Neues Action-Horrorspiel mit BioShock-Vibes schickt euch in ein gruseliges Animationsstudio

Genre: Action-Horror Entwickler: Joey Drew Studios Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Release: 15. November (PC), demnächst auch auf Konsole

Action-Horror mit 30er-Jahre Charme und finsteren Monstern: Das weckt beim ein oder anderen vielleicht Erinnerungen an die BioShock-Reihe. Hier ist allerdings die Rede von einem ganz anderen Spiel: Bendy and the Dark Revival schickt uns in ein heimgesuchtes Retro-Animationsstudio, wo wir es mit tintengetränkten Feinden und einem ganz besonderen Dämon zu tun bekommen – und das sieht im Trailer richtig gut aus.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

2:11 Bendy and the Dark Revival - Gameplay-Trailer stellt uns das neue Horrorspiel vor

Mit Spezialfähigkeiten durch das "Reich aus Tinte und Schatten"

Der namensgebende Bendy ist nicht etwa der Protagonist des Spiels, sondern ein Cartoon-Teufel und das Maskottchen des unheimlichen 30er-Jahre-Animationsstudios, in das uns der Titel schickt. Dieses Animationsstudio trägt übrigens - genau wie das Entwicklerteam des Spiels – den Namen Joey Drew.

Animatorin mit Spezialfähigkeiten: Wir schlüpfen in die Rolle einer Angestellten des Studios namens Audrey. Sie ist nicht nur eine Animatorin, sondern verfügt auch noch über geheimnisvolle Fähigkeiten, die wir uns im Spielverlauf zunutze machen.

Unser Ziel ist es, aus dem heimgesuchten Gebäude zu entkommen und wir steuern Audrey dabei aus der Egoperspektive. Dabei stellen sich uns wild gewordene Kreaturen in den Weg, die unser Entkommen verhindern wollen – allen voraus, der Tintendämon. Über diesen erfahren wir im Trailer, dass er gerne lacht – und alles tötet, was sich bewegt.

Kämpfe, Rätsel und Stealth: Um den finsteren Wesen zu enktommen, setzen wir Audreys Fähigkeiten ein, nutzen Waffen oder schleichen. Im Verlauf unserer Flucht aus dem "Reich aus Schatten und Tinte", wie es das Entwicklerteam bezeichnet, sollen wir außerdem immer wieder neue Skills dazugewinnen. Neben den Kampfmechaniken, müssen wir außerdem Rätsel lösen, um der Freiheit näher zu kommen.

Frühere Spiele des Teams

Joey Drew hat die Tore zum düsteren Animationsstudio bereits im Jahr 2017 zum ersten Mal geöffnet. Bendy and the Dark Revival ist die Fortsetzung zum 2017 erschienenen Action-Horrorspiel Bendy and the Ink Machine. Dieses drehte sich um Lead Animator Henry, der durch eine mysteriöse Nachricht in die alte Cartoon-Werkstatt von Joey Drew gelockt wird.

Zudem ist vor zwei Jahren "Boris and the Dark Survival" erschienen, ein Titel, der sich einem Cartoon-Hund widmet, den wir aus der Vogelperspektive steuern.

Bendy and the Dark Revival erscheint zunächst am 15. November erst mal nur für den PC. Ein Release für Xbox- und PlayStation-Konsolen soll aber in Kürze folgen. Der Vorgänger ist ebenfalls auf Konsolen verfügbar, unter anderem auch auf der Switch.

Habt ihr Lust auf das Spiel bekommen und kennt ihr den Vorgänger Bendy and the Ink Machine?