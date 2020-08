A Way Out für die PS4 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Koop-Adventure bekommt ihr bis zum 2. August 75 Prozent günstiger und somit für 7,49 Euro statt 29,99 Euro. In diesem Artikel verraten wir euch, für wen sich der Deal lohnt. Wer lieber gleich zum Angebot will, findet es hier:

A Way Out statt 29,99 Euro für 7,49 Euro im PlayStation Store

Das perfekte Duo: In A Way Out übernehmen zwei Spieler die Rollen der beiden Gefängnisinsassen Leo Carusso und Vincent Moretti, die gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen und danach noch einige weitere Abenteuer erleben, über die wir im Voraus lieber nicht zu viel verraten wollen. Die beiden sind sehr unterschiedliche Charaktere, die sich gut ergänzen: Während Leo ein schlagkräftiger, impulsiver Gangster ist, ist der ehemalige Banker Vincent eher ein bedächtiger Planer.

Dynamischer Splitscreen: Das Spielgeschehen erleben wir in einem dynamischen Splitscreen, der das Bild nicht starr in zwei Hälften teilt, sondern sich der jeweiligen Situation anpasst. Die rasanten Wechsel, die teilweise fließend in Zwischensequenzen übergehen, tragen viel zur hervorragenden Inszenierung bei und sind ein Highlight des Spiels. Am Splitscreen führt übrigens kein Weg vorbei: Er ist fester Bestandteil des Spiels, auch wenn ihr online spielt.

Simples Gameplay: Spielerisch ist A Way Out nicht allzu anspruchsvoll. Geschicklichkeitsübungen und Action-Einlagen wechseln sich mit kleinen Rätseln und Schleichpassagen ab. Richtig schwierig wird es dabei selten. Das mag diejenigen enttäuschen, die in Spielen vor allem nach einer Herausforderung suchen, führt aber andererseits dazu, dass Story und Inszenierung ihre Stärken voll ausspielen können, ohne ständig durch Frusterlebnisse aufgehalten zu werden.

Fazit: Hohen spielerischen Anspruch darf man von A Way Out nicht erwarten, aber darum geht es auch nicht. Stattdessen bekommt man hier eine packend inszenierte Kriminalgeschichte, die perfekt aufs Spielen zu zweit zugeschnitten ist. Mit dem Mitspieler über das gemeinsame Vorgehen oder über Story-Wendungen zu diskutieren, macht einen wesentlichen Teil des Spielspaßes aus. Das bedeutet aber auch: Ihr braucht zwingend jemanden, der oder die dieses Erlebnis mit euch teilt. Einen Solo-Modus gibt es nicht.

