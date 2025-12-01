"Das ist absurd!" Battlefield 6-Spieler legt sich mit einem Heli an und holt ihn mit einem absoluten Skill-Shot vom Himmel

Neben jeder Minge Skill erfordert der Doppelabschluss aber auch eine Menge Glück.

Jonas Herrmann
01.12.2025 | 18:31 Uhr

Ein einzelner Helikopter kann das Blatt in Battlefield 6 wenden.

Helikopter können in Battlefield 6 ein ziemlich mächtiger Gegner sein. Man sollte gute Pilot*innen daher nur auf sich aufmerksam machen, wenn man auch die passende Feuerkraft dabei hat. Oder eben fast schon unverschämtes Glück.

Mit dem Granatwerfer gegen einen Helikopter

Jedes Gadget hat bei Battlefield 6 eine ganz bestimmte Aufgabe. Durch den Sandbox-Charakter des Multiplayer-Shooters, können viele Items aber auch zweckentfremdet werden. Etwa, um Gegner*innen mit einem Defibrillator oder einem Reparatur-Werkzeug zu erledigen.

Video starten 1:25:00 So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund

Für das Abschießen von Helikoptern sind in erster Linie andere Fahr- und Flugzeuge sowie das Arsenal an Raketenwerfern des Pioniers geeignet. Es geht aber offenbar auch mit dem Granatwerfer des Sturmsoldaten, wie dieser Post beweist.

Der Clip stammt vom Reddit-User "iShawnyy" und zeigt eben genau das. Der User erspäht einen Heli, legt mit dem unter dem Gewehr angebrachten Grantwerfer an und schießt. Der Treffer sitzt nicht nur, er zerstört den Heli auch noch und sorgt so für einen Doppel-Abschuss.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Unwahrscheinlicher Schuss: Zwar gibt es auch einen Grantwerfer mit spezieller Munition gegen Fahrzeuge, der ist allerdings in erster Linie dafür gedacht, dass auch Sturmsoldat*innen bei der Bekämpfung eines Panzers helfen können.

Die Granatwerfer schießen deutlich schneller als Raketenwerfer und laden auch flotter nach, machen dafür aber auch viel weniger Schaden. Zudem fliegen sie nicht gerade, sondern in einer bogenförmigen Bahn, die einberechnet werden muss.

Den Heli mit nur einem Schuss zu treffen, ist also schon eine Kunst für sich. Damit er dabei aber auch direkt zerstört wird, muss eine Menge Glück dazukommen. Im Video ist zu sehen, dass schon vorher schwarzer Rauch aus dem Heli aufsteigt. Offenbar war das Fluggerät schon stark beschädigt, sodass der Treffer nur noch den Rest geben konnte.

1
"Oh mein Gott, es ist Jason Bourne": Battlefield 6-Spieler entdeckt, dass man gegnerische Sniper-Geschosse in der Luft abschießen kann
von Stephan Zielke
2
Battlefield 6-Collectibles: Alle Fundorte der 30 Dog Tags in der Singleplayer-Kampagne
von Sebastian Zeitz

In den Kommentaren zeigen sich viele User beeindruckt. Der Schuss ist wirklich sehr gut gewesen. Das benötigte Glück wird aber auch erwähnt. Der User hätte sich lieber einen Lotto-Schein kaufen sollen, kommentieren etwa einige.

Ist euch schon ein ähnlicher Kunstschuss gelungen?

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
