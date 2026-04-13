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Darks Souls als 2D-Sidescroller: Dieser Geheimtipp ist gerade absurd günstig

Bei der Vielzahl an Spielen, die jedes Jahr erscheinen, kann man gar nicht mehr alle auf dem Schirm haben. Aber diesen Soulslike-Leckerbissen ist völlig zu Unrecht in der Versenkung verschwunden.

Elias Mohr, GamePro Deals
13.04.2026 | 10:01 Uhr


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Das Cover deutet es bereits an: In diesem Spiel geht es düster und dreckig zu. Das Cover deutet es bereits an: In diesem Spiel geht es düster und dreckig zu.

Ein düsteres Setting, beinharte Gegner und Bosskämpfe, die euch das Allerletzte abverlangen. Das sind die Zutaten, die ein gutes Soulslike ausmachen. Und gute Vertreter des Genres gibt es inzwischen eine ganze Menge. Aber von diesem Geheimtipp habt ihr vermutlich noch nicht gehört, dabei ist er bei Kritikern sehr gut weggekommen und ist auch in der Community beliebt. Gerade bekommt ihr die Collector's Edition für die PS5 auf Amazon mit dickem Rabatt.

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Geniale Mischung aus Soulslike und Metroidvania

Die Rede ist von Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Die große Besonderheit: Das Spiel ist ein 2D-Sidescroller und weist Metroidvania-Elemente auf, die an Hollow Knight: Silk Song oder andere Genrevertreter erinnern.

Hinzu kommen Bosskämpfe gegen riesige Sumpfwesen, Vampire, Drachen und jede Menge anderer Kreaturen. Dabei zählt jeder Treffer und ihr werdet definitiv mehr als einen Versuch brauchen, um sie zu erledigen. Es gilt also das Dark-Souls-Prinzip: Angriffe, Movement und Reichweiten der Gegner kennenlernen, eigenes Movement perfektionieren, auf die Mütze kriegen und nochmal versuchen und zwar so lange, bis es klappt.

Video starten 2:07 Mandragora: Whispers of the Witchtree ist ein wahrer Geheimtipp für Souls-Fans

Auch das Skillsystem kann sich sehen lassen: Es gibt sechs unterschiedliche Klassen, die in unterschiedliche Richtungen geskillt werden können. Dabei seid ihr aber nicht auf die Fähigkeiten der eigenen Klasse beschränkt und habt so schier unendliche Möglichkeiten, euren Spielstil anzupassen.

Ein besonderes Ass hat das Spiel bei seiner Story im Ärmel: Denn für die war als leitender Autor Brian Mitsoda zuständig, der der Hauptverantwortliche für die Story des Klassikers Vampire: The Masquerade - Bloodlines von 2004.

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Aus meiner Sicht braucht es mehr 2D-Sidescroller wie Mandragora: Whispers of the Witchtree. Aus meiner Sicht braucht es mehr 2D-Sidescroller wie Mandragora: Whispers of the Witchtree.

Mit dem starken Rabatt von 40 % bezahlt ihr gerade einmal sieben Euro mehr als für die Standard-Edition. Ein Aufpreis, der sich mehr als auszahlt. Ihr solltet euch aber beeilen, denn das Angebot ist zeitlich begrenzt. Wenn ihr einen echten Geheimtipp günstig abstauben wollt, ist Schnelligkeit geboten.

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