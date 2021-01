Action-Adventures 2021: 18 Highlights für PS4/PS5, Xbox Series X/S & Switch

Action-Adventures zählen im AAA-Bereich Jahr für Jahr zu den beliebtesten Genres. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Spieler*innen auch im Jahr 2021 so einiges in diesem Bereich erwartet.

Damit ihr bei all den Spielen nicht die Übersicht verliert, haben wir hier die wichtigsten Vertreter für euch herausgesucht. Nachfolgend stellen wir euch die Jahres-Highlights genauer vor. Weiter unten findet ihr noch weitere Spiele, die ihr im Blick haben solltet.

Disclaimer: Da uns regelmäßig neue Infos erreichen und neue Spiele angekündigt werden, werden wir diesen Artikel fortlaufend aktualisieren.

Hitman 3

Plattform : PS4/PS5, Xbox, Switch

: PS4/PS5, Xbox, Switch Release: 20. Januar

Darum geht's: Bereits früh im Jahr erwartet uns der dritte Teil des Soft Reboots der Hitman-Reihe, in dem wir uns in gewohnter Manier mit Agent 47 durch große, offene Areale schleichen und unsere Ziele so kreativ wie möglich eliminieren müssen. Habt ihr übrigens einen der beiden Vorgänger gekauft, könnt ihr die Level für ein Gesamtpaket in Hitman 3 kostenlos freischalten.

Neues VR-Erlebnis: Hitman 3 kann laut Entwickler IO Interactive komplett mit dem Virtual Reality-Headset gespielt werden. Dann natürlich in der First Person-Ansicht.

The Medium

Plattform : Xbox Series X/S

: Xbox Series X/S Release: 28. Januar

Darum geht's: The Medium ist das neue Horrorspiel von Bloober Team, den Machern von Layers of Fear und Blair Witch. Als Medium Marianne reist ihr in eine verlassene Hotelanlage, nachdem ihr die Vision eines Kindsmordes hattet und sucht dort nach Antworten.

Die Besonderheit: Marianne lebt in zwei Welten, der realen und einer spirituellen Geisterwelt. Beide Realitäten erlebt ihr simultan auf dem Bildschirm, löst so Rätsel und versucht Wege vorbei an den Schrecken zu finden.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Plattform : PS5

: PS5 Release: Frühjahr 2021

Darum geht's: Nach Into the Nexus für die PS3 ist Ratchet & Clank: Rift Apart die lang erwartete Fortsetzung der Action-Reihe rund um Lombax Ratchet und Roboter Clank. Das berühmte Duo muss sich diesmal durch verschiedene Dimensionen kämpfen, um eine nahende Katastrophe abzuwenden.

Die Besonderheit: Dank der SSD-Power der PS5 könnt ihr euch nahtlos zwischen den Dimensionen bewegen, kämpft so in der einen Sekunde beispielsweise in einer urzeitlichen Welt und in der nächsten auf einem Piratenschiff.

Kena: Bridge of Spirits

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Release: März 2021

Darum geht's: Mit Kena: Bridge of Spirits erwartet euch ein märchenhaftes Abenteuer, das vor allem für Zelda-Fans interessant sein wird. Im Action-Adventure spielt ihr das junge Mädchen Kena, die eine besondere Beziehung zu Geistern hat.

Die niedlichen Wesen namens Rot sind kleine, schwarze Fellknäuel, die ihr ähnlich den Pikmin für Rätsel indirekt steuert. In den Kämpfen nutzt ihr zudem nicht nur besondere Geisterfähigkeiten sondern auch einen Stab. Mit diesem geht es in den actionreichen Nahkampf.

Ghostwire: Tokyo

Plattform : PS5

: PS5 Release: Oktober 2021

Darum geht's: Ghostwire: Tokyo ist das neue Spiel von Entwickler-Legende Shinji Mikami, dem wir unter anderem die Anfänge der Resident Evil-Reihe und The Evil Within zu verdanken haben. Basierend auf der japanischen Folklore gilt es, ein mysteriöses Massenverschwinden aufzuklären. Dabei stellt sich uns nach und nach die Frage "Was ist real und was nicht?".

Gespielt wird das Action-Adventure aus der First Person-Ansicht, in der wir wie im Trailer oben zu sehen actionreiche Nahkämpfe erleben, in denen haufenweise Magie zum Einsatz kommt.

God of War 2: Ragnarok

Plattform : wohl PS4 und PS5

: wohl PS4 und PS5 Release: 2021

Darum geht's: Eines der wohl meist erwarteten Spiele des Jahres hört aktuell auf den Namen God of War 2: Ragnarok, der Fortsetzung des Soft-Reboots von Entwickler Sony Santa Monica.

Was uns inhaltlich erwartet, dahinter steht nach wir vor ein großes Fragezeichen. Wahrscheinlich ist aber, dass der Fimbulwinter eine nicht unwichtige Rolle auf der weiteren Reise von Kratos und Sohn Atreus spielt.

Gotham Knights

Plattform : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Release: 2021

Darum geht's: Von den Arkham Origins-Machern erscheint in diesem Jahr das Koop-Spiel Gotham Knights, in dem wir ausnahmsweise nicht in die Rolle von Batman schlüpfen. Vielmehr stehen die unterschiedlichen Figuren der Bat-Family wie Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood im Fokus.

Wollt ihr das Action-Adventure übrigens nicht zusammen mit Freunden spielen, könnt ihr die Kampagne auch wie gewohnt im Singleplayer spielen.

Hollow Knight: Silksong

Plattform : Switch

: Switch Release: 2021

Darum geht's: Mit Hollow Knight: Silksong soll in diesem Jahr die Fortsetzung zu einem der besten Metroidvanias des vergangenen Jahrzehnts erscheinen. Im Sequel schlüpfen wir diesmal in die Rolle von Käferdame Hornet, die wir bereits im Vorgänger kennengelernt haben.

Durch die Luft tänzelnd und sich an Gegner heranziehend, nehmen wir es laut Entwickler Team Cherry mit über 150 neuen Gegnertypen und frischen Bossen auf - die uns wahrscheinlich erneut alles abverlangen.

Weitere Action-Adventures, die 2021 erscheinen

Was ist mit Zelda: Breath of the Wild 2, Everwild und Co.?

Falls ihr in unserer Liste Titel wie Zelda: Breath of the Wild 2 oder die beiden Xbox-Exclusives Everwild und Senua's Saga: Hellblade 2 vermisst: Bei diesen Spielen gehen wir aktuell nicht davon aus, dass sie noch im Jahr 2021 erscheinen. Sollte sich an dieser Einschätzung etwas ändern, werden wir die Liste wie bereits oben erwähnt überarbeiten.

Action-Adventures, die bereits 2020 erschienen sind

Ihr seid auf der Suche nach aktuellen Games aus dem Genre Action-Adventure, dann schaut gerne in unsere Liste aus dem vergangenen Jahr: Von The Last of Us Part 2 über Ghost of Tsushima bis hin zu Tell Me Why findet ihr hier alle Hits aus dem Jahr 2020.

