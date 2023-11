'Völlig inakzeptabel!' - Aggressive Assassin's Creed Mirage-Werbung stört Spielspaß in Odyssey

Alexios (oder Kassandra) würden die Mirage-Werbung in ihrem Spiel sicherlich gerne wegkicken.

Werbung in Videospielen – allen voran Free2Play-Titeln – ist mittlerweile Gang und Gäbe. In Singleplayer-Vollpreistiteln wird sie weniger geduldet, aber bei Assassin's Creed kommen wir trotzdem nicht darum herum. Allerdings hat Ubisoft sich in den letzten Ablegern bislang recht zurückgehalten. Mit einer neuen Werbekampagnen zum Black Friday hat der Entwickler und Publisher aber übertrieben und sich bei der Community unbeliebt gemacht.

Werbung zu Mirage taucht in Odyssey plötzlich mitten im Spiel auf

Die Werbung, die Ubisoft in seinen letzten Assassin's Creed-Spielen eingebaut hat, dümpelt an sich nur in den Hauptmenüs der Spiele herum. Dabei geht es immer um die anderen Ableger der Marke, ihre DLCs und kosmetische Gegenstände. Diese Art Werbung lässt sich recht gut vernachlässigen und stört nicht das eigentliche Spielgeschehen.

Bei einer neuen Black Friday-Werbung sieht das aber ganz anders aus. Wie der Redditor triddell24 mit einem Videoclip zeigt, wird Assassin's Creed Odyssey aktuell von einem riesigen Werbebanner zu Assassin's Creed Mirage heimgesucht. Als er den Titel von 2018 normal spielte, tauchte die Werbung plötzlich auf, als er die Weltkarte aufrufen wollte:

Die Werbung zum Black Friday Sale greift also direkt ins Spiel ein. Etwas, dass die Community gar nicht leiden kann. Entsprechend verärgert äußern sich die Spieler*innen:

Heilige Sch***. Das ist völlig und absolut zu 100 % inakzeptabel. Sofort deinstallieren! Völlig inakzeptabel. Wenn sie für ihr neuestes Spiel mit einer Kachel im Hauptmenü werben wollen, bevor man es startet, wie sie es schon seit Jahren tun, ist das schon irgendwie in Ordnung. Aber es in die Menüs des Spiels zu zwingen, ist es nicht.

Wie sich rausstellt, stört das Mirage-Popup nicht nur auf der Xbox, sondern auch anderen Systemen wie der PS5. Demnach bekommt in erster Linie Ubisoft und nicht etwa Microsoft den Frust ab.

Solltet auch ihr betroffen sein, ist Besserung schon in Sicht. Das Angebot für AC Mirage zum Black Friday 2023 endet am 29. November, dann sollte demnach auch die bildschirmfüllende Werbung aus AC Odyssey verschwinden – sofern sich Ubisoft nicht weitere Werbe-Kampagnen dieser Art einfallen lässt (via Gamerant).

Bis dahin sollte es helfen, Assassin's Creed Odyssey offline zu spielen. Da der Titel aber seit gut zwei Jahren kein Update mehr bekam, müsste die Anzeige über das Internet ausgespielt werden, weshalb der Offline-Modus Abhilfe schaffen sollte.

Wie sieht's bei euch aus? Spiel ihr aktuell Odyssey und habt das Popup schon eingeblendet bekommen? Habt ihr ähnlich aggressive Werbung noch in anderen Singleplayer-Spielen erlebt? Assassin's Creed ist immerhin kein Einzelfall.