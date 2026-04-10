Amazon haut LG 4K-TV mit 50 Zoll für nur 250€ raus - lohnt sich das Angebot wirklich oder ist der Fernseher Schrott?

Muss ein guter TV teuer sein? Muss ein günstiger TV schlecht sein? Anhand eines aktuellen Angebots bei Amazon gehen wir dieser Frage auf den Grund.

Bei Amazon gibt's gerade einen echten Preis-Paukenschlag: Ein LG 4K-Smart-TV mit 50 Zoll ist jetzt für unter 250€ im Angebot. Der Preis ist natürlich extrem attraktiv, aber wie kann ein doch recht großer Fernseher so günstig sein? Lohnt sich das oder solltet ihr lieber die Finger davon lassen?

Wir machen hier den Check und sagen euch, ob sich das Schnäppchen auch als solches entpuppt.

4K LED-TV von LG mit 50 Zoll: Kann ein Fernseher unter 250 Euro gut sein?

Wenn ich einen 50-Zoll-4K-Fernseher von LG fast schon absurd günstig sehe, werde ich natürlich hellhörig. Genau das ist jetzt beim LG 50UA75006LA der Fall: Amazon listet das Modell für 249 Euro, teils mit einem angezeigten Vergleichspreis von 329 Euro. Auf dem Papier klingt das erstmal nach einem richtig starken Deal für einen aktuellen 2025er LG-TV mit webOS 25 und α7 Gen8 Prozessor.

Was steckt technisch im LG 50UA75006LA?

Die wichtigsten Eckdaten lesen sich für diese Preisklasse erstmal ordentlich:

50 Zoll, 4K UHD mit 3.840 x 2.160 Pixeln und nativer 50/ 60-Hz-Bildwiederholrate .

und nativer 50/ . α7 Gen8 4K AI-Prozessor , 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping und FILMMAKER MODE.

HDR10 und HLG, dazu HGiG, ALLM und VRR bis 60 Hz für Gaming.

, 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping und FILMMAKER MODE. und HLG, dazu HGiG, ALLM und VRR bis 60 Hz für Gaming. webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie , dazu Apple AirPlay, Apple Home, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 und Cloud-Gaming-Dienste wie GeForce Now oder Luna.

, dazu Apple AirPlay, Apple Home, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 und Cloud-Gaming-Dienste wie GeForce Now oder Luna. 3 HDMI-Anschlüsse, davon eARC auf HDMI 2, außerdem 1 USB, LAN und optischer Audioausgang; der Ton läuft über ein 20-Watt-2.0-System.

Für mich ist vor allem wichtig, dass wir diese Specs mal kurz einordnen. Eine Bildwiederholrate von 60 Hz ist momentan der Standard im günstigeren Preisbereich. Wenn ihr hauptsächlich Fernsehen, Streamingdienste und Filme auf dem TV laufen habt, dann braucht ihr nicht mehr.

ALLM steht für Auto Low Latency Mode und schaltet automatisch in einen latenzärmeren Spielemodus beim Gaming mit der PlayStation, Switch oder Xbox. VRR steht für Variable Refresh Rate und hilft gegen unsaubere Bildausgabe, hier aber eben nur bis 60 Hz. Grundsätzlich sieht man hier aber nichts, das gegen den TV spricht.

Vorsicht: Die wichtigsten Infos verstecken sich im Detail

Für 249 Euro bekommt ihr hier erstmal ziemlich viel Marken-TV fürs Geld. LG packt nicht nur 4K-Auflösung drauf, sondern auch einen etwas wertigeren α7 Gen8 statt eines ganz billigen Einsteiger-Noname-Chips, dazu ein ausgereiftes Smart-TV-System mit webOS 25, AirPlay, Home-Integration und eARC für eine Soundbar. Gerade wenn ihr einfach einen soliden Alltagsfernseher für Netflix, Prime Video, Mediatheken und lineares TV sucht, ist das in meinen Augen schon attraktiv.

