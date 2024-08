Fields of Mistria-Gifts: Die besten Geschenke für die Romanzen und Freundschaften

Hier sind alle Lieblingsgeschenke der Charaktere in Fields of Mistria.

In Fields of Mistria könnt ihr auf über 30 Dorfbewohner*innen treffen. Während ihr sie genauer kennenlernt, könnt ihr auch eure Beziehung zueinander vertiefen und mit einigen von ihnen sogar eine Romanze eingehen. Am einfachsten geht das mit den richtigen Geschenken. Welche Items das richtige Geschenk für welchen Charakter sind, listen wir hier auf.

Hier könnt ihr zu den einzelnen Charakteren springen:

Romanzen:

weitere Dorfbewohner*innen:

Tiere:

Hinweis: Da das Spiel aktuell nur mit englischer Sprachausgabe verfügbar ist, listen wir hier die englischen Begriffe auf. Sollten deutsche Untertitel folgen, ergänzen wir die Übersetzungen zu einem späteren Zeitpunkt.

So funktionieren Beziehungen in Fields of Mistria

Aktuell befindet sich das Spiel noch im Early Access. Das heißt, das Beziehungssystem ist noch nicht komplett implementiert. Derzeit könnt ihr eure Beziehungen zu Charakteren durch Gespräche und Geschenke nur auf maximal 4 Herzen erhöhen. Später soll dieser Wert auf 10 angehoben werden.

Jeder Charakter hat dabei 10 Items, die er liebt und 20 weitere Items, die er mag. Verschenkt ihr sie, steigt euer Freundschaftslevel besonders stark an, am Geburtstag der Charaktere sogar noch mehr.

Fields of Mistria: Alle Romanzen und ihre Lieblingsgeschenke

Mit einigen der Dorfbewohner*innen könnt ihr potenziell auch Beziehungen eingehen. Zwar sind die kompletten Romanzen noch nicht im Spiel, ihr könnt aber bereits darauf hinarbeiten. Erreicht ihr 2 und 4 Herzen mit diesen Charakteren, findet außerdem ein Event mit ihnen statt.

Adeline

Lieblingsgeschenke: Coffee, Gazpacho, Lemon Pie, Middlemist, Peaches and Cream, Perfect Pink Diamond, Plum Blossom, Pumpkin Pie, Tea with Lemon

Coffee, Gazpacho, Lemon Pie, Middlemist, Peaches and Cream, Perfect Pink Diamond, Plum Blossom, Pumpkin Pie, Tea with Lemon Weitere beliebte Geschenke: Candied Lemon Peel, Diamond, Heather, Lemon, Lemon Cake, Lemonade, Paper, Peach, Pineshroom Toast, Pink Diamond, Pumpkin Stew, Red Wine, Snapdragon, Spicy Cheddar Biscuit, Tulip, Smoked Trout Soup, White Wine, Wild Berry Pie, Wild Berry Scone

Balor

Lieblingsgeschenke: Alda Gem Bracelet, Apple Honey Curry, Chili Coconut Curry, Deluxe Curry, Family Crest Pendant, Perfect Diamond, Perfect Emerald, Perfect Pink Diamond, Perfect Ruby, Perfect Sapphire

Alda Gem Bracelet, Apple Honey Curry, Chili Coconut Curry, Deluxe Curry, Family Crest Pendant, Perfect Diamond, Perfect Emerald, Perfect Pink Diamond, Perfect Ruby, Perfect Sapphire Weitere beliebte Geschenke: Cauliflower Curry, Chickpea Curry, Crystal Rose, Diamond, Emerald, Fog Orchid, Frost Lily, Gold Ingot, Gold Ore, Golden Cookies, Golden Cheesecake, Jasmine, Perfect Gold Ore, Pink Diamond, Rose, Ruby, Rusted Treasure Chest, Sapphire, Sapphire Betta, Snowdrop Anemone

Celine

Lieblingsgeschenke: Crystal Rose, Frost Lily, Hydrangea, Middlemist, Plum Blossom, Rose, Snowdrop Anemone, Spring Galette

