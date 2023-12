Assassin's Creed Mirage-Update bringt noch diese Woche New Game Plus – Permadeath verzögert sich

Diese Woche kommt erst einmal nur einer von zwei neuen Modi für AC Mirage.

Ubisoft wollte Assassin's Creed Mirage eigentlich keinen New Game Plus-Modus spendieren. Nachdem der Titel aber sehr gut ankam und abseits der rund 23 Stunden Spielzeit nicht viel mehr bietet, scheint uns das Entwicklerteam nun doch mit NG+ und sogar einem Permadeath-Modus neue Anreize bieten zu wollen.

Während wir aber auf New Game Plus nicht mehr lange warten müssen, verzögert sich der Permadeath-Modus.

Wann kommt New Game Plus? Ein genaues Datum kennen wir nicht, aber noch diese Woche soll AC Mirage ein kostenloses Update bekommen, das NG+ ins Spiel bringt.

Was ist New Game Plus? Der Modus, der mittlerweile in vielen Spielen zu finden ist, lässt uns einen neuen Spieldurchlauf starten, in den wir einen Teil unseres Fortschrittes behalten dürfen. Wie das in Mirage im Detail aussehen wird, ist noch nicht klar, aber sicherlich zählen da freigeschaltete Fertigkeiten und gesammelte Ausrüstung zu. Bestätigt sind zumindest schon einmal neue Belohnungen.

Wann erscheint der Permadeath-Modus? Bei der Ankündigung der beiden Modi klang es, als würden sie 2023 in einem Rutsch erscheinen, aber daraus wird nichts. "Das Team arbeitet noch am Permadeath-Modus, der voraussichtlich Anfang 2024 in einem Update veröffentlich wird", heißt es auf X. Wir bleiben hier für euch dran.

Was liefert der Permadeath-Modus? Wie der Begriff "Permadeath" schon erahnen lässt, ist der Tod permanent, es erfolgt also kein Respawn. Statt einfach den letzten Spielstand zu laden, bedeutet das, dass wir komplett von vorne beginnen müssen. Die Gefahr durch Soldaten oder einen dummen Sprung in die Tiefe zu sterben, ist also viel riskanter und ärgerlicher, was das Spiel aber auch herausfordernder und spannender macht.

Als nächstes stehen AC Codename Red und Jade auf dem Plan

Nach Assassin's Creed ist bekanntlich vor Assassin's Creed. Genau genommen erschien nach AC Mirage mit AC Nexus VR schon ein weiterer Teil, nur eben nicht für Konsolen und PC, sondern für die neueren Meta Quest-Headsets – der uns im Test begeistern konnte.

Das nächste große, richtige Assassin's Creed hört bislang auf den Codenamen Red, spielt im feudalen Japan und wird wahrscheinlich 2024 erscheinen. Bislang sieht es danach aus, als könnten wir eine Shinobi (weiblicher Ninja) und einen afrikanischen Samurai spielen.

Assassin's Creed Jade soll die nächsten Monate auch noch aufschlagen. Dabei handelt es sich um ein "vollwertiges AC-Erlebnis" auf mobilen Geräten.

Freut ihr euch mehr auf New Game Plus oder Permadeath?