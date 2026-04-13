Resident Evil Requiem kann einpacken: Dieses Horror-Meisterwerk von den "Max Payne"-Machern müsst ihr gespielt haben!

Aktuell mächtig reduziert: Wenn ihr euch für einen echten Horror-Fan haltet und dieses Spiel nicht gespielt habt, wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn!

Ich dachte wirklich, in meinen 30ern und nach hunderten durchgespielten Videospielen hätte ich in dem Medium bereits alles gesehen und die wirklich großen Überraschungen wären längst passé. Aber weit gefehlt! Als Mystery-Horror-Fan habe ich letztes Jahr ein ganz bestimmtes Juwel viel zu lange auf meinem Pile of Shame verstauben lassen – und ganz ehrlich, ich schäme mich ein bisschen dafür. Bei Amazon könnt ihr euch dieses unfassbar atmosphärische Meisterwerk jetzt deutlich günstiger im Angebot schnappen!

Dieses Gaming-Meisterwerk müsst ihr gespielt haben!

1:55 Alan Wake 2: Der finale Trailer zum Launch am Freitag ist da!

Autoplay

Als jemand, der seit Max Payne 2: The Fall of Max Payne jedes einzelne Spiel von Remedy Entertainment "verschlungen" hat, bin ich vielleicht ein wenig voreingenommen. Aber Alan Wake 2 ist nicht einfach nur ein Spiel; es ist das Magnum Opus eines Studios, das sich weigert, nach den Regeln der restlichen Gaming-Industrie zu spielen. Wo andere auf Nummer sicher gehen, springt Remedy kopfüber in den Kaninchenbau des Wahnsinns.

Twin Peaks lässt grüßen: Ein FBI-Fall wie ein wahrgewordener Alptraum

Alles beginnt in der verschlafen-idyllischen Kleinstadt Bright Falls im pazifischen Nordwesten, die von einer Serie von Ritualmorden erschüttert wird. Die erfahrene FBI-Agentin Saga Anderson wird entsandt, um diesen Verbrechen auf den Grund zu gehen und was als klassischer Thriller beginnt, entwickelt sich in Windeseile zu einem surrealen Albtraum, als Saga Seiten einer Horrorgeschichte findet, die anscheinend die Realität umschreiben.

Tipp eines Horror-Genießers: Fahrt die Rollläden runter und schafft euch eine stimmige Beleuchtung. Dann wirkt Alan Wake 2 gleich doppelt so intensiv!

Parallel dazu erleben wir das Schicksal von Alan Wake selbst. Er ist seit 13 Jahren im "Dark Place" gefangen, einer Albtraumdimension unter dem Cauldron Lake. Alan ist ein gebrochener, verzweifelter Autor, der versucht, sich mit seiner Schreibmaschine den Weg in die Freiheit zu bahnen. Der Clou? Die Geschichten von Saga und Alan sind miteinander verwoben. Sie spiegeln einander, sie beeinflussen sich gegenseitig über die Grenzen der Realität hinweg.

Simon Berger Remedy-Fanboy seit Max Payne 2, Horror-Enthusiast und Sammler aus Leidenschaft. Auch mit Mitte 30 sucht Simon beim Gaming immer noch nach diesen seltenen Momenten, die sein Gehirn auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alan Wake 2 ist genau eines dieser Videospiel-Exemplare, die er nie vergessen wird.

Die Deluxe Edition: Das ultimative Paket für Sammler

Wenn ihr, so wie ich, eure Spiele gerne im Regal stehen habt, dann ist die physische Deluxe Edition ein absolutes Muss. In einer Zeit, in der traditionelle Discs immer seltener werden, fühlt sich dieses Paket wie ein echtes Geschenk an die Fans an. Es ist nicht nur das Hauptspiel, das ohnehin schon ein Umfangsmonster ist, sondern das komplette Paket samt DLCs, das das "Remedy Connected Universe" so richtig abrundet.

1:36 Alan Wake 2: Der neue Lake House Story-DLC kommt bald und bereitet uns im Trailer Gänsehaut!

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Das steckt alles in der Alan Wake 2 Deluxe Edition:

Alan Wake 2 physisches Spiel: Endlich die Disc für eure Sammlung – ein Muss für jeden Remedy-Jünger.

Endlich die Disc für eure Sammlung – ein Muss für jeden Remedy-Jünger. The Night Springs Expansion: Drei völlig abgedrehte Spin-Offs, die die Grenzen der Logik sprengen und alte Remedy-Fan-Lieblinge in neuen Rollen zeigen.

Drei völlig abgedrehte Spin-Offs, die die Grenzen der Logik sprengen und alte Remedy-Fan-Lieblinge in neuen Rollen zeigen. The Lake House Expansion: Eine Erweiterung, die die Brücke zum mysteriösen Federal Bureau of Control schlägt – Gänsehaut garantiert!

Eine Erweiterung, die die Brücke zum mysteriösen Federal Bureau of Control schlägt – Gänsehaut garantiert! Nordische Schrotflinte-Skin für Saga

Purpurrote Windjacke für Saga

Star-Anzug für Alan

Parliament-Schrotflinte-Skin für Alan

Laternenan-Talisman für Saga

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!