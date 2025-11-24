  • Anzeige

Super Mario Party als Brettspiel: Das perfekte Familienspiel kostet am Black Friday nur noch die Hälfte!

Super Mario Party könnt ihr nicht nur auf der Nintendo Switch spielen, sondern auch ganz analog auf dem Spieltisch? In der Black Week kostet das Brettspiel jetzt nur noch die Hälfte!

Elias Mohr, GamePro Deals
24.11.2025 | 09:25 Uhr


Super Mario Party Jamboree war ein echter Meilenstein auf der Nintendo Switch und auch auf der Switch 2. Doch wer gerade keine Lust auf Bildschirm-Gestarre hat, der kann Mario Party auch ganz analog erleben, dank dieses Brettspiels, was am Black Friday auch noch super wenig kostet!

Der beliebte Spiele-Klassiker in der Super Mario-Variante

Tatsächlich handelt es sich bei dem Brettspiel um eine lizenzierte Adaption des bekannten Titels das Spiel des Lebens, bei dem jeder Teilnehmer die Laufbahn einer Figur lenkt und dabei wichtige Lebensentscheidungen trifft – etwa, ob man eine akademische Laufbahn einschlägt oder eine Ausbildung beginnt, ob man eine Familie gründet und welche Investitionen man tätigt. Der ultimative Zweck ist es, bei Spielende – dem Eintritt in den Ruhestand – das größte Vermögen angehäuft zu haben.

Sammelt Münzen, Sterne und tretet in Minispiele gegeneinander an – wie beim Vorbild Mario Party. Sammelt Münzen, Sterne und tretet in Minispiele gegeneinander an – wie beim Vorbild Mario Party.

Die Super Mario-Version des Brettspiels hat aber natürlich ein paar Eigenheiten: Einerseits schlüpft ihr selbstverständlich in die Rollen der bekannten Charaktere aus dem Pilzkönigreich, das ihr auf unterschiedlichen Routen erkunden könnt. Neben Mario stehen euch Peach, Luigi und Yoshi als Spielfiguren zur Verfügung. Außerdem bringt es euch nichts, eure Münzen anzuhäufen, ihr müsst sie in Sterne investieren, mit denen ihr versucht, Bowser zu besiegen. Der Spieler, der das als erste schafft, gewinnt die Partie.

Zum Black Friday ist das Spiel stark reduziert

Das perfekte Familienspiel für die Weihnachtszeit

Was darf bei Mario Party nicht fehlen? Richtig, die Minispiele. Die gibt es auch hier und lassen euch mehr Münzen und Sterne erhalten. Diese Spiele sind alle sehr einfach, weshalb das Spiel extrem familienfreundlich ist.

Winterzeit ist Spielezeit – am besten mit der ganzen Familie. Winterzeit ist Spielezeit – am besten mit der ganzen Familie.

Trotz der eindeutigen Ähnlichkeiten zu Mario Party und Das Spiel des Lebens bietet diese Version des Brettspiels genug Eigenständigkeit, damit sich der Kauf lohnt. Das Spiel wird ab acht Jahren empfohlen, hat eine Spieldauer von circa 30 Minuten und ist für 2 bis 4 Personen konzipiert. Beim Black Friday auf Amazon könnt ihr das Brettspiel gerade mit 46% Rabatt abstauben.

