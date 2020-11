Assassin's Creed Valhalla setzt mit seinem Wikinger-Setting nicht nur auf raue Krieger, sondern natürlich auch auf die damit verbundene nordische Mythologie. In dieser spielt der Donnergott Thor eine wichtige Rolle, der vor allem für seinen Hammer Mjölnir bekannt ist. Da darf seine Ausrüstung bei all den Rüstungen und Waffen im Spiel natürlich nicht fehlen. Wo sich die Rüstung und Hammer Mjölnir in der Open World versteckt halten und was ihr dafür tun müsst, klären wir in diesem Artikel.

Allerdings sei gleich vorweg gesagt, dass das Spiel uns die legendäre Ausrüstung bewusst erst gegen Ende mit entsprechender Stärke ermöglichen will. Es dauert also seine Zeit und die Herausforderungen erfordern hohe Macht-Level.

Hinweis: Dieser Guide beinhaltet Spoiler zur Story von Assassin's Creed Valhalla.

Thors Rüstung: So findet ihr die 5 Rüstungsteile

Bevor wir uns überhaupt auf die Suche nach Thors Hammer machen können, müssen wir uns würdig erweisen und seine Rüstung finden. Die besteht aus fünf Teilen.

Thors Hose, Brustpanzer & Stulpen

Für drei der Rüstungsteile müssen wir die Töchter des Lerions töten, die Teil einer Nebenquest sind. Die Hexen werden auf der Karte als Mysterien mit einem blauen Punkt angezeigt. Haben wir den passenden Punkt aufgedeckt, wird der Ort der Hexen mit einem Geweih-Helm-Symbol gekennzeichnet. Dort müssen wir dann mit einer Leiche interagieren, woraufhin die jeweilige Hexe erscheint.

Hose - Goneril ist die wohl einfachste Hexe und befindet sich in Grantebridgescire, nördlich des Isle of Ely-Klosters. Im Kampf täuscht sie uns durch Vervielfältigung und verschwindet auch mal, um uns dann überraschend anzugreifen. Außerdem kommt Eivor hier eine Giftresistenz zu gute.

ist die wohl einfachste Hexe und befindet sich in Grantebridgescire, nördlich des Isle of Ely-Klosters. Im Kampf täuscht sie uns durch Vervielfältigung und verschwindet auch mal, um uns dann überraschend anzugreifen. Außerdem kommt Eivor hier eine Giftresistenz zu gute. Brustpanzer - Regan finden wir in East Anglia. Dazu reisen wir von Goneril aus strikt weiter nach Osten. Sie kämpft ähnlich wie Goneril, hat aber auch Feuerattacken im Repertoir.

finden wir in East Anglia. Dazu reisen wir von Goneril aus strikt weiter nach Osten. Sie kämpft ähnlich wie Goneril, hat aber auch Feuerattacken im Repertoir. Stulpen - Cordelia befindet sich in East Anglia bei den Ruinen von Berkelow Bog. Dieses Mal geht es Richtung Süden in die Sümpfe. Die hat eine Vorliebe für weite Sprünge, Pfeil und Bogen sowie Blitzzauber.

Haben wir schließlich alle drei Töchter besiegt, sind wir im Besitz von drei Dolchen, die wir später noch brauchen.

Thors Helm

Mit den drei Dolchen im Gepäck reisen wir im Osten von East Anglia zu einem alten Friedhof. Dort steigen wir in einer Kapelle in eine Gruft hinab, zwängen uns durch die Spalte und folgen dem Weg solange, bis wir irgendwann bei einer Statue mit einer Art Geweih angelangen. In diese können wir nun die drei Dolche stecken, woraufhin der Boden nachgibt. Wir steigen den Weg hinab und enden schließlich bei der Truhe, in der wir Thors Helm finden.

Thors Umhang

Kommen wir zu dem zeitaufwendigsten Rüstungsteil, dem Umhang. Um diesen zu bekommen, müssen wir alle 45 Mitglieder des Orden der Ältesten (Templer) töten. 13 Mitglieder erledigen wir dabei im Laufe der Geschichte. Der Rest wandert in der Welt umher.

Das Problem hierbei: Die meisten davon sehen aus wie die üblichen NPCs. Um sie also aufzuspüren, müssen wir Hinweise finden. Und da kommen auch die Eiferer ins Spiel. Bei diesen Zeitgenossen handelt es sich ebenfalls um einige der Ordensmitglieder, die allerdings als starke Ritter umherreisen und meist Hinweise auf andere Mitglieder bei sich haben. Ist einer dieser Eiferer in unserer Nähe, ertönt ein Signalton. Auf der Karte sind sie durch ein Helm-Symbol zu erkennen und lassen sich auch durch den Raben aufspüren.

Wir müssen uns also anhand der Eiferer und gefundenen Hinweise durch die Ordensmitglieder arbeiten. Hochrangige Mitglieder können wir dabei erst finden, wenn wir die untergeordneten Mitglieder erledigt haben. Wichtig hierbei: Wir müssen den Tod jedes Mitglieds bestätigen, nachdem wir ihn getötet haben.

Die Ordensübersicht hilft uns dabei alle Mitglieder im Blick zu behalten. Diese Ansicht im Menü schalten wir frei, sobald wir in unserer Siedlung das Büro der Verborgenen gebaut haben und mit Hytham gesprochen haben.

Sobald wir letztendlich alle 45 Mitglieder des Ordens beseitigt haben, können wir uns bei Hytham den Umhang von Thor als Belohnung abholen.

Thors Hammer: So finden ihr Mjölnir

Haben wir die komplette Rüstung vor Thor zusammen, können wir uns auf die Suche nach dem legendären Hammer machen, der als einer der besten Waffen im Spiel gilt. Dazu ziehen wir Eivor alle fünf Rüstungsteile an und reisen in den Norden von Norwegen. In der Region Hordafylke können wir nun ein Gebiet betreten, in dem wir den Hammer im Fels steckend finden. Haben wir uns durch die komplette Rüstung als würdig erwiesen, können wir nun Mjölnir an uns nehmen und besitzen damit ein mächtiges Ausrüstungsset. Als Bonus erhalten wir auch die Trophäe bzw. das Achievement "Göttliche Belohnung".

