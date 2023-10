Assassin's Creed Mirage auf Metacritic: Die niedrigste Wertung seit Syndicate

AC Mirage heimst bei der Presse eher gemischte Wertungen ab.

Mit Assassin's Creed Mirage will Ubisoft spielerisch zurück zu den Wurzeln und wie der Versuch bei der internationalen Presse ankommt, ist seit wenigen Stunden bekannt. Wir fassen für euch die Wertungen zusammen und geben euch ein Bild darüber, was am Schleichabenteuer gelobt und was kritisiert wird.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu AC Mirage:

Auf Metacritic gibt's für die PS5-Version von 75 Magazinen solide 77 Punkte, auf Xbox und PC zeigt sich ein nahezu identisches Bild.

Auf Opencritic landet Mirage bei aktuell 92 Magazinen bei 76 Punkten.

Magazin Wertung GameStar 80 IGN 80 Push Square 70 Game Informer 80 Metro GameCentral 70 PC Games 70 Wccftech 80 VGC 80 Attack of the Fanboy 60 God is a Geek 75

Mirage im Wertungs-Ranking: Mit 77 Punkten kann Mirage zwar eine durchaus gute Bewertung einheimsen, kommt so allerdings nicht an die jüngsten Ableger der Reihe wie Valhalla (80), Odyssey (83) und Origins (81) heran. Einen zuletzt niedrigeren Metascore erzielte vor acht Jahren Syndicate mit noch immer grundsoliden 76 Punkten.

Das wird gelobt

motivierende Stealth-Mechaniken

kompakte, detaillierte Spielwelt

angenehme Spiellänge (ca. 20. Stunden)

Gefühl der AC-Anfänge gut eingefangen

Kollege Dimi schreibt im GameStar-Test:

Wer mal wieder ein klassisches Assassin’s Creed erleben will, macht mit Mirage absolut nichts falsch. Nur die Bedienung war damals besser.

Das wird kritisiert

repetitives Gameplay

hakelige Steuerung

unbefriedigendes, wirres Ende

betagte Engine (Animationen)

AC Mirage im GamePro-Test

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Testerin Annika liegt mit ihrer Wertung von 82 Punkten leicht über dem internationalen Wertungsschnitt und schreibt in ihrem Fazit: "Mirage kehrt erfolgreich zu den Wurzeln der Assassin's Creed-Reihe zurück, stolpert aber auch etwas über diese Wurzeln." - direkt zum GamePro-Test.

Annika lobt vor allem den Rückschritt zum Stealth-Gameplay. Durch das richtig hübsche und detaillierte Bagdad zu schleichen hat ihr über 20 Stunden Laune gemacht. Kritik gibt es von ihr jedoch für die unpräzise Steuerung, die wenig clevere KI und auch für die teils verwirrende Story.

Hattet ihr mit der einer solchen Wertung für AC Mirage gerechnet oder seid ihr ein wenig überrascht?