Crystal Rose, Frost Lily, Hydrangea, Middlemist, Plum Blossom, Rose, Snowdrop Anemone, Spring Galette Weitere beliebte Geschenke: Catmint, Celosia, Chrysanthemum, Cosmos, Crocus, Daffodil, Daisy, Dandelion, Heather, Iris, Jasmine, Lilac, Marigold, Poinsettia, Rose Tea, Snapdragon, Spring Salad, Sunflower, Tulip, Viola

Eiland

Lieblingsgeschenke: Chocolate, Coconut Cream Pie, Glowberry Cookies, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Ice Cream Sundae, Pumpkin Pie, Spell Fruit Parfait, Strawberry Shortcake

Chocolate, Coconut Cream Pie, Glowberry Cookies, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Ice Cream Sundae, Pumpkin Pie, Spell Fruit Parfait, Strawberry Shortcake Weitere beliebte Geschenke: Apple Pie, Berries and Cream, Candied Lemon Peel, Candied Strawberries, Caramelized Moon Fruit, Caramel Candy, Cherry Cobbler, Cherry Tart, Chocolate, Crystal Berry Pie, Lemon Cake, Lemon Pie, Peaches and Cream, Pomegranate Sorbet, Pudding, Roasted Rice Tea, Strawberries and Cream, Sweet Sesame Balls, Wild Berry Pie, Wintergreen Ice Cream

Hayden

Lieblingsgeschenke: Butter, Cheese, Golden Duck Egg, Golden Egg, Golden Milk, Pumpkin Pie, Stone Horse, Vegetable Quiche

Butter, Cheese, Golden Duck Egg, Golden Egg, Golden Milk, Pumpkin Pie, Stone Horse, Vegetable Quiche Weitere beliebte Geschenke: Apple Pie, Butter, Cheese, Coconut Cream Pie, Coffee, Crystal Berry Pie, Duck Egg, Duck Mayonnaise, Chicken Egg, Lemon Pie, Loaded Baked Potato, Mayonnaise, Milk, Mushroom Steak Dinner, Pumpkin Stew, Sweet Potato Pie, Tea with Lemon, Vegetable Pot Pie, Wild Berry Pie

Juniper

Lieblingsgeschenke: Ancient Royal Scepter, Black Tablet, Crystal Rose, Fish Tacos, Golden Cookies, Hardened Essence, Moon Fruit Cake, Pizza, Spell Fruit Parfait

Ancient Royal Scepter, Black Tablet, Crystal Rose, Fish Tacos, Golden Cookies, Hardened Essence, Moon Fruit Cake, Pizza, Spell Fruit Parfait Weitere beliebte Geschenke: Crunchy Chickpeas, Crystal, Fog Orchid, Frog, Latte, Middlemist, Morel Mushroom, Nettle, Newt, Night Queen, Poinsettia, Red Toadstool, Red Wine, Shadow Flower, Toasted Sunflower Seeds, Water Chestnut Fritters, White Wine

March

Lieblingsgeschenke: Dragon-Forged Bracelet, Gold Ingot, Meteorite, Perfect Copper Ore, Perfect Gold Ore, Perfect Iron Ore, Perfect Mistril Ore, Perfect Silver Ore, Sushi Platter

Dragon-Forged Bracelet, Gold Ingot, Meteorite, Perfect Copper Ore, Perfect Gold Ore, Perfect Iron Ore, Perfect Mistril Ore, Perfect Silver Ore, Sushi Platter Weitere beliebte Geschenke: Beer, Chocolate, Chocolate Cake, Coffee, Copper Ingot, Copper Ore, Gold Ore, Grilled Eel Rice Bowl, Hot Chocolate, Iron Ingot, Iron Ore, Mistril Ore, Mocha, Perch Risotto, Sesame Tuna Bowl, Silver Ingot, Silver Ore, Spicy Crab Sushi

Reina

Lieblingsgeschenke: Apple Honey Curry, Breaded Catfish, Cabbage Stew, Ice Cream Sundae, Incredibly Hot Pot, Rosemary Garlic Noodles, Seafood Boil, Seafood Snow Pea Noodles, Spell Fruit Parfait, Sushi Platter

