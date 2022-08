Moonscars ist Souls-Nachschub für den Game Pass und so cool schaut das Actionspiel aus

Genre: Action Entwickler: Black Mermaid Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch Release: 27. September

Na, wer von euch hat dieses Jahr noch nicht genug davon, das Schwert zu schwingen? Elden Ring kam richtig gut an und bot Spielstunden satt. Trotzdem haben die meisten Befleckten inzwischen das Ende der Reise erreicht. Falls das auch auf euch zutrifft und ihr dringend neue Herausforderungen braucht, gibt es eine gute Neuigkeit: Mit Moonscars kommt schon bald ein neues Actionspiel auf uns zu - und das landet sogar direkt im Game Pass.

Hier könnt ihr euch den Release Date-Trailer ansehen:

Düstere Pixel-Action

Moonscars ist ein besonders spannender Titel für alle unter euch, die sich sowohl für Dark Souls und Co. begeistern als auch ein Faible für nostalgische Pixelgrafik haben. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Irma, der Grauen. Die Lehmkriegerin durchquert eine grausame und gefährliche Welt, um ihren Schöpfer zu finden und herauszufinden, was hinter ihrer Existenz steckt.

Dabei muss sie ihre Kampfkünste unter Beweis stellen. Im Trailer, der sehr düster und blutig daherkommt, nimmt Irma es mit allerlei finsteren Gesellen auf. Dabei nutzt sie Schlag-, Wurf- und Peitschenattacken und kämpft sich durch finstere Wälder voller Gerippe und dunkle Gemäuer, die mit Gargoyles dekoriert sind. Auch Platforming-Elemente sollen eine Rolle spielen.

Hier geht es zu einem weiteren retro Soulsspiel. Dieses bringt allerdings mehr Bloodborne-Stimmung mit:

4 2 Mehr zum Thema Bloodborne trifft auf Metroidvania

Die Steam-Beschreibung spricht von nicht-linearen 2D-Levels und liefert uns zudem Infos, die sehr stark nach Dark Souls und Co. klingen:

Verbessere deine Kampfkünste und meistere neue Fähigkeiten. [...] Jeder Tod ist eine Lektion, und jede Herausforderung, die du überwindest, offenbart dir eine neue Wahrheit.

Der schöne Pixel-Artstyle kommt vor allem in den mysteriösen Story-Szenen zur Geltung. Wir dürfen gespannt sein, ob Moonscars einen größeren Story-Fokus hat als andere Genre-Vertreter. Ab dem 27. September könnt ihr euch dann auf dem PC, PS4, PS5, Xbox One und Switch in das Abenteuer stürzen.

Könnte Moonscars etwas für euch sein oder freut ihr euch mehr auf The Last Faith?