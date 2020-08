AC Valhalla: Entwickler stellt Gerücht um Hauptfigur Eivor richtig

Manche Spieler*innen haben es schon bemerkt: Eivor ist eigentlich ein weiblicher, nordischer Name. Dennoch könnt ihr in Assassin's Creed Valhalla auch einen Mann spielen. Deswegen kam innerhalb der Community die Vermutung auf, dass ursprünglich keine Wahl des Geschlechts geplant gewesen sein könnte.

War Eivor eigentlich als Frau geplant? Derby McDevitt ist Autor bei AC Valhalla und äußerte sich zu einem über Twitter aufgekommenen Gerücht, demzufolge es ursprünglich nur eine weibliche Eivor hätte geben sollen. Doch das Management war dagegen und bestand darauf, dem Spieler die Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Helden zu lassen.

In AC Valhalla könnt ihr jederzeit das Geschlecht des Helden wechseln:

In AC Valhalla wechselt ihr jederzeit im Menü des Geschlecht von Eivor

Derby McDevitt meinte aber auch, dass dies so nicht ganz stimmt. Über reddit schrieb er:

"Ich sage es nur einmal: Das ist nicht ganz richtig. Und ich werde wiederholen, was ich schon immer gesagt habe. Die Geschichte von AC Valhalla wurde von Anfang an sowohl für Frauen, als auch für Männer konzipiert. Wenn ihr das Spiel spielt, werdet ihr verstehen, dass die männliche Version gar nicht in letzter Minute hinzugefügt werden konnte, oder welche Version dieser Geschichte ihr auch immer gehört habt.



Offensichtlich gibt es mehr Nuancen dieser Story, aber tiefer zu gehen, würde viele der Geheimnisse des Spiels verderben. AC Valhalla wurde mit dem Hintergrund entwickelt, dass Ubisoft den Spielern die Möglichkeit geben wollte, den Charaktere auszuwählen. Wir haben hart daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass es unserer Lore gerecht wird."