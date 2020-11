Die Welt von Assassin's Creed Valhalla lädt zum Erkunden ein. Zu den unzähligen Aktivitäten gehört auch die Suche nach Schätzen. So können wir auch in Legraceasterscir auf Schatzsuche gehen. Wo sich dieser befindet und wie ihr die nötige Schatzkarte dazu erhaltet, erfahrt ihr hier.

Fundort der Legraceasterscir-Schatzkarte

Im südlichen Legraceasterscir, nahe des Aussichtpunktes bei Venonis, befindet sich ein Treppen-Symbol. Folgt diesem und geht unterhalb der Brücke in eine Gruft. Ganz am Ende des Gangs seht ihr rechts in einer Nische eine Holzkiste. Zerstört diese, legt ein Lock frei und kriecht hindurch. Dahinter befindet sich die Schatzkarte im Sarg.

Die Schatzkarte (siehe oben) zeigt den Umriss von Legraceasterscir. Der Schatz befindet sich demnach südwestlich in dem Gebiet, aber nördlicher als der Fundort der Schatzkarte selbst. Die Skizze gibt uns außerdem den Hinweis, dass wir am Rand eines kleinen Berges suchen müssen.

Fundort des Legraceasterscir-Schatzes

Achtung: Voraussetzung für das Auffinden des Schatzes ist der Besitz der Schatzkarte. Habt ihr diese also nicht vorher eingesammelt, könnt ihr den Schatz auch nicht finden.

Mit Schatzkarte im Gepäck geht es dann von der Brücke aus Richtung Norden. Markiert euch den ungefähren Ort auf eurer Karte, den ihr auf der Schatzkarte erkennt. Folgt dem Weg und sucht am westlichen Teil des Berges nach einem Baum. Rechts davon befindet sich nach kleinen Klettereinlagen dann der Schatz, etwas versteckt im Schutt.

Als Belohnung der Schatzsuche erhalten wir dann "Entwurf: Schlangenbiss-Schilde".

Fall ihr mir Eivor in Offechirch unterwegs seid und dort die wertvollen Gegenstände finden wollt, verraten wir euch in einem anderen Artikel, was es dort wo zu finden gibt:

0 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla: Fundorte von Schlüssel & Ausrüstung in Offechirch

Gefallen euch die Schatzsuchen in Assassin's Creed Valhalla?