50% Sparen: Ein uralter Handy-Gigant erschüttert jetzt die Smartphone-Oberklasse!

Ein echtes Ausrufezeichen von Motorola: Das Edge 70 punktet mit edlem Look und satter Power. Sparfüchse sollten jetzt genau hinschauen, denn Amazon verkauft das Top-Modell gerade mit 50 % Preisnachlass!

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Simon Berger
19.05.2026 | 09:35 Uhr


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Das Motorola Edge 70 ist jetzt für kurze Zeit zum halben Preis bei Amazon verfügbar! Das Motorola Edge 70 ist jetzt für kurze Zeit zum halben Preis bei Amazon verfügbar!

Schon seit den Zeiten des legendären Klapphandys steht Motorola für Hardware, die optisch und haptisch aus der Reihe tanzt. Das unvergessliche „Klack“ von damals symbolisiert perfekt, was mich an der Marke seit jeher fasziniert: ihr Gespür für außergewöhnliche Silhouetten und Werkstoffe. Das Motorola Edge 70 knüpft nahtlos an diese Tradition an und lässt den alten Vibe wieder aufleben.

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Motorola Edge 70 zum halben Preis: Die schicke Handy-Alternative zu Apple und Samsung

Die Qual der Wahl Das Motorola Edge 70 ist in jeder erhältlichen Farbe ein echter Augenöffner! Die Qual der Wahl Das Motorola Edge 70 ist in jeder erhältlichen Farbe ein echter Augenöffner!

Wer das Motorola Edge 70 zum ersten Mal anhebt, merkt sofort, wie ultraschlank es gebaut ist. Der Clou: Ein Rahmen aus Flugzeugaluminium verleiht dem filigranen Gehäuse eine enorme Stabilität, die man ihm optisch im ersten Moment gar nicht zutraut. Das Gerät kombiniert Leichtigkeit und Premium-Gefühl so perfekt, dass es einfach fantastisch in der Hand liegt.

Die wichtigsten Specs des Motorola Edge 70 im Überblick:

  • Display: Geschützt durch Corning Gorilla Glass 7i
  • Prozessor: Snapdragon 7 Gen 4 (4. Generation)
  • Speicher: Bis zu 512 GB interner Speicher
  • Kameras: Drei 50-MP-Objektive (Hauptkamera, Ultraweitwinkel, Tele)
  • Akku: 4800 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku
  • Schutz: IP68/IP69 & Militär-Standard-Widerstandsfähigkeit
  • Gehäuse: Rahmen aus Flugzeugaluminium, Pantone-validierte Farben
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Schickes Design und superrobust

Wer denkt, dass man dieses filigrane Gehäuse in Watte packen muss, täuscht sich gewaltig. Das Edge 70 ist ein echter Überlebenskünstler: Es geht problemlos mit auf Tauchstation und trotzt dank IP68 und IP69 sogar Hochdruckreinigern. Zudem erfüllt es strenge Militärnormen, während das verbaute Corning Gorilla Glass 7i unschöne Kratzer vom Display fernhält. Unterm Strich bekommt ihr die perfekte Symbiose aus makelloser Ästhetik und kompromissloser Widerstandsfähigkeit.

Die Dreifach-Kamera des Motorola Edge 70 liefert euch mit ihren 50-MP-Sensoren und KI-Unterstützung bei allen Lichtverhältnissen schöne Ergebnisse. Die Dreifach-Kamera des Motorola Edge 70 liefert euch mit ihren 50-MP-Sensoren und KI-Unterstützung bei allen Lichtverhältnissen schöne Ergebnisse.

Momentan haut Amazon das Motorola Edge 70 zum halben Preis raus. Dem Hersteller gelingt hier das Kunststück, den kultigen Vibe der alten Razr-Tage perfekt in ein modernes Smartphone zu übersetzen. Wer Lust auf einen echten Hingucker hat, ohne bei der Ausstattung Kompromisse einzugehen, sollte bei diesem 50-Prozent-Rabatt definitiv zuschlagen.

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