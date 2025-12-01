LEGO-Fan baut Animatronic-Raben - mit seinen drei Motoren bewegt der richtig lebensecht den Kopf

Schon normale LEGO-MOCs beeindrucken durch viel Kreativität. Doch was man seltener sieht, sind Eigenkreationen mit Motoren und beweglichen Teilen. Damit entsteht eine ganz neue Ebene, die Modelle regelrecht zum Leben erwecken kann.
Ein Rabe, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch bewegt
So zeigt User Pitiful_Ad_3899 auf r/lego einen besonders aufwendigen Build: einen Raben, der schon als statisches Modell beeindruckend aussieht und problemlos als einzigartige Halloween-Deko durchgehen würde.
Doch beim Design blieb es nicht – der Ersteller hat dem Vogel gleich drei Motoren aus der Powered-Up-Serie spendiert. Diese bewegen sowohl Körper als auch Kopf und erzeugen erstaunlich realistische Bewegungen.
Das Ergebnis wirkt so lebendig, dass es einem kurz den Schauer über den Rücken jagt. Die Community feiert den animierten LEGO-Raben – auch wenn für manche ein Detail fehlt.
Poe-Vibes inklusive – doch Fans hätten gern eine Extra-Funktion
Bei einem halb im Schatten sitzenden Raben mit leuchtenden Augen kommt vielen Fans sofort eine literarische Assoziation in den Sinn: Edgar Allan Poes berühmtes Gedicht "The Raven". Kein Wunder also, dass ein Kommentar diese Stimmung mit einem Augenzwinkern aufgreift:
Suddenly there came a knocking
as of someone gently MOC'ing,
MOC'ing at the LEGO store.
Einige schreiben, sie hätten das Modell gern früher gesehen, um es noch für Halloween zu nutzen – wie User Hydani:
Es würde richtig cool als Halloween-Deko über dem Türrahmen aussehen.
Andere wiederum hatten beim beweglichen Raben ein Feature erwartet, das technisch aber deutlich anspruchsvoller wäre:
Ich habe wirklich erwartet, dass er mit den Flügeln schlagen würde. Das würde das Model zehnmal besser machen, wenn möglich.
Verständlich, aber gerade mehrere Motoren sauber zu synchronisieren ist nicht nur bei LEGO-Modellen eine Herausforderung – und der Rabe macht schon jetzt erstaunlich viel her.
Habt ihr schon Erfahrung mit Motoren in LEGO-Modellen gemacht – oder bleibt ihr bei klassischen Builds ohne Technik?
