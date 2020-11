AC Valhalla: Spieler zeigen lustige Glitches mit Booten

Wikinger*in Eivor hat in England viele Abenteuer zu bestehen. Es gilt, jede Menge Feinde zu besiegen und die eigene Siedlung auszubauen. Ab und an muss Eivor auch mit technischen Problemen des Action-RPG Assassin's Creed Valhalla kämpfen. Beispielsweise beim Bootfahren.

Eine Bootsfahrt, die ist lustig...

Bootfahren kann auch ganz schon gefährlich sein: Wie manche Spieler*innen zeigen, kann es beim Überqueren der Gewässer durchaus zu Glitches kommen – und die sind in den meisten Fällen furchtbar witzig anzusehen.

Eivor und Mannschaft bleiben beispielsweise mit dem Mast des Schiffes an einem Baum hängen, wodurch sich der Kahn ziemlich schräg verhält. Erst sinkt der Charakter, dann springt er über die Wellen, während die Crew im Wasser schwimmt und ungläubig zuschaut.

Oder das Schiff bäumt sich plötzlich wie ein scheues Pferd auf, nur um dann wieder ins Wasser zu plumpsen.

Ein anderes Mal Eivor rudert plötzlich in der Luft, was aber nicht bedeutet, dass er mit dem Boot an Land kann. Wird der Versuch unternommen, auch über Land zu rudern, dann zerfällt der Kahn unter dem Hintern des Helden.

Die Videos erinnern an die Glitches, die Spieler*innen in Red Dead Redemption 2 erlebten - und teilweise auch noch heute noch davon berichten. Das ist eben ein Problem bei so umfangreichen Spielen. Es kann bei der Entwicklung nicht jede Eventualität und jede Entscheidung oder Tat der Spieler berücksichtigt werden. Daher schleichen sich Bugs ein, die dann zum Teil ziemlich kuriose und auch lustige Effekte haben.

Spielt ihr schon Assassin's Creed Valhalla? Hattet ihr auch mit solchen Glitches zu kämpfen?