Pokémon-Legenden Z-A: Euer erster Gegner, Zach der Taxifahrer, ist eine Anspielung auf einen Nintendo-Klassiker

Die Biografie von Zach ähnelt der eines anderen Charakters.

Wenn ein Pokémon-Spiel euch einen Gegner mit 99 Niederlagen vorsetzt, wisst ihr: Das wird ein entspannter Einstieg. Doch Zach, der allererste Kontrahent im Z-A Royale von Pokémon Legenden: Z-A, ist nicht einfach nur ein Punching Bag für neue Trainer*innen – er ist auch eine direkte Hommage an eine Nintendo-Charakter aus den 80ern.

Ein Taxi-Fahrer mit großen Träumen

Zach begegnet euch ganz am Anfang, wenn ihr im Z-A Royale eure ersten Ränge erklimmt. Er ist der berühmt-berüchtigte "Ewige Z" – weil er in der niedrigsten Liga festhängt wie Kaugummi im Teppich.

1:30 Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

Autoplay

Nicht nur hat er 99 Niederlagen in Folge eingesteckt, sondern auch davor noch nie gewonnen. Trotzdem ist er davon überzeugt, dass er der beste Trainer von ganz Illumina City ist. Doch all das Selbstbewusstsein hilft ihm nicht weiter, wenn er gegen euch seine 100. Niederlage eingestehen muss.

Mit diesen Stats ähnelt er einem anderen bekannten Nintendo-Charakter, der euch bestimmt auch schon begegnet ist.

Ist Zach in Wirklichkeit Glass Joe?

Wer die Punch-Out!!-Serie kennt, merkt schnell: Zach hat einige frappierende Ähnlichkeiten mit Glass Joe, dem ersten Gegner, den ihr im Boxspiel von 1984 besiegen müsst:

Glass Joe ist der erste Gegner in Punch-Out!!, genau wie Zach in Legenden: Z-A

Beide beginnen mit einem 99-Niederlagen-Rekord.

Beide kassieren ihre 100. Niederlage vom Spieler.

Beide glauben felsenfest an sich – völlig ohne Grundlage.

Außerdem stammt Glass Joe aus Paris. Da die Stadt Illumina City ebenfalls nach der Stadt der Liebe designt wurde, könnt das ein weiterer Hinweis sein.

Die Pokémon-Spiele sind voll von Anspielungen, Running Gags und Insider-Referenzen. Es gibt ganze YouTube Videos darüber, was auch hinter euren anderen Gegnern noch stecken könnte. So sollen zum Beispiel eure Gegner auf Stufe Y und X auch eine Referenz auf zwei Charaktere in Pokémon X und Y sein, die ursprünglich Xavier und Yvonne heißen sollten.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Fans sonst noch so finden.

Habt ihr diese Referenz bemerkt?