Apple Honey Curry, Breaded Catfish, Cabbage Stew, Ice Cream Sundae, Incredibly Hot Pot, Rosemary Garlic Noodles, Seafood Boil, Seafood Snow Pea Noodles, Spell Fruit Parfait, Sushi Platter Weitere beliebte Geschenke: Cauliflower Curry, Cheese, Cod with Thyme, Cofee, Crystal Berry Pie, Daffodil, Flour, Garlic, Garlic Bread, Grilled Cheese, Iced Coffee, Pizza, Rice, Spicy Cheddar Biscuit, Sugar, Turnip and Potato Gratin, Upper Mines Mushroom, Wild Berry Pie

Ryis

Lieblingsgeschenke: Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Golden Duck Feather, Golden Rooster Feather, Golden Horse Hair, Hard Wood, Lobster Roll, Veggie Sub Sandwich

Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Golden Duck Feather, Golden Rooster Feather, Golden Horse Hair, Hard Wood, Lobster Roll, Veggie Sub Sandwich Weitere beliebte Geschenke: Beer, Bread, Bristle, Bull Horn, Clay, Cranberry Orange Scone, Crystal, Duck Feather, Garlic Bread, Glass, Glowberry Cookies, Horse Hair, Iced Coffee, Lilac, Paper, Rooster Feather, Stone, Strawberry Shortcake, Wood

Valen

Lieblingsgeschenke: Beet, Beet Salad, Beet Soup, Dragon Scale, Harvest Plate, Rosemary Garlic Noodles, Summer Salad, Sushi Platter, Vegetable Soup

Beet, Beet Salad, Beet Soup, Dragon Scale, Harvest Plate, Rosemary Garlic Noodles, Summer Salad, Sushi Platter, Vegetable Soup Weitere beliebte Geschenke: Coffee, Cucumber, Cucumber Salad, Dandelion, Garlic, Green Tea, Herb Salad, Nettle, Pan-fried Salmon, Red Wine, Rose Hip, Rose Hip Jam, Rosemary, Seaweed, Seaweed Salad, Spring Salad, Sweetroot, Underseaweed, White Wine

Fields of Mistria: Alle weiteren Dorfbewohner*innen und ihre Lieblingsgeschenke

Darcy

Lieblingsgeschenke: Chocolate, Coconut Milk, Crystal Berries, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Chicken Egg, Golden Milk, Milk, Sugar

Chocolate, Coconut Milk, Crystal Berries, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Chicken Egg, Golden Milk, Milk, Sugar Weitere beliebte Geschenke: Apple, Blackberry, Blueberry, Cherry, Coconut, Cranberry, Crystal Berries, Chicken Egg, Flour, Glowberry, Lemon, Orange, Peach, Pear, Pomegranate, Strawberry, Tea, Wild Berries, Wild Grapes, Wintergreen Berry

Dell

Lieblingsgeschenke: Alda Bronze Sword, Aldarian Sword, Apple Juice, Bullfrog, Caldosian Sword, Chocolate, Golden Cookies, Hermit Crab, Ice Cream Sundae, Jam Sandwich

Alda Bronze Sword, Aldarian Sword, Apple Juice, Bullfrog, Caldosian Sword, Chocolate, Golden Cookies, Hermit Crab, Ice Cream Sundae, Jam Sandwich Weitere beliebte Geschenke: Apple, Blackberry, Caramel Candy, Cattail Fluff, Clay, Frog, Glowberry Cookies, Grape Juice, Grilled Cheese, Hot Chocolate, Lemon Cake, Lemonade, Lightning Dragonfly, Monster Cookies, Pudding, Snail, Stone, Trail Mix, Turtle, Wood

Elsie

Lieblingsgeschenke: Alda Feather Pendant, Cranberry Orange Scone, Crystal Rose, Jasmine Tea, Mont Blanc, Paper, Perfect Diamond, Poached Pear, Rose, Wild Berry Scone

Alda Feather Pendant, Cranberry Orange Scone, Crystal Rose, Jasmine Tea, Mont Blanc, Paper, Perfect Diamond, Poached Pear, Rose, Wild Berry Scone Weitere beliebte Geschenke: Blackberry Jam, Blueberry Jam, Cherry Tart, Chrysanthemum, Cosmos, Crystal Berry Pie, Diamond, Iris, Jasmine, Lilac, Marmalade, Moon Fruit Cake, Red Wine, Rose Hip Jam, Rose Hip, Tulip, White Wine, Wild Berry Jam

Errol

Lieblingsgeschenke: Braised Burdock, Clam Chowder, Fish Skewers, Miner's Helmet, Pan Fried Bream, Perch Risotto, White Wine

Braised Burdock, Clam Chowder, Fish Skewers, Miner's Helmet, Pan Fried Bream, Perch Risotto, White Wine Weitere beliebte Geschenke: Apple, Beer, Breaded Catfish, Canned Sardines, Copper Ore, Fish Stew, Gold Ore, Hot Toddy, Iron Ore, Mistril Ore, Latte, Mocha, Pear, Peat, Pomegranate, Red Wine, Silver Ore, Sweetroot, Upper Mines Mushroom, Wintergreen Ice Cream

Hemlock

Lieblingsgeschenke: Beer, Chili Coconut Curry, Crayfish Etouffee, Crispy Fried Earthshroom, Caldosian Drinking Horn, Hot Toddy, Incredibly Hot Pot, Spicy Corn, White Wine, Wild Grapes

Beer, Chili Coconut Curry, Crayfish Etouffee, Crispy Fried Earthshroom, Caldosian Drinking Horn, Hot Toddy, Incredibly Hot Pot, Spicy Corn, White Wine, Wild Grapes Weitere beliebte Geschenke: Basil, Chili Pepper, Coffee, Crunchy Chickpeas, Dried Squid, Honey, Grape Juice, Lemon, Roasted Chestnuts, Sesame Broccoli, Spicy Cheddar Biscuit, Spicy Crab Sushi, Spicy Water Chestnuts, Summer Salad, Tea, Thyme, Toasted Sunflower Seeds, Trail Mix, Water Chestnut Fritter

Holt

Lieblingsgeschenke: Coffee, Flour, Gazpacho, Hard Wood, Loaded Baked Potato, Potato, Baked Potato, Narrows Moss, Stone Horse, Watermelon

Coffee, Flour, Gazpacho, Hard Wood, Loaded Baked Potato, Potato, Baked Potato, Narrows Moss, Stone Horse, Watermelon Weitere beliebte Geschenke: Beet, Broccoli, Cabbage, Carrot, Cauliflower, Chili Pepper, Corn, Cranberry, Cucumber, Daikon Radish, Onion, Peas, Potato, Pumpkin, Rice Stalk, Snow Peas, Strawberries, Sugar Cane, Sweet Potato, Turnip

Josephine

Lieblingsgeschenke: Chili Coconut Curry, Crayfish Etouffee, Green Tea, Incredibly Hot Pot, Jasmine Tea, Quiche, Roasted Rice Tea, Rose Tea, Tea with Lemon

Chili Coconut Curry, Crayfish Etouffee, Green Tea, Incredibly Hot Pot, Jasmine Tea, Quiche, Roasted Rice Tea, Rose Tea, Tea with Lemon Weitere beliebte Geschenke: Chili Pepper, Curry Powder, Flour, Honey, Jam Sandwich, Jasmine, Oil, Rice, Rose, Soy Sauce, Spicy Cheddar Biscuit, Spicy Corn, Spicy Crab Sushi, Spicy Water Chestnuts, Sugar, Sunflower, Tea, Wild Berry Jam

Landen

Lieblingsgeschenke: Coconut Cream Pie, Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Golden Duck Feather, Golden Horse Hair, Hard Wood, Shard Mass

Coconut Cream Pie, Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Cheesecake, Golden Cookies, Golden Duck Feather, Golden Horse Hair, Hard Wood, Shard Mass Weitere beliebte Geschenke: Bristle, Bull Horn, Canned Sardines, Clay, Coconut, Coconut Milk, Crystal, Duck Feather, Glass, Horse Hair, Paper, Relic Shard, Rooster Feather, Stone, Tomato Soup, Vegetable Pot Pie, Vegetable Soup, Wood

Louis

Lieblingsgeschenke: Golden Alpaca Wool, Golden Bristle, Golden Duck Feather, Golden Rooster Feather, Golden Horse Hair, Golden Alpaca Wool, Golden Sheep Wool, Middlemist, Red Wine, White Wine

Golden Alpaca Wool, Golden Bristle, Golden Duck Feather, Golden Rooster Feather, Golden Horse Hair, Golden Alpaca Wool, Golden Sheep Wool, Middlemist, Red Wine, White Wine Weitere beliebte Geschenke: Alpaca Wool, Bristle, Cattail Fluff, Celosia, Crystal, Crystal Rose, Duck Feather, Frost Lily, Horse Hair, Lilac, Marigold, Rabbit Wool, Rooster Feather, Shadow Flower, Sheep Wool, Snapdragon, Tea with Lemon

Luc

Lieblingsgeschenke: Amber Trapped Insect, Bumblebee, Copper Nugget Beetle, Fairy Bee, Grilled Cheese, Jewel Beetle, Rhinoceros Beetle, Roly Poly, Sea Scarab, Strobe Firefly

Amber Trapped Insect, Bumblebee, Copper Nugget Beetle, Fairy Bee, Grilled Cheese, Jewel Beetle, Rhinoceros Beetle, Roly Poly, Sea Scarab, Strobe Firefly Weitere beliebte Geschenke: Ant, Butterfly, Cave Shrimp, Cheese, Chocolate, Cricket, Fuzzy Moth, Hot Chocolate, Hummingbird Hawk Moth, Inchworm, Jam Sandwich, Mistmoth, Monarch Butterfly, Orchid Mantis, Pond Skater, Praying Mantis, Puddle Spider, Snowball Beetle, Worm

Maple

Lieblingsgeschenke: Ancient Horn Circlet, Berries and Cream, Chocolate, Hot Chocolate, Lemon Pie, Lost Crown of Aldaria, Middlemist, Monarch Butterfly, Mont Blanc, Stone Shell

Ancient Horn Circlet, Berries and Cream, Chocolate, Hot Chocolate, Lemon Pie, Lost Crown of Aldaria, Middlemist, Monarch Butterfly, Mont Blanc, Stone Shell Weitere beliebte Geschenke: Blackberry, Blue Conch Shell, Cheese, Daisy, Glowberry Cookies, Golden Cookies, Grilled Cheese, Ice Cream Sundae, Jam Sandwich, Pink Scallop Shell, Pomegranate Sorbet, Pudding, Sand Dollar, Spirula Shell, Strawberry Shortcake, Sunflower, Trail Mix, Tulip, Wild Berry Pie, Wintergreen Ice Cream

Merri

Lieblingsgeschenke: Golden Alpaca Wool, Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Duck Feather, Golden Horse Hair, Golden Rooster Feather, Golden Sheep Wool, Perfect Diamond, Perfect Pink Diamond

Golden Alpaca Wool, Golden Bristle, Golden Bull Horn, Golden Duck Feather, Golden Horse Hair, Golden Rooster Feather, Golden Sheep Wool, Perfect Diamond, Perfect Pink Diamond Weitere beliebte Geschenke: Alpaca Wool, Bristle, Bull Horn, Clay, Coral, Crystal, Diamond, Duck Feather, Glass, Hard Wood, Horse Hair, Latte, Paper, Pink Diamond, Rabbit Wool, Rooster Feather, Sheep Wool, Stone, Wood

Nora

Lieblingsgeschenke: Ancient Gold Coin, Cherry Cobbler, Fried Rice, Onion Soup, Peaches and Cream, Pumpkin Stew, Roasted Cauliflower, Roasted Sweet Potato, Sauteed Snow Peas, Toasted Sunflower Seeds

Ancient Gold Coin, Cherry Cobbler, Fried Rice, Onion Soup, Peaches and Cream, Pumpkin Stew, Roasted Cauliflower, Roasted Sweet Potato, Sauteed Snow Peas, Toasted Sunflower Seeds Weitere beliebte Geschenke: Baked Potato, Beet Salad, Braised Burdock, Braised Carrots, Butter, Cabbage Slaw, Candied Lemon Peel, Coconut Milk, Coffee, Cucumber Salad, Grilled Corn, Latte, Poached Pear, Salted Watermelon, Sesame Broccoli, Simmered Daikon, Sliced Turnip, Spicy Water Chestnuts, Strawberries and Cream