Action-Adventures 2020: 14 Highlights für PS4, Xbox One & Switch

1. Watch Dogs: Legion

Plattform: PS4, Xbox One. PC

Release: 2020

Dieses Mal geht's nach London: In den Vorgängern haben wir uns in Chicago und San Francisco ausgetobt, doch im neuesten Watch Dogs-Ableger geht es in das London der nahen Zukunft. Die europäische Metropole hat offenbar einen dystopischen Wandel vor sich, denn als Mitglied der DedSec-Hacker müssen wir uns gegen Autoritäten in einem Überwachungsstaat zur Wehr setzen.

Unzählige Spielfiguren: Die größte Neuerung von Watch Dogs: Legion ist aber nicht das Setting, sondern die Möglichkeit, NPCs für DedSec zu rekrutieren und sie zu spielbaren Charakteren mit eigener Geschichte zu machen. Egal ob Teenager oder Hacker-Oma, in Watch Dogs: Legion kann jeder zum Widerstandskämpfer werden - und auch dank Permadeath dauerhaft ins Gras beißen.

Auch Koop ist mit dabei: Wer möchte, kann in Watch Dogs: Legion sogar gemeinsam mit bis zu vier Freunden die Open World unsicher machen. Der kooperative Multiplayer-Modus funktioniert allerdings nur via Online-Anbindung.

2. Ghost of Tsushima

Plattform: PS4

Release: 2020

Das vielleicht letzte, große PS4-Exclusive: Neben The Last of Us: Part 2 könnte Ghost of Tsushima das große Finale der PS4-Ära einleiten. Der exklusive Open World-Titel aus dem Hause Sucker Punch soll das bislang größte Werk der Infamous-Macher werden. In Ghost of Tsushima schlüpfen wir in die Rolle von Jin Sakai, der im Japan des 13. Jahrhunderts gegen die Invasion der Mongolen ankämpft.

Historischer Ausflug ins feudale Japan: Samurai-Abenteuer sind beliebt und genau in diese Kerbe will auch Ghost of Tsuhima schlagen. Mit actionreichen Schwertkämpfen sollen wir als einer der letzten Samurai auf der Insel Tsushima für Angst und Schrecken sorgen. Die Entwickler haben viel Wert darauf gelegt das Leben und die Welt dieser Zeit so authentisch wie möglich abzubilden.

3. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Plattform: Nintendo Switch

Release: 2020

Rückkehr des schrägsten Detektivspiels aller Zeiten: Mit Deadly Premonition hat Entwickler-Legende Hidetaka "SWERY" Suehiro einen echten Kultklassiker geschaffen. Manche fanden das Spiel unterirdisch, viele andere aber genau wegen den vielen Schwächen so unterhaltsam. An diesen Überraschungserfolg soll nun der direkte Nachfolger Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise anknüpfen.

Neue Geschichte & neue Heldin: Das Sequel steigt 2019, also 14 Jahre nach dem Vorgänger ein. Dieses Mal geht es nach Boston, wo die FBI-Agentin Aaliyah Davis Jagd auf einen Serienkiller macht. Aber auch Fans von Special Agent Francis York Morgan kommen auf ihre Kosten, denn es wird auch Zeitsprünge in die Vergangenheit geben, in dem wir erneut in die Schuhe des Deadly Premonition-Protagonisten schlüpfen.

4. Journey to the Savage Planet

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 28. Januar 2020

No Man's Sky in albern: Wer die bunten Planeten aus No Man's Sky mochte, aber lieber etwas mehr Gameplay-Action möchte, sollte sich Journey to the Savage Planet anschauen. Auch hier gibt es seltsame Aliens, schräge Pflanzen und vor allem knallige Farben. Im Auftrag der Firma Kindred Aerospace sollen wir einen unbekannten Planeten erforschen und alles darauf dokumentieren - ganz im Dienste der Wissenschaft.

Erforschen, Scannen, Craften, Lachen: In Journey to the Savage Planet erkunden wir den Planeten AR-Y 26 und müssen sämtliche Lebensformen kategorisieren, analysieren und uns selbst mit Upgrades versehen, damit wir vorankommen. Was dröge klingt, scheint aber urkomisch zu werden. Die unterhaltsamen Gameplay-Trailer versprechen eine absurde Reise voller Überraschungen.

