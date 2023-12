'Wow, sie haben Parkour tatsächlich repariert!' - AC Mirage-Update merzt endlich großen Kritikpunkt aus

Mit Update 1.0.6 springt und klettert Basim nun um einiges besser.

Dank des New Game Plus-Modus, der mit dem neuen Titel-Updates 1.0.6 zu Assassin's Creed Mirage hinzugefügt wurde, können wir nun endlich einen neuen Durchlauf starten und dabei einen Teil unseres Fortschrittes behalten. Das ist an sich eine tolle Nachricht, viel offensichtlicher feiern die Spieler*innen aber eine ganz andere Anpassung des Updates: die Parkour-Verbesserungen.

Parkour ist AC Mirage 'fühlt sich jetzt so viel besser an'

Neue Inhalte wie ein neuer Modus sind in Spielen sicherlich gern gesehen, aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die den entscheidenden Unterschied machen und – wie im Fall von AC Mirage – für Begeisterung sorgen.

Das neueste Titel-Update 1.0.6 bringt neben dem New Game Plus-Modus, Bayeks Outfit, neuen Färbemitteln und allgemeine Fehlerbehebungen eine wichtige Verbesserung für das Parkour-System. Ubisoft hat an den Abstandswerten der Seitwärts- und Rückwärtssprünge geschraubt, wodurch Basim nun viel agiler ist und Sprünge meistert, die vorher nicht möglich gewesen wären.

Ein Vorher-Nachher-Vergleich macht es gut deutlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dass sich das verbesserte Parkour-System in normalen Gameplay-Situationen als ein Segen beweist, zeigt auch dieser Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Damit reagiert das Entwicklerteam auf einen der größten Kritikpunkte des Spiels (den wir auch in unserem Test aufgegriffen haben). Das Parkour-System ist – wie für Assassin's Creed nicht gerade unüblich – gerne hakelig und ungenau.

An sich liefert uns AC Mirage mit den kleinen Anpassungen nach wie vor kein so ausgereiftes und kunstvolles Parkour wie in Assassin's Creed Unity, aber manche sind so begeistert, dass sie selbst das anders sehen:

Ich habe ungefähr zwei Stunden damit verbracht, durch Bagdad zu parkouren, und der Unterschied ist deutlich. Ich bin von den Verbesserungen absolut überwältigt. Ich denke, dieses Update hat das Parkour-System von Mirage zu meinem Favoriten gemacht und übertrifft sogar das von Unity. Ich kann nicht glauben, dass die Seitensprünge jetzt richtig funktionieren und sie sogar an Höhe gewinnen! Reddit u/MrIHaveAQuestion1

Die kleinen Stellschrauben, die Ubisoft an den "side & back ejects" gedreht hat, machen also einen entscheidenden Unterschied, der das Spiel nochmal etwas aufwertet. Zusammen mit dem neuen New Game Plus-Modus und dem kommenden Permadeath-Modus lohnt sich eine Rückkehr daher sicherlich nochmal.

Was sagt ihr zum verbesserten Parkour? Ist euch das egal, weil ihr mit Mirage so oder so durch seid, oder lockt euch das zurück ins Spiel?