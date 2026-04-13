Resident Evil Requiem kann einpacken: Dieses Horror-Meisterwerk von den "Max Payne"-Machern müsst ihr gespielt haben!

Ich dachte wirklich, in meinen 30ern und nach hunderten durchgespielten Videospielen hätte ich in dem Medium bereits alles gesehen und die wirklich großen Überraschungen wären längst passé. Aber weit gefehlt! Als Mystery-Horror-Fan habe ich letztes Jahr ein ganz bestimmtes Juwel viel zu lange auf meinem Pile of Shame verstauben lassen – und ganz ehrlich, ich schäme mich ein bisschen dafür. Bei Amazon könnt ihr euch dieses unfassbar atmosphärische Meisterwerk jetzt deutlich günstiger im Angebot schnappen!Holt euch das Horror-Meisterwerk im Amazon-Angebot!
Dieses Gaming-Meisterwerk müsst ihr gespielt haben!
Als jemand, der seit Max Payne 2: The Fall of Max Payne jedes einzelne Spiel von Remedy Entertainment "verschlungen" hat, bin ich vielleicht ein wenig voreingenommen. Aber Alan Wake 2 ist nicht einfach nur ein Spiel; es ist das Magnum Opus eines Studios, das sich weigert, nach den Regeln der restlichen Gaming-Industrie zu spielen. Wo andere auf Nummer sicher gehen, springt Remedy kopfüber in den Kaninchenbau des Wahnsinns.
Twin Peaks lässt grüßen: Ein FBI-Fall wie ein wahrgewordener Alptraum
Alles beginnt in der verschlafen-idyllischen Kleinstadt Bright Falls im pazifischen Nordwesten, die von einer Serie von Ritualmorden erschüttert wird. Die erfahrene FBI-Agentin Saga Anderson wird entsandt, um diesen Verbrechen auf den Grund zu gehen und was als klassischer Thriller beginnt, entwickelt sich in Windeseile zu einem surrealen Albtraum, als Saga Seiten einer Horrorgeschichte findet, die anscheinend die Realität umschreiben.Schnappt euch Alan Wake 2 Deluxe Edition jetzt stark reduziert bei Amazon!
Parallel dazu erleben wir das Schicksal von Alan Wake selbst. Er ist seit 13 Jahren im "Dark Place" gefangen, einer Albtraumdimension unter dem Cauldron Lake. Alan ist ein gebrochener, verzweifelter Autor, der versucht, sich mit seiner Schreibmaschine den Weg in die Freiheit zu bahnen. Der Clou? Die Geschichten von Saga und Alan sind miteinander verwoben. Sie spiegeln einander, sie beeinflussen sich gegenseitig über die Grenzen der Realität hinweg.
Die Deluxe Edition: Das ultimative Paket für Sammler
Wenn ihr, so wie ich, eure Spiele gerne im Regal stehen habt, dann ist die physische Deluxe Edition ein absolutes Muss. In einer Zeit, in der traditionelle Discs immer seltener werden, fühlt sich dieses Paket wie ein echtes Geschenk an die Fans an. Es ist nicht nur das Hauptspiel, das ohnehin schon ein Umfangsmonster ist, sondern das komplette Paket samt DLCs, das das "Remedy Connected Universe" so richtig abrundet.Gönnt euch Alan Wake 2 Deluxe Edition jetzt supergünstig bei Amazon!
Das steckt alles in der Alan Wake 2 Deluxe Edition:
- Alan Wake 2 physisches Spiel: Endlich die Disc für eure Sammlung – ein Muss für jeden Remedy-Jünger.
- The Night Springs Expansion: Drei völlig abgedrehte Spin-Offs, die die Grenzen der Logik sprengen und alte Remedy-Fan-Lieblinge in neuen Rollen zeigen.
- The Lake House Expansion: Eine Erweiterung, die die Brücke zum mysteriösen Federal Bureau of Control schlägt – Gänsehaut garantiert!
- Nordische Schrotflinte-Skin für Saga
- Purpurrote Windjacke für Saga
- Star-Anzug für Alan
- Parliament-Schrotflinte-Skin für Alan
- Laternenan-Talisman für Saga
Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!