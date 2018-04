Kaum ist das heiß erwartete Koop-Abenteuer A Way Out auf dem Markt, da wirft Writer und Director Josef Fares schon sein nächstes Projekt in den Raum.

Today is officially the start of the next game and I'm INCREDIBLY exited!!!!!! I love making videogames and can't wait to show it! — Josef Fares (@josef_fares) April 5, 2018

"Heute ist der offizielle Start unseres nächsten Projekts und ich bin UNGLAUBLICH aufgeregt!!!!!! Ich liebe Videospiele und kann es gar nicht abwarten, euch mein nächstes Spiel zu zeigen!"

DLCs wird es bekanntlich nicht zu A Way Out geben. Das gab der Director vor einigen Wochen in einer Fragerunde via Reddit bekannt. Hazelight Studios neues Projekt wird offenbar ein ganz neues Spiel, das nichts mit dem Knast-Abenteuer zu tun hat. Handfeste Infos zu dem neuen Projekt von Fares und Co. gibt es aber noch nicht.

Spielzeit von A Way Out

So lange braucht ihr zum Durchspielen der Story

Vielleicht erwartet uns ein weiteres Koop-Abenteuer mit neuem Setting und neuer Geschichte. Vielleicht überrascht uns Hazelight aber auch mit einem frischen Konzept. Warten wir's ab. Unklar ist bislang, wann genau der Titel enthüllt wird. Wir berichten natürlich.

A Way Out ist seit dem 23. März 2018 für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Hazelight enthüllte das von EA vertriebene Spiel auf der E3 2017.

Wünscht ihr euch ein weiteres Spiel wie A Way Out?