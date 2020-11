AC Valhalla: Odins Speer - Hier findet ihr die legendäre Waffe

Odins Speer Gungnir wurde der Sage nach einst von den Söhnen des Zwerges Ivaldi hergestellt und Odin als Geschenk überreicht. Er soll niemals sein Ziel verfehlen und immer zu seinem Träger zurückkehren.

In Assassin's Creed Valhalla lässt sich diese legendäre Waffe recht einfach finden, allerdings können wir sie trotzdem erst unter bestimmten Voraussetzungen erhalten. Wie genau, klären wir in diesem Guide, was mit Spoilern verbunden ist.

Odins Speer Gungnir

In Assassin's Creed Valhalla zählt Odins Speer mit seiner hohen Reichweite und dem Kraftfeld zu den mächtigsten Waffen überhaupt. In dem Action-Adventure ist er eine Waffe der Isu, also der ersten Zivilisation.

Fundort von Odins Speer

Der Speer lässt sich in Norwegen in Goinshellir finden:

Begebt euch mit dem Schiff an den nordöstlichen Kartenrand. Vom Ufer aus lauft ihr den Berg hoch, haltet euch dabei aber links. Nach ein paar Schritten geradeaus, durchquert ihr rechts eine große Felsspalte. Nun könnt ihr bereits die Höhle Goinshellir sehen, deren Eingang von herunterragendem Eis verziert wird. Beim ersten Betreten startet eine Zwischensequenz. Geht in die Höhle und zerstört auf der linken Seite die Eiswand. Haltet euch weiter links und zwängt euch durch eine enge Felsspalte. Jetzt kommt ihr in den Bereich, in dem Odins Speer in der Wand steckt und nur darauf wartet, von Eivor herausgezogen zu werden.

Der Speer lässt sich erst am Ende herausziehen

Zum Speer zu gelangen ist nur die halbe Miete. Wer Gungnir aus der Wand herausziehen will, kann das erst nach Beenden der Geschichte tun. Genauer gesagt nach der Quest "Dem Bruder zum Schutze", in der es uns zurück nach Norwegen verschlägt.

Als Teil der Quest kämpfen wir gegen Odin, der den Speer Gungnir trägt. Im Anschluss findet noch ein Bosskampf statt, nachdem es dann möglich ist, den Speer herauszuziehen.

Weitere mächtige Waffen in AC Valhalla

Odins Speer ist nicht die einzige Waffe, die uns in Assassin's Creed Valhalla große Macht verleiht. Wir können auch das sagenumwobene Schwert Excalibur finden:

3 1 Mehr zum Thema Assassins's Creed Valhalla: Hier findet ihr die legendäre Waffe Excalibur

Das legendäre Rüstungsset von Thor samt seinem Hammer Mjölnir können wir ebenfalls erhalten:

6 1 Mehr zum Thema AC Valhalla: Thors Hammer & Rüstung - Holt euch eine der besten Waffen im Spiel

Wie gefällt euch Odins Speer als Waffe? Habt ihr ihn euch bereits geholt?