Diese smarte Stehlampe geht gerade beim Black Friday durch die Decke: Ich habe sie mir gleich dreimal geholt und bin begeistert!

Jetzt im Black-Friday-Angebot: Diese Stehlampen von Govee habe ich gleich mehrfach bei mir zuhause und ich bin immer noch so begeistert wie am ersten Tag!

Kennt ihr dieses Gefühl, wenn der Himmel gefühlt nur noch aus grauen Wolken besteht und man kaum noch Tageslicht abbekommt? Mir hat der Herbst die letzten Jahre lange auf die Stimmung geschlagen – ich war müde, unmotiviert und irgendwie ständig im Energiesparmodus. Genau da war die smarte Stehlampe von Govee ein echter Gamechanger: Plötzlich wirkte mein Zuhause heller, freundlicher und wie ein kleiner Rückzugsort, an dem ich wieder richtig auftanken konnte.

Dank der vielen Farbmodi und dem angenehm warmen Licht begleiten mich jetzt gleich drei Exemplare von ihr durch die dunkle Jahreszeit. Deshalb kann ich sie euch wirklich nur ans Herz legen. Und das Beste: Während des aktuellen Amazon Black Friday gibt’s die Lampe gerade zu einem richtig guten Preis!

So schön wie jetzt war mein Zuhause noch nie – dank dieser preiswerten Stehlampe von Govee!

Egal ob Gaming oder Heimkino: Mit den vielen verschiedenen Lichtmodi der Govee-Stehlampe erschafft ihr für jede Aktivität die richtige Atmosphäre!

Mit ihren 152 cm Höhe und dem schlanken Design passt die Govee-Stehlampe fast überall hin, ohne sich aufzudrängen. Der kleine Standfuß braucht kaum Platz, sodass ihr sie easy hinter dem Sofa, neben den Schreibtisch oder in eine ungenutzte Ecke stellen könnt. Sobald ihr sie einschaltet, ist aber Schluss mit Zurückhaltung: Der integrierte RGBIC-Lichtstreifen färbt eure Wand in kräftige oder auf Wunsch auch ganz sanfte Töne.

Ihr genießt ein weiches, indirektes Licht, das überhaupt nicht blendet und sofort für Wohlfühlstimmung sorgt. Ideal für Filmabende, gemütliche Auszeiten oder eure nächste Gaming-Session.

Für jede Stimmung die passende Lichttemperatur

Ein echtes Highlight ist der sogenannte RGBICWW-Lichtstreifen – komplizierter Name, aber im Grunde bedeutet das für euch: Ihr könnt nicht nur aus unzähligen Farben wählen, sondern auch zwischen warmweißem und kaltweißem Licht wechseln. Ob entspannte Wohlfühlatmosphäre oder helles, klares Licht zum Konzentrieren – die Govee-Stehlampe kann beides und auch alles dazwischen.

Mit bis zu 1.725 Lumen bringt sie außerdem genug Power mit, um auch größere Räume problemlos auszuleuchten. Die Farbtemperaturspanne von 2.200K bis 6.500K bietet euch maximale Freiheit: von gemütlich-warm wie Kerzenschein bis hin zu frischem, tageslichthellen Tönen.

Flexibles Licht von warm bis hell – die Govee-Stehlampe sorgt jederzeit für die passende Lichtstimmung.

Google, Alexa oder Apple: Maximale Kompatibilität dank Matter!

Ein großer Vorteil für alle, die bereits ein smartes Zuhause nutzen: Die Govee-Stehlampe ist Matter-kompatibel. Das heißt, ihr könnt sie ohne Aufwand in eure bestehende Umgebung einbinden – egal, ob ihr mit Apple HomeKit, Alexa oder dem Google Assistant unterwegs seid.

So könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr die Lampe steuert: ganz klassisch über die App oder einfach per Sprachbefehl wie „Alexa, dimm die Wohnzimmerlampe auf 30 Prozent“. Gerade im Alltag ist das mega praktisch, weil ihr dafür nicht jedes Mal mühsam euer Handy herauskramen müsst.

Die ideale Preis-Leistungs-Alternative zu Philips Hue und Co.

Unterm Strich bekommt ihr mit der Govee-Stehlampe eine smarte und vor allem richtig atmosphärische Lichtlösung, die euer Zuhause auf natürliche und besonders angenehme Art und Weise aufhellt. Sie ist mit zahllosen Modi ausgestattet und stark genug, um jeden Raum in genau das Ambiente zu tauchen, das ihr euch wünscht. Wenn ihr eure vier Wände mit wenig Aufwand aufwerten wollt, ist diese Lampe im Black-Friday-Angebot definitiv ein Must-Have!

Weitere Govee-Produkte beim Amazon Black Friday:

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Deals in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!