Auch im Koop-Modus: Wer möchte, kann auch zu zweit durch die bizarren Landschaften streifen und die Flora und Fauna von AR-Y 26 festhalten. Doppelt forscht besser, so sagt man ja.

5. Resident Evil 3 Remake

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 03. April 2020

Noch ein Vorzeige-Remake? Mit dem Remake von Resident Evil 2 hat Capcom im letzten Jahr für ein echtes Highlight gesorgt. Nun steht der nächste Horror-Klassiker auf dem Remake-Plan. Mit derselben Engine und derselben Liebe zum Detail kehren wir in Resident Evil 3 nach Raccoon City zurück, um als Jill Valentine aus der vom T-Virus kontaminierten Stadt zu entfliehen.

Kult-Bösewicht Nemesis kehrt zurück: Schon der Tyrant (Mr. X) hat die Spieler in Angst und Schrecken versetzt, doch die intelligente Biowaffe Nemesis steht dem in Sachen Hartnäckigkeit in nichts nach. Im Remake soll Nemesis auch neue Möglichkeiten bekommen, dem Spieler aufzulauern. In Verbindung mit den neuen Story-Inhalten, die Capcom versprochen hat, sollten auch Fans des Originals auf ihre Kosten kommen.

Komplett neuer Multiplayer-Modus: Mit Resident Evil Resistance bekommt der neu aufgelegte PS1-Klassiker auch einen frischen Spielmodus mitgeliefert. Im asymmetrischen Multiplayer müssen vier Spieler um ihr Leben bangen, während ein "Mastermind" hinter den Kulissen Fallen stellt und Monster auf die Überlebenden hetzt.

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Plattform: Nintendo Switch

Release: 2020

Direkter Nachfolger zum Switch-Hit: Zum ersten Mal überhaupt legt Nintendo ein direktes Sequel zu einem Zelda-Teil nach. In Breath of the Wild 2 bleibt das uns bekannte Hyrule erhalten, allerdings bekommen wir es mit einer neuen Bedrohung zu tun. Link und Zelda stoßen nämlich auf einen vertrockneten (vielleicht sogar untoten) Ganondorf, der aus seinem Schlaf erwacht.

(Fast) dieselbe Spielwelt: Wer die Open World von Breath of the Wild kennt, sollte im Nachfolger jede Menge Orte wiedererkennen dürfen. Zwar türmt sich mitten in Hyrule das Schloss bedrohlich auf, doch der Rest der Welt scheint unverändert zu sein. In Sachen Gameplay-Neuerungen tappen wir derzeit aber noch im Dunkeln.

Wird Zelda endlich spielbar? Der erste Trailer zu Breath of the Wild 2 zeigt Zelda und Link beim gemeinsamen Erkunden einer geheimnisvollen Höhle. Kann die Prinzessin dieses Mal auch selbst zum Schwert greifen und die Welt retten? Wir hoffen es auf jeden Fall.

7. The Last of Us Part 2

Plattform: PS4

Release: 29. Mai 2020

Wiedersehen mit Ellie: Es ist nicht selten, dass The Last of Us als eines der besten Spiele des vergangenen Jahrzehnts genannt wird. Und das ist auch kein Wunder. Mit den Figuren von Ellie und Joel, insbesondere dem Zusammenspiel der beiden Helden, haben sich die Entwickler von Naughty Dog selbst übertroffen. Nun erfahren wir endlich wie es weitergeht und wie die mittlerweile erwachsen gewordene Ellie in der Post-Apokalypse zurechtkommt.

Viel Story, aber auch Gameplay-Neuerungen: Beim Spielen soll sich The Last of Us Part 2 wie der gewohnte Mix aus Stealth- und Action-Einlagen anfühlen. Dank verbesserter KI soll es uns aber deutlich schwerer fallen, an Gegnern vorbeizukommen. So gibt es nun auch Hunde im Spiel, die uns sogar in Verstecken aufspüren können, in denen uns menschliche Feinde nie entdeckt hätten.