Dazu kommt: Das Modell steht bei Amazon aktuell bei 4,3 von 5 Sternen aus über 2.400 Bewertungen, und Amazon hebt das Gerät sogar als „Amazons Tipp“ hervor. Das ist natürlich kein Labor-Test, aber es zeigt schon, dass der Fernseher bei vielen Käufern als solides Preis-Leistungs-Gerät beliebt ist.

An diesen Punkten merkt ihr die Sparmaßnahme beim TV

Hier auf dem Bild: Ein Philips OLED-TV. Auf einem solchen wirken Farben nochmal komplett anders als auf dem LG, er kostet aber auch das Fünffache.

Trotzdem wäre es in meinen Augen falsch, dieses Angebot kritiklos schönzureden. Der LG 50UA75006LA ist kein Heimkino-Killer. Er bleibt ein günstiger LCD-TV mit 60 Hz, HDR10/HLG statt Dolby Vision, einem flachen 20 Watt Sound und Energieeffizienzklasse F. Wer sattes HDR mit richtig viel Spitzenhelligkeit, tiefem Kontrast und echtem Wow-Effekt will, wird hier nicht glücklich.

Für normales Fernsehen reicht das, für Filmfans mit hohen Ansprüchen eher nicht.

Was mich zusätzlich etwas stört: Die Angaben sind nicht überall ganz sauber. In den Marketingpunkten ist mal von Edge-LEDs und teils sogar von AI Magic Remote die Rede, während der Spezifikationsbereich auf der LG-Seite Direct LED nennt und im offiziellen Merkmalsblock eine Standard-Fernbedienung auftaucht; auch Amazon nennt in einem Abschnitt eine Standard-Remote, in einem anderen eine AI Magic Remote. Für mich ist das kein Drama, aber es zeigt schon: Das ist kein Modell, bei dem jede Detailfrage luxuriös ausformuliert ist.

LG baut zweifellos mit die besten Fernseher der Welt. Die OLED-Spitzenmodelle räumen jedes Jahr auf's Neue Preise ab.

Eine Empfehlung ist er für euch, wenn …

… ihr einfach einen günstigen 50-Zoll-4K-TV für ab und an wollt. Er lohnt sich, wenn ihr nicht jeden Tag viel fernseht, euer Budget sehr klein ist oder ihr ihn als TV für Wohnwagen, Wohnmobil oder das Schlafzimmer sucht. Genau dafür finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis stark. Ihr bekommt LG als bekannte Marke, moderne Smart-TV-Funktionen, 4K, brauchbare Gaming-Basics und einen Preis, der aktuell wirklich aggressiv wirkt.

Auch für Gelegenheitsspieler finde ich ihn okay. ALLM, VRR bis 60 Hz und Game Dashboard sind mehr, als man in dieser Preisklasse früher selbstverständlich bekommen hat. Für Switch, PS5 oder Xbox auf entspanntem Niveau ist das völlig okay – nur eben nicht für Leute, die gezielt auf 120 oder 144 Hz schielen.

Fazit: Er kann sich lohnen - doch ich würde eher zu dieser Alternative greifen

Für mich ist der LG 50UA75006LA für 249 Euro kein Schrott, sondern ein solider Budget-Deal.

Und genau da kommt für mich am Ende auch mein persönlicher Preis-Leistungs-Tipp ins Spiel: der TCL 50Q7C. Der spielt technisch in einer ganz anderen Liga mit QD-MiniLED, QLED, 144 Hz Bildwiederholrate nativ, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro, Google TV und einer breiten HDR-Palette inklusive Dolby Vision, HDR10+, HDR10 und HLG.

Die Bildqualität des TCL ist wirklich herausragend gut für seinen geringen Preis. Für mich ist der TCL deshalb der absolute Preis-Leistungs-Sieger bei Fernsehern überhaupt.