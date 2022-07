AC Valhalla: Der nächste Gratis-DLC mit neuen Inhalten kommt wohl schon sehr bald

Assassin's Creed Valhalla nimmt kein Ende. Wie versprochen unterstützt Ubisoft das Open World-RPG stetig weiter mit neuen Inhalten. Die nächsten kommen wohl in Form des Niflheim-DLCs und der könnte schon in zwei Wochen erscheinen. Das beruht sogar auf einigen offiziellen Aussagen und wirkt daher sehr wahrscheinlich. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge Leaks, die schon verraten könnten, was uns darin erwartet.

AC Valhalla: Wann kommt der Niflheim-DLC?

Wahrscheinlich schon bald: Wie der AC Valhalla-Post Launch-Producer Jose Araiza in einem Interview erklärt, sollte der Niflheim-DLC aka der Vergessene Saga-DLC mit dem übernächsten Update erscheinen. Dieses Gespräch fand noch vor Update 1.5.3 statt, das mittlerweile aber schon veröffentlicht wurde. Das heißt, dass Patch 1.6.0 höchstwahrscheinlich die neuen Inhalte bringen wird (via: JorRaptor).

Schon am 2. August? Wenn sich der aktuelle Rhythmus nicht verändert, sollte das kommende Update 1.6.0 am 2. August 2022 veröffentlicht werden – fünf Wochen nach Update 1.5.3. An diesem Tag dürfte dann auch der neue Gratis-DLC erscheinen, wenn die neue Season beginnt.

Wie sieht es mit der Spieldauer aus? Wer gut geübt ist, soll den Niflheim-DLC in drei bis vier Stunden durchspielen können. Gelegenheits-Spieler*innen und Completionists können eher sechs bis sieben Stunden veranschlagen, erklärt Jose Araiza.

Hier könnt ihr euch unter anderem auch nochmal den Trailer zum Niflheim-DLC anschauen:

Was steckt drin, welche Inhalte bringt der Vergessene Saga-DLC?

Nicht eine, sondern 4 Open Worlds? Einigen neuen Leaks zufolge bekommen wir im neuen Niflheim-DLC angeblich gleich vier kleine Open Worlds serviert. Gleichzeitig ist von sechs verschiedenen Regionen die Rede, zu denen auch bereits Bilder veröffentlicht wurden. Diese vier Gegenden sollen bereits geleakt sein:

"Kalt"

"Dunkel"

"Nebel"

"Hel"

Die Regionen könnt ihr euch zum Beispiel auch in diesem YouTube-Video von AndyReloads ansehen:

Jede dieser Regionen soll zusätzlich auch noch eine Art Haus haben und dort könnten jeweils Bosskämpfe stattfinden. Die vier Welten dürften untereinander mit einer Art Brücke verbunden sein. Für die ist bereits ein Symbol entdeckt worden.

Gameplay-Neuerungen: Der Niflheim-DLC könnte sich stark vom Rest des Spiels unterscheiden, und zwar indem auf Roguelite-Elemente gesetzt wird, komplett mit zufälligem Startpunkt und Run-Zähler. Außerdem gibt es eine mysteriöse verfluchte Truhe, die eine Art Welt-Event darzustellen scheint. Neue Waffen und Rüstungen gibt es natürlich ebenfalls im neuen Niflheim-DLC. In diesem Pascal Palace-Video findet ihr sämtliche Leaks und Infos zusammengefasst.

Freut ihr euch auf mehr AC Valhalla? Was wünscht ihr euch vom DLC?