"Bin verwundert, dass nicht mehr drüber geredet wird": PS Plus-Mitglieder feiern Horrorspiel aus dem Extra-Katalog

Still Wakes the Deep ist seit November im Katalog von PS Plus Extra.

Abos wie PlayStation Plus sind immer wieder auch eine praktische Möglichkeit, neue Spiele zu entdecken, die einem sonst möglicherweise entgangen wären. Kürzlich wurde etwa ein Horrorspiel aus dem Jahr 2024 dem Extra-Katalog hinzugefügt, das offenbar eine Empfehlung wert ist.

Still Wakes the Deep ist jetzt bei PS Plus Extra

Am 18. November 2025 hat Sony mal wieder einen Schwung neue Spiele in den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen. Darunter befindet sich auch das Psycho-Horrorspiel Still Wakes the Deep, das 2024 erst veröffentlicht wurde.

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Der Titel stammt von The Chinese Room, also dem Studio, das zuvor auch Dear Esther und Everybody’s Gone to the Rapture entwickelt hat. Dank der Unreal Engine 5 sieht der Schocker richtig klasse aus, muss sich aber auch sonst nicht verstecken.

Auf Reddit wird Still Wakes the Deep gerade gleich von mehreren Usern angepriesen und als kleines Horrorhighlight im Abo-Katalog empfohlen. Gerade die tolle Atmosphäre des Spiels wird dabei immer wieder gelobt. Unter anderem in diesem Beitrag, in dem Disastrous_Echo_3860 schreibt, dass er oder sie das Spiel großartig fand und sich wundert, warum nicht mehr Leute darüber reden.

Auch in einem weiteren Post spricht ein User eine ausdrückliche Empfehlung für den Titel aus und beschreibt es als "fesselnd und atmosphärisch".

Darum geht's in Still Wakes the Deep: Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Cameron "Caz" Leary. Der Schotte tritt seinen ersten Arbeitstag auf einer abgelegenen Bohrinsel in der Nordsee an, als er schon wieder gefeuert wird und sich seine Frau von ihm per Brief trennen möchte.

Zu allem Überfluss verwandeln sich die anderen Mitarbeitenden auf der Bohrinsel in grässliche Wesen, die Jagd auf Leary machen. In den knapp fünf bis sechs Stunden führt die Geschichte einmal quer über und durch die ganze Anlage.

Gekämpft wird dabei nicht, dafür müssen die Spieler*innen kleine Rätsel lösen und immer wieder vor Monstern fliehen oder sich an ihnen vorbeischleichen. Mehr dazu könnt ihr in unserem Test zum Spiel lesen:

Was ist mit dem Add-On? Im Juni 2025 ist mit "Siren's Rest" ein DLC zu Still Wakes the Deep erschienen. Dieser ist allerdings nicht Teil von PS Plus Extra. Sollte euch das Hauptspiel gefallen, könnt ihr euch die Erweiterung für 12,99 Euro im PlayStation Store sichern.

Habt ihr Still Wakes the Deep schon gespielt? Wie hat euch das Horrorspiel gefallen?