Noch brutaler als der Vorgänger: Zimperlich ging es in The Last of Us zwar auch nicht zu, doch im Nachfolger legt Naughty Dog noch eine Schippe drauf. Die Gewalt und die Verrohung der Menschheit soll noch deutlicher spürbar werden. Und da geht es nicht nur um realistisch spritzendes Blut, sondern auch um die verzweifelten Blicke der angsterfüllten Gegner, denen wir unser Messer in die Kehle rammen.

8. Marvel's Avengers

Plattform: PS4, Xbox One, PC, Stadia

Release: 15. Mai 2020

Endlich selbst zum Superhelden werden: Nach über zehn Jahren voller Kino-Highlights sollen die Avenger nun auch in Videospielform auftrumpfen. Dafür probiert sich Square Enix an einem Online-Koop-Titel, in dem wir gemeinsam mit unseren Freunden auf den Putz hauen und als Thor, Hulk und Co. die Welt retten. Wer mag, kann aber auch allein spielen und die Solo-Kampagne starten.

Jeder Avenger spielt sich anders: Wie man es bei den unterschiedlichen Fähigkeiten der Marvel-Helden erwarten würde, ist das Kampfsystem auf die verschiedenen Avenger zugeschnitten. Während Thor mit Mjölnir auf seine Feinde einprügelt, agiert Iron Man lieber aus der Distanz und verlässt sich auf seine Wendigkeit. Das Zusammenspiel verschiedener Helden ist für erfolgreiche Missionen essenziell.

Jede Menge Helden & Kostüme: Marvel's Avengers soll über Jahre hinweg mit neuen Inhalten versorgt werden. Neben Story-Erweiterungen und neuen Missionen, werden auch immer wieder neue Marvel-Helden zum Aufgebot stoßen. Als Belohnung für die actionreichen Kämpfe dürfen wir unsere Lieblinge dann mit verschiedensten Kostümen einkleiden, die aus allen Ecken der Comic-Welten zusammengetragen sind.

9. Senua's Saga: Hellblade 2

Plattform: Xbox Series X, PC

Release: 2020

Schon jetzt eines der wichtigsten Next-Gen-Spiele: Mit der Enthüllung von Senua's Saga: Hellblade 2 hat Microsoft für einen Paukenschlag gesorgt. Denn der Nachfolger zum Action-Adventure von 2018 kam nicht nur mit einem beeindruckenden Trailer daher, Hellblade 2 wurde auch direkt als eines der ersten Exklusivspiele für die Xbox Series X bestätigt. Da Entwickler Ninja Theory auch erst kürzlich von Microsoft eingekauft wurde, ist das nordische Dark Fantasy-Abenteuer auch ein erstes Lebenszeichen der neu gestalteten Xbox Game Studios.

Senua kehrt zurück: Zwar hat die keltische Kriegerin ihren Albtraum aus dem ersten Teil überwunden, doch mit ihrer Saga geht es weiter. Viele Details sind noch nicht bekannt, aber wie es aussieht, könnte es uns dieses Mal nach Island verschlagen, wo wir an Blutritualen teilnehmen und uns mit berggroßen Trollen herumschlagen müssen. Vor allem hinsichtlich des Gameplays gibt es noch viele Fragezeichen - aber das das Sequel größer und aufwändiger wird als das erste Hellblade, daran zweifelt niemand.

10. GhostWire Tokyo

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 2020

Das neue Projekt der Horror-Experten: Das Team von Tango Gameworks, allen voran Chef-Entwickler Shinji Mikami, haben sich in kürzester Zeit einen Namen als Studio gemacht, das sich mit Horror auskennt. Nach zwei The Evil Within-Ablegern soll Ghostwire: Tokyo die Grusel-Fackel weitertragen. Beim legendären E3 2019-Auftritt wurde das Action-Adventure dann auch als "spoooooky" bezeichnet. Wir dürfen also gespannt sein.

Übersinnliches und Okkultes im modernen Tokyo: Von einem Moment auf den anderen löst sich ein Großteil der Bevölkerung von Tokyo in Luft auf. Als einer der wenigen Zurückgelassenen müssen wir nun das Rätsel hinter dem Verschwinden lösen und uns zugleich gegen mysteriöse Gestalten verteidigen, die jetzt die leergefegten Straßen übernehmen.

