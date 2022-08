Afterimage ist ein bezauberndes handgezeichnetes Metroidvania und kommt für die Switch

Ihr wollt euch in der kommenden kalten Jahreszeit ein schönes Metroidvania für die Switch oder eine der anderen gängigen Konsolen gönnen? Dann solltet ihr eure Augen mal auf Afterimage richten. Mit dem handgezeichneten Stil sieht das Spiel richtig hübsch aus - und es soll nächsten Winter erscheinen. Der Trailer macht schon mal Lust auf mehr.

Geheimnisvolle Welt voller Abwechslung

In Afterimage verschlägt es uns nach Engardin; nicht zu verwechseln mit dem Schweizer Hochtal Engadin. Auch in Engardin, der Spielwelt, gibt es Berge und steile Schluchten, aber eben auch Vulkane, Meere und einen himmelshohen Turm sowie Bestien und Geister. Optisch erinnert das teilweise an die Ori-Spiele.

Auch wenn die Landschaften von Engardin mit ihren Pastellfarben sehr harmonisch und hübsch aussehen, darf natürlich eine dunkle Bedrohung nicht fehlen, denn sonst hätten wir ja gar nichts zu tun. Die Verdorbenen suchen die Welt heim und geben uns einen guten Grund, durch die 2D-Level zu rennen, hüpfen, dashen und die Waffe gegen verschiedenste Gegner zu schwingen.

Die Steamseite des Spiels verspricht in den einzelnen Gebieten nicht nur visuelle, sondern auch spielmechanische Abwechslung. Dazu bekommen wir eine Vielzahl verschiedener Waffen mit Spezialangriffen und einen Talentbaum an die Hand. Unseren Spielstil können wir dadurch individuell anpassen, was gerade dann nützlich sein dürfte, wenn wir uns den Bossgegnern entgegenstellen.

Hier geht es zu interessanten Spielevorstellungen im Rahmen unseres FYNG gamescom-Programms:

Im Trailer bekommen wir bereits einen kleinen Eindruck von den Arealen von Wald über Ruinen bis zur Burg, Bossgegnern sowie Waffen. Afterimage erscheint im nächsten Winter für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und den PC. Der Titel wurde über eine Kickstarter-Kampagne finanziert.

Wie gefällt euch das Metoidvania? Werdet ihr es im Auge behalten?