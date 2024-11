"Ich bete, dass er eine Heiratsoption wird": Fields of Mistria-Fans wollen unbedingt Olric daten und starten Petition

Olric ist bei den Fields of Mistria-Fans heiß begehrt.

Farming-Sims wie Stardew Valley oder Fields of Mistria setzen nicht nur auf Bauernhof-Atmosphäre, sondern auch darauf, dass ihr euch mit den Bewohner*innen der Region anfreunden und einige von ihnen sogar daten könnt.

Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass besonders beliebte Figuren einfach nicht als romantische Option zur Verfügung stehen. Wie im Fall von Olric, den sich die Community als potentiellen Partner wünscht.

Darum geht's: Fields of Mistria schlägt in dieselbe Kerbe wie Animal Crossing, Stardew Valley, Roots of Pacha oder Coral Island. Hier bekommt ihr es allerdings nicht nur mit niedlicher Grafik und einem Bauernhof zu tun, sondern auch noch mit Magie. Einziger Wermutstropfen: Der attraktive Olric kann nicht gedatet werden.

Fields of Mistria hat übrigens gerade eben das erste große Early Access-Update erhalten:

1:18 Fields of Mistria hat das erste große Update bekommen und feiert den Release mit neuem Trailer

Autoplay

Fans wollen Olric wirklich dringend daten und heiraten: Eine Person schreibt auf Reddit sogar, sie würde dafür beten, dass Olric in Zukunft endlich eine richtige Dating- und Heirats-Option wird. Viele Spieler*innen können auch einfach nicht verstehen, wieso das bisher noch nicht geht. Immerhin scheint die Logik doch eindeutig zu sein:

"Wenn Olric heiß ist, wieso kann ich ihn dann nicht daten?"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wieder andere beschweren sich über dieses vermeintliche Gatekeeping und verlangen scherzhaft Gerechtigkeit.

"Mein einziges Problem mit dem Spiel ist das hier ... Befreit ihn!"

Eine Person mutmaßt, dass Olric nur deshalb nicht gedatet werden kann, damit es ein Geschlechter-Gleichgewicht bei den Romanzen-Optionen gibt. Aber immerhin könnte man auch noch Vera, Merri oder Darcy hinzufügen (via: Reddit).

Community startet Petition: Wenn wir einen Blick auf die Steam-Seite von Fields of Mistria werfen, können wir dort einen ellenlangen Thread entdecken, der eine Petition dafür darstellen soll, Olric als romantische Option hinzuzufügen. Offenbar besteht wirklich eine große Nachfrage danach, viele Leute haben sich mit einem "+1" als Unterstützer*innen dieses Anliegens zu erkennen gegeben.

Silberstreif am Horizont: Eine ganze Menge Fields of Mistria-Fans regen dazu an, den Entwickler*innen einfach eine Nachricht über deren Webseite und das dortige Kontaktformular zukommen zu lassen. Eventuell könnten sie sich so erweichen lassen. Immerhin sei Shane in Stardew Valley anfangs ja auch nicht date-bar gewesen. Die Option wurde erst später und auf Wunsch der Community hinzugefügt.

Was haltet ihr von Olric in Fields of Mistria? Mit welchem Charakter würdet ihr sonst noch gern anbandeln?