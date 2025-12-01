"Ägypter haben Die Simpsons vorhergesagt" - 3.500 Jahre alter Sarkophag zeigt Person, die Marge zum verwechseln ähnlich sieht, aber dafür gibt es eine simple Erklärung

Die Simpsons wäre ohne Marge Simpson kaum vorstellbar – aber gab es sie schon vor 3.500 Jahren? (Bild: Disney/FOX)

Die Simpsons läuft schon eine gefühlte Ewigkeit. Bei so vielen Folgen ist es kein Wunder, dass Szenen und Handlungsstränge der Realität ähneln. Daraus ist mittlerweile das Meme entstanden, Die Simpsons hätten alles Mögliche vorausgesagt – von US-Präsidenten über bestimmte Unglücke bis hin zur Coronavirus-Pandemie. In diesem Fall hier ist es aber andersherum: Haben die Ägypter vor 3.500 Jahren Die Simpsons vorausgesagt?

Ägyptischer Fund sorgte für Aufregung

Um es direkt vorwegzunehmen: Nein, die alten Ägypter haben natürlich nicht Marge Simpson vorhergesagt. Im Jahr 2023 wurde aber trotzdem ein um die 3.500 Jahre alter, ägyptischer Sarkophag entdeckt, in dem ein Bild zu sehen ist, das Marge Simpson überraschend stark ähnelt.

Die abgebildete Figur im Deckel trägt allem Anschein nach ein grünes Kleid, hat gelbe Haut und aufgetürmte, blaue Haare. Eigentlich fehlt nur Marge Simpsons rote Perlenhalskette.

Eine starke Ähnlichkeit besteht tatsächlich, hat in diesem Fall aber nichts zu bedeuten. Sie lässt sich vielmehr auf einfache Art und Weise erklären, was mehrere Wissenschaftler*innen auch schon getan haben – dazu gleich mehr.

Aber auch wenn es sich hier nicht um Marge handelt, sorgte der Fund für die entsprechenden Kommentare. Allen voran einer, der knapp 400 Upvotes erhalten hat und den Spieß einfach umdreht:

"Ägypter haben Die Simpsons vorausgesagt."

Wieso sieht die Figur aus wie Marge Simpson?

Genau dieser Frage sind die Fact-Checker von Snopes nachgegangen. Sie haben von unterschiedlichen, renommierten Wissenschaftler*innen gute Erklärungen bekommen.

Ägyptologin Jennifer Houser Wegner wird zum Beispiel dahingehend zitiert, dass es sich bei den Farbgebungen einfach um damalige, künstlerische Konventionen gehandelt habe. Offenbar soll die Figur die Göttin Nut darstellen, die als Zeichen ihrer Weiblichkeit und Göttlichkeit mit besonders gelblich-goldener Hautfarbe abgebildet wurde.

In ägyptischen Texten aus der damaligen Zeit (ungefähr zwischen 1550 und 1070 vor Christus) wurden Gottheiten oft so beschrieben, dass ihre Haare die Farbe des kostbaren Lapislazuli-Edelsteins hätten. So könnten sich die blauen Haare erklären, während die Frisur wohl der Perspektive geschuldet ist: Die Haare stehen nicht zu Berge oder wurden aufgetürmt, sondern sollen angeblich herunterhängen oder liegen.

So oder so ähnlich lässt sich auch die grünliche Farbe der Kleidung erklären. Sie sei zwar "leicht ungewöhnlich", weise aber durchaus Parallelen zu anderen Darstellungen der Göttin Nut auf.

Laut der Egyptian Gazette stellt die Abbildung damit eine Szene dar, die "die zwölf Stunden" repräsentiert. Folgt ihr dem Link, könnt ihr auch noch den Rest des deutlich schmuckvoller verzierten Sarkophages sehen.

Wir haben es hier also wenig überraschend nicht mit einer bewussten Ähnlichkeit zu Marge Simpson zu tun, sondern mit einem Werk seiner Zeit, das auf den damaligen Konventionen, Schönheitsidealen und Vorstellungen basiert.

Nichtsdestotrotz wirkt die Ähnlichkeit natürlich trotzdem verblüffend, oder was dachtet ihr als erstes, als ihr die Abbildung saht?