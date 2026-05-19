Action-Klassiker der 90er: Großes PS1-Spiel jetzt günstig in der PS5-Neuauflage abstauben!

Wie ein neues AAA-Spiel sieht dieser PS1-Klassiker auch im Remaster nicht aus, aber die neuen Texturen, die ihr etwa an dieser Dampflok seht, sind ein gewaltiger Fortschritt.

Wer Lust darauf hat, ein Stück Videospielgeschichte nachzuholen oder noch einmal neu und besser zu erleben, kann bei Amazon gerade ein Schnäppchen machen. Dort bekommt ihr nämlich jetzt eine Sammlung mit den Remasters dreier Action-Klassiker, die ursprünglich vor rund 23 bis 27 Jahren für PS1 und PS2 erschienen sind, günstig im Sonderangebot. Hier findet ihr den Deal, zu dessen Dauer Amazon keine Angaben macht:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch ein paar jüngere PS5-Spiele günstig im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Frischer als je zuvor: Das sind die Action-Klassiker im PS5-Remaster!

Tomb Raider Chronicles ist ein eher umstrittener Teil der Reihe, macht aber auch heute tatsächlich noch immer viel Spaß.

Bei der nostalgischen Spielesammlung handelt es sich um Tomb Raider IV-VI Remastered, das die von 1999 bis 2003 erschienenen Action-Adventures wieder aufleben lässt, mit besserer Grafik, die unter anderem höhere Auflösung, detailliertere Texturen und viel schönere und rundere Charaktermodelle liefert. Auch bei Kamera und Steuerung wurde teilweise deutlich eingegriffen, was insbesondere dem im Original recht mangelhaften Tomb Raider 6 guttut.

Generell handelt es sich ausgerechnet um die umstrittenste Phase der berühmten Reihe, die mit dieser Remaster-Sammlung wiederbelebt wird. Für Tomb Raider 4: The Last Revelation gilt das allerdings noch nicht. Das PS1-Spiel aus 1999, das uns uralte Gräber im Tal der Könige untersuchen und im Prolog sogar kurz Teenager-Lara spielen lässt, ist ein tolles Abenteuer im klassischen Indiana-Jones-Stil und genauso gut wie seine Vorgänger.

1:00 Lara kommt zurück! Trailer zur nächsten Tomb Raider-Remaster-Trilogie

Autoplay

Der fünfte Teil, Tomb Raider Chronicles, wirkte hingegen etwas eilig fertiggestellt, bietet aber noch immer die bekannten Qualitäten und einen interessanten Ansatz: Nach Laras vermeintlichem Tod erzählen sich ihre Freunde Geschichten über ihre Abenteuer. Schlimm wurde es erst mit Tomb Raider: The Angel of Darkness, das zwar endlich Innovationen lieferte, aber mit seinen neuen Mechaniken wie den schlecht funktionierenden Stealth-Passagen krachend gescheitert ist.

Das kann auch das Remaster nicht ändern, aber doch immerhin so stark verbessern, dass man die gut gemeinten Ideen der Entwickler leichter erkennen und mit einem gewissen historischen Interesse trotz allem Spaß haben kann. Tomb Raider 4 und 5 sind hingegen auch heute noch gute Spiele und wirken trotz des natürlich etwas altmodischen Designs sogar frischer als damals, als das Publikum durch die jährlichen Tomb-Raider-Releases übersättigt war. Spiele dieser Art sind inzwischen so selten, dass man Lara Crofts alte Auftritte besser zu schätzen weiß.