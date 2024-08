Fields of Mistria: Alle Fische fangen mit Preis, Fundort und Jahreszeit

Mit der Angel könnt ihr an jedem Gewässer Fische fangen und sie anschließend verkaufen.

In Fields of Mistria könnt ihr Fische nicht nur in köstliche Gerichte verarbeiten, sondern auch an das Museum spenden oder gewinnbringend verkaufen. In unserem Angel-Guide erfahrt ihr alles, was ihr über die Fische wissen müsst – von ihrem Preis über die Fangorte bis hin zur Jahreszeit, zu der ihr sie fangen könnt.

Ihr könnt Fische nicht nur mit einer Angel fangen, die ihr im Geschäft am Strand kaufen könnt, sondern auch an bestimmten Stellen durch Tauchen. Allerdings kann es dabei auch vorkommen, dass ihr nur Müll anstatt Fische erwischt.

Inhaltsverzeichnis:

Die Fische in den Minen können unabhängig von der Jahreszeit zu allen Wetterbedingungen gefangen werden.

Häufig vorkommende Fische

Die folgenden Fische sind in den Gewässern am häufigsten anzutreffen, weshalb ihr Verkaufspreis eher niedrig ist.

Name, Größe & Jahreszeit Ort, Preis & Wetter Anchovy

klein

Frühling Ort: Ozean

Preis: 35

Wetter: bei jedem Angel Fish

klein

Frühling Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: bei jedem Barb

klein

Frühling Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Blue Gill

klein

Frühling Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Bluefish

groß

Herbst Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: Regen Bonito

mittel

Sommer und Winter Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Bowfish

groß

Winter Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Bream

groß

Sommer Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Brown Bullhead

mittel

Sommer Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Brown Trout

groß

Frühling Ort: Teich

Preis: 50

Wetter: bei jedem Bullfrog

klein

Sommer und Winter Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: Regen und Schnee Burbot

groß

Winter Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: Schnee Butterfish

klein

Herbst Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Carp

mittel

Frühling Ort: Fluss

Preis: 35

Wetter: bei jedem Cave Shrimp

klein Ort: Upper Mines

Preis: 35

Wetter: bei jedem Char

groß

Sommer Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Chub

klein

Frühling Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Cod

groß

Sommer und Winter Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Crab

klein

Sommer Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Crucian Carp

mittel

Frühling Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Dace

klein

Winter Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: Schnee Dart

klein

Sommer Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Earth Eel

mittel Ort: Deep Earth

Preis: 45

Wetter: bei jedem Flathead Catfish

mittel

Winter Ort: Teich

Preis: 30

Wetter: bei jedem Freshwater Eel

mittel

Winter Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Frog

klein

Frühling und Herbst Ort: Teich

Preis: 35

Wetter: bei jedem Gar

groß

Sommer und Winter Ort: Fluss

Preis: 35

Wetter: bei jedem Golden Shiner

klein

Sommer Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: bei jedem Grayling

klein

Herbst Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: Regen Halibut

groß

Herbst Ort: Ozean

Preis: 50

Wetter: Regen Herring

klein

Winter Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Horse Mackerel

klein

Winter Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Killifish

klein

Herbst Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem King Crab

groß

Winter Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: Schnee Koi

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Lake Chub

klein

Sommer Ort: Teich

Preis: 35

Wetter: bei jedem Lamprey

klein

Herbst Ort: Fluss

Preis: 70

Wetter: bei jedem Loach

klein

Sommer Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Lobster

mittel

Frühling Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Mackerel

groß

Frühling Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: Regen Minnow

klein

Sommer Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Mullet

mittel

Herbst Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Pebble Minnow

klein Ort: Deep Earth

Preis: 45

Wetter: bei jedem Perch

groß

Herbst Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: Regen Pike

groß

zu jeder Jahreszeit Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Pollock

groß

zu jeder Jahreszeit Ort: Ozean

Preis: 35

Wetter: bei jedem Regenbow Trout

mittel

Herbst Ort: Teich

Preis: 35

Wetter: bei jedem Red Snapper

groß

Frühling und Herbst Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Roach

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Teich

Preis: 35

Wetter: bei jedem Rock Bass

mittel

Frühling und Herbst Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Salmon

groß

Frühling und Herbst Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Sand Lance

klein

Winter Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Sapphire Betta

klein Ort: Tide Caverns

Preis: 40

Wetter: bei jedem Sardine

klein

zu jeder Jahreszeit Ort: Ozean

Preis: 35

Wetter: bei jedem Sauger

groß

Sommer Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: bei jedem Saury

groß

Herbst Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Sea Bass

mittel

Winter Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Sea Bream

mittel

Frühling und Herbst Ort: Ozean

Preis: 45

Wetter: bei jedem Shad

mittel

Herbst Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Shrimp

klein

Frühling Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Smallmouth Bass

klein

zu jeder Jahreszeit Ort: Fluss

Preis: 35

Wetter: bei jedem Snapping Turtle

groß

Sommer und Winter Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Squid

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Ozean

Preis: 30

Wetter: bei jedem Stingray

mittel

Sommer Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Stone Loach

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Upper Mines

Preis: 35

Wetter: bei jedem Striped Bass

groß

Herbst Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Sweetfish

mittel

Sommer Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: bei jedem Tetra

klein

zu jeder Jahreszeit Ort: Teich

Preis: 40

Wetter: bei jedem Tilapia

klein

Winter Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: bei jedem Transparent Jellyfish

mittel Ort: Tide Caverns

Preis: 40

Wetter: bei jedem Trout

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Fluss

Preis: 40

Wetter: bei jedem Tuna

groß

zu jeder Jahreszeit Ort: Ozean

Preis: 40

Wetter: bei jedem Turtle

groß

zu jeder Jahreszeit Ort: Teich

Preis: 45

Wetter: bei jedem Walleye

groß

Frühling Ort: Fluss

Preis: 45

Wetter: Regen

Ungewöhnliche Fische

Diese Fische sind schon etwas seltener, was man auch am Verkaufspreis sieht.

Name, Größe & Jahreszeit Ort, Preis & Wetter Archerfish

klein Ort: Tide Caverns

Preis: 45

Wetter: bei jedem Catfish

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Teich

Preis: 80

Wetter: bei jedem Cave Eel

mittel Ort: Upper Mines

Preis: 50

Wetter: bei jedem Chum

groß

Sommer und Winter Ort: Fluss

Preis: 75

Wetter: bei jedem Giant Tilapia

riesig

Winter Ort: Teich

Preis: 80

Wetter: bei jedem Goby

mittel

zu jeder Jahreszeit Ort: Fluss

Preis: 70

Wetter: bei jedem Jellyfish

mittel

Frühling und Herbst Ort: Ozean

Preis: 80

Wetter: bei jedem Octopus

groß

Sommer und Winter Ort: Ozean

Preis: 70

Wetter: bei jedem Puffer Fish

mittel

Sommer und Winter Ort: Ozean

Preis: 90

Wetter: bei jedem Rock Guppy

klein Ort: Upper Mines

Preis: 40

Wetter: bei jedem Rockbiter

mittel Ort: Deep Earth

Preis: 55

Wetter: bei jedem Shardfin

klein Ort: Deep Earth

Preis: 55

Wetter: bei jedem Snakehead

groß

Frühling und Herbst Ort: Teich

Preis: 60

Wetter: bei jedem Sturgeon

groß

Frühling und Herbst Ort: Fluss

Preis: 80

Wetter: bei jedem Swordfish

groß

Frühling und Herbst Ort: Ozean

Preis: 80

Wetter: bei jedem Water Balloon Fish

mittel Ort: Tide Caverns

Preis: 50

Wetter: bei jedem

Seltene Fische

Die folgenden Fische sind selten anzutreffen und können entweder für einen stolzen Preis verkauft oder im Museum ausgestellt werden.

Name, Größe & Jahreszeit Ort, Preis & Wetter Alligator Gar

riesig

Winter Ort: Teich

Preis: 100

Wetter: bei jedem Cave Shark

groß Ort: Upper Mines

Preis: 80

Wetter: bei jedem Emerald-Horned Charger

groß Ort: Deep Earth

Preis: 120

Wetter: bei jedem Giant Koi

riesig

Sommer Ort: Teich

Preis: 90

Wetter: bei jedem Goldfish

klein

Frühling Ort: Teich

Preis: 120

Wetter: bei jedem Grouper

riesig

Sommer Ort: Ozean

Preis: 90

Wetter: bei jedem Mini-Whale Shark

groß Ort: Tide Caverns

Preis: 100

Wetter: bei jedem Oarfish

riesig

Winter Ort: Ozean

Preis: 100

Wetter: bei jedem Ocean Sunfish

riesig

Frühling Ort: Ozean

Preis: 80

Wetter: bei jedem Paddlefish

riesig

Frühling Ort: Fluss

Preis: 90

Wetter: bei jedem Razorback

mittel

Herbst Ort: Fluss

Preis: 160

Wetter: bei jedem Shadow Bass

mittel

Winter Ort: Fluss

Preis: 140

Wetter: bei jedem Shark

riesig

Herbst Ort: Ozean

Preis: 100

Wetter: bei jedem Tarpon

riesig

Sommer Ort: Fluss

Preis: 100

Wetter: bei jedem White Perch

mittel

Herbst Ort: Teich

Preis: 120

Wetter: bei jedem

Die legendären Fische

Die folgenden Fische lassen sich nur unter besonderen Bedingungen fangen, was sie zu äußerst seltenen Fängen macht.

Name, Größe & Jahreszeit Ort, Preis & Wetter Cherry Fish

klein

Frühling Ort: Teich

Preis: unbekannt

Wetter: zur Kirschblüte Leaf Fish

klein

Herbst Ort: Fluss

Preis: unbekannt

Wetter: wenn das Herbstlaub fällt Lightning Fish

mittel

Sommer Ort: Fluss

Preis: unbekannt

Wetter: Stürmisch Snow Fish

mittel

Winter Ort: Ozean

Preis: unbekannt

Wetter: Schneesturm

Egal, ob ihr euch fürs Angeln oder Tauchen entscheidet, in Fields of Mistria gibt es immer etwas zu entdecken. Mit ein wenig Geduld und Geschick könnt ihr wertvolle Fische fangen und euer Abenteuer bereichern. Viel Erfolg und viel Spaß beim Angeln und Tauchen!

Wie verdient ihr am liebsten Tessarae in Fields of Mistria?