11. The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 2020

Nach Man of Medan kommt Little Hope: Mit der Dark Pictures Anthology wollen die Until Dawn-Macher von Supermassive Games gleich eine ganze Reihe an kurzen aber knackigen Horror-Adventures veröffentlichen. Nach dem Gruselboot in Man of Medan geht es dieses Jahr nach Little Hope, einem kleinen, amerikanisches Städtchen voller Hinterwäldler-Charme. Gruselig bleibt es aber trotzdem.

Hexen im Wald: Die große Bedrohung in Little Hope scheint aus einem Hexenkult zu bestehen, der in einem Wald sein Unwesen treibt. In den Rollen von Andrew, gespielt von Schauspieler Will Poulter, und Angela, müssen wir erneut um unser Überleben bangen. Denn auch in Little Hope hält Supermassive Games an ihrem bewährten Konzept fest: Falsche Entscheidungen können den Todes eines jeden Charakters herbeiführen.

12. Tell me Why

Plattform: Xbox One, PC

Release: 2020

Adventure-Futter für Life is Strange-Fans: Die Entwickler von Dontnod Entertainment sind für ihre tollen Geschichten und ihre Entscheidungsfreiheit bekannt, die sie in ihre Spiele einbauen. Darauf soll auch Tell me Why setzen, dass uns in drei Episoden die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler erzählen möchte. Mit sentimentalen Ausflügen in die Kindheit stellt Tell me Why die eigene Identität in den Mittelpunkt sowie die Frage, wie es eigentlich zur Vorstellung des Selbst kommt.

Wichtige Themen, wichtige Geschichten: In Zusammenarbeit mit GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) wagt sich Dontnod als eines der wenigen, größeren Studios an das Thema Geschlechtsidentität und will mit Tyler einen spielbaren Trans-Charakter erzählen. Gemeinsam mit seiner Schwester Alyson will Tyler auf einer Reise durch Alaska die gemeinsame Vergangenheit Revue passieren lassen und eventuelle Erinnerungslücken schließen.

13. No More Heroes 3

Plattform: Nintendo Switch

Release: 2020

Travis Touchdown meldet sich zurück: Stolze 10 Jahre nach dem zweiten Teil, kehrt die No More Heroes-Reihe mit einem waschechten Hauptableger zurück. Kultentwickler Suda51 schlüpft in die Rolle des Directors und erzählt die Geschichte von einer Alien-Invasion, die die Erde unterjochen möchte. FU, der Anführer der Aliens, ist dabei aber der beste Freund von Travis' Auftraggeber Damon, der das Alien vor 20 Jahren bei einem Absturz fand, es vor der Regierung beschützte und nach Hause brachte.

Wo Suda 51 draufsteht, ist wahnwitzige Action drin: Mit einer absurden Geschichte, schrägen Charakterdesigns und vor allem einem überdrehten Kampfsystem scheint No More Heroes 3 wieder genau das zu liefern, das Fans schon vor einem Jahrzehnt gefeiert haben. Wer Hack-and-Slay-Action mag und den nötigen Sinn für Humor mitbringt, dürfte mit dem Comeback von Travis Touchdown glücklich werden.

14. Gods & Monsters

Plattform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Release: 2020

Open World-Mix aus Assassin's Creed Odyssey & Breath of the Wild: Wer von der griechischen Mythologie noch nicht genug hat, darf erneut auf Ubisoft schauen. Der französische Entwickler plant nach Assassin's Creed: Odyssey nämlich das nächste Abenteuer rund um den Olymp, Zeus und Hades. In Sachen Gameplay und Grafikstil hat man dieses Mal aber auf Zelda geschaut.

Mix aus Erkundung, RPG und Adventure: In Gods & Monsters wird es zwar auch RPG-Elemente geben, doch die sind laut Ubisoft "fast paced" also eher action-orientiert als komplex. Dafür sollen wir uns aber in der großen Welt frei bewegen können. Mit den passenden Fähigkeiten können wir sogar fliegen. All das in einer lockerleichten Interpretation der griechischen Göttermythen. Und wisst ihr was: Der antike Ilias-Autor Homer wird die Rolle des Erzählers einnehmen.

