur eine Menge aktueller PS5-Spiele günstig im Sonderangebot, die Sales sind auch eine tolle Gelegenheit, um große Klassiker, die man vielleicht verpasst hat, zum Schnäppchenpreis nachzuholen. Besonders günstig könnt ihr das aktuell bei MediaMarkt tun. Dort bekommt ihr aktuell neun PlayStation-Hits für PS4 und PS5 für jeweils nur 7,99€! Hier findet ihr sie:

PlayStation-Hits für 7,99€ im Black-Friday-Sale abstauben!

Offiziell laufen diese Deals sogar noch länger als die meisten anderen Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt und enden erst am 18. Dezember. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass sie schon viel früher ausverkauft sein können. Daneben gibt es bei MediaMarkt natürlich auch noch viele neue PS5-Hits im Angebot, darunter etwa Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 und Death Stranding 2. Auch Konsolen und Controller bekommt ihr günstig. Hier geht's zur Übersicht:

PS5-Spiele & -Hardware jetzt im MediaMarkt Black Friday schnappen!

Black-Friday-Schnäppchen: Diese PlayStation-Hits gibt's jetzt für nur 7,99€!

Video starten 7:16 God of War - Testvideo zum PlayStation-exklusiven Action-Rollenspiel

Vor allem Bloodborne und God of War können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, beide sind nicht nur Klassiker, sondern auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragende Spiele. Auch The Last of Us ist natürlich ein zeitloser Klassiker, allerdings könntet ihr euch diesen auch im PS5-Remake günstiger schnappen. Außerdem ist natürlich die Uncharted Nathan Drake Collection ein echtes Schnäppchen, schließlich bekommt ihr hier gleich drei Action-Kracher auf einmal.

Hier die Übersicht über alle neun Angebote:

PlayStation-Hits für 7,99€ im Black-Friday-Sale abstauben!

Wenn ihr noch mehr Black-Friday-Schnäppchen rund um die Themen Gaming, Technik und Unterhaltung finden wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen, wo wir euch bereits viele Top-Angebote herausgesucht haben. Die aktuellsten Deals findet ihr zudem direkt hier:

Weitere aktuelle Angebote:
Diese smarte Stehlampe geht gerade beim Black Friday durch die Decke: Ich habe sie mir gleich dreimal geholt und bin begeistert!
von Simon Berger
Super Mario Party als Brettspiel: Das perfekte Familienspiel kostet am Black Friday nur noch die Hälfte!
von Elias Mohr
Coolblue will in der Black Week Amazon nicht das Feld überlassen – und reduziert die PS5 dafür drastisch!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
zum Shop
Zum Thema

vor 59 Minuten

Diese 9 PlayStation-Hits gibt's jetzt für nur 7,99€: Action-Kracher für PS5 & PS4 im Black-Friday-Angebot abstauben!

vor einer Stunde

Diese smarte Stehlampe geht gerade beim Black Friday durch die Decke: Ich habe sie mir gleich dreimal geholt und bin begeistert!

vor 2 Stunden

Super Mario Party als Brettspiel: Das perfekte Familienspiel kostet am Black Friday nur noch die Hälfte!

vor 4 Stunden

Coolblue will in der Black Week Amazon nicht das Feld überlassen – und reduziert die PS5 dafür drastisch!

vor 20 Stunden

98 Zoll QLED-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot: Dieser riesige 144Hz-TV ist die perfekte Wahl für Gaming mit PS5 und Sport!
mehr anzeigen