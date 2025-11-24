Diese 9 PlayStation-Hits gibt's jetzt für nur 7,99€: Action-Kracher für PS5 & PS4 im Black-Friday-Angebot abstauben!

Für nur 7,99€ solltet ihr diesen PlayStation-Hits wirklich endlich eine Chance geben.

Zum Black Friday gibt es nicht nur eine Menge aktueller PS5-Spiele günstig im Sonderangebot, die Sales sind auch eine tolle Gelegenheit, um große Klassiker, die man vielleicht verpasst hat, zum Schnäppchenpreis nachzuholen. Besonders günstig könnt ihr das aktuell bei MediaMarkt tun. Dort bekommt ihr aktuell neun PlayStation-Hits für PS4 und PS5 für jeweils nur 7,99€! Hier findet ihr sie:

Offiziell laufen diese Deals sogar noch länger als die meisten anderen Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt und enden erst am 18. Dezember. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass sie schon viel früher ausverkauft sein können. Daneben gibt es bei MediaMarkt natürlich auch noch viele neue PS5-Hits im Angebot, darunter etwa Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 und Death Stranding 2. Auch Konsolen und Controller bekommt ihr günstig. Hier geht's zur Übersicht:

Black-Friday-Schnäppchen: Diese PlayStation-Hits gibt's jetzt für nur 7,99€!

7:16 God of War - Testvideo zum PlayStation-exklusiven Action-Rollenspiel

Autoplay

Vor allem Bloodborne und God of War können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, beide sind nicht nur Klassiker, sondern auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragende Spiele. Auch The Last of Us ist natürlich ein zeitloser Klassiker, allerdings könntet ihr euch diesen auch im PS5-Remake günstiger schnappen. Außerdem ist natürlich die Uncharted Nathan Drake Collection ein echtes Schnäppchen, schließlich bekommt ihr hier gleich drei Action-Kracher auf einmal.

Hier die Übersicht über alle neun Angebote:

