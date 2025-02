Großes Fields of Mistria-Update enthüllt neues Gebiet, Festival und vieles mehr

Das zweite große Update von Fields of Mistria steht kurz bevor und bringt viele neue Inhalte mit.

Es sind schon einige Monate vergangen, seitdem die Cozy Farming-Simulation Fields of Mistria im Early Access auf Steam erschienen ist und viele Herzen im Sturm erobert hat.

Wenn ihr seit dem August 2024 selbst ins Spiel geschnuppert habt, könntet ihr bemerkt haben, dass die Inhalte zwar vielversprechend aussehen und bereits jetzt Spaß machen, leider aber auch noch recht begrenzt in ihrem Umfang sind. Das soll sich nun mit dem zweiten großen Update endlich ändern.

Release des Updates: März 2025

Unsere Highlights: Dass neue Inhalte es ins Spiel schaffen, macht sich besonders mit dem frischen Gebiet “Tiefe Wälder“ sowie einem neuen Dorffest bemerkbar. Das Dorfleben in Fields of Mistria ist vor allem durch die abendlichen Besuche in der Taverne belebter als in vergleichbaren Spielen, hat aber mit dem einen Frühlingsfest eine sehr überschaubare Menge für weitere Tätigkeiten mit allen Dorfbewohner*innen.

Ansonsten ist klar, dass das übergreifende Thema des Updates “mehr Inhalte“ lautet. So könnt ihr tiefer in die Minen vordringen und darin weitere Monster sowie Zauber entdecken. Die gesprächsfreudigen Spieler*innen unter euch können sich hingegen auf zusätzliche NPC-Dialoge und den Charakter Caldarus freuen.

Wenn ihr lieber eurer Leben auf der Farm gestaltet, warten neue Möbel, Dekorationen, Crafting-Rezepte sowie Haustiere auf euch.

1:21 Neue Life-Sim sieht aus wie die perfekte Mischung aus Stardew Valley und Sailor Moon

Autoplay

Alle neuen Inhalte im Überblick

Im Detail erwarten euch die folgenden Inhalte im zweiten großen Update für Fields of Mistria (via fieldsofmistria.com):

Dorfbewohner*innen und Romanzen

Caldarus taucht auf

Neue Elsie-Gerüchte-Mechanik (Geschenke-Tipps)

Zusätzliche NPC-Dialoge und -Zeitpläne

Minen und Dungeon

Feuer-Siegel freigeschaltet

Nächstes Minen-Biom freigeschaltet

Neue Zauber freigeschaltet

Neue Minen-Monster

Ruf und Dorf

“Tiefe Wälder“-Gebiet freigeschaltet

Ruf-Level kann um 20 weitere Stufen steigen

Zusätzliche Aufträge auf dem Anschlagbrett

Zusätzliche Museums-Sets und -Belohnungen

Neue Dorf-Reparatur-Quest

Neues Fest

Skills und Perks

Zusätzliche Perks auf Stufe 4

Gestaltung und Kosmetik

Zusätzliche Erweiterung für das Farmgebiet

Neue Möbel und Dekorationen

Neue Spieler*innen- und Tier-Gestaltungsoptionen

Verschiedenes

Haustiere

Mechanik für Sprinkler

Mechanik für Automatisches Streicheln

Optionen zur Anpassung der Uhrzeit im Spiel

Leistungsoptimierung

Und mehr!

Im März sollten die neuen Inhalte dann für einige Stunden frischen Spielspaß sorgen. Die Spielwelt scheint dadurch nochmals um einiges lebendiger zu werden – wobei ihr bereits vor dem Update locker 15 unterhaltsame Stunden hier verbringen könnt.

Mit dem Update soll mit den zusätzlichen Inhalten außerdem nicht Schluss sein. In Zukunft erwarten euch zu den meisten genannten Erweiterungen wie etwa dem erhöhten Ruf-Level des Dorfes noch mehr und auch die Romantiker*innen sollen mit mehr Herz-Events bedient werden.

Habt ihr in Fields of Mistria schon reingeschnuppert oder wartet ihr bis zum vollständigen Release der Farming-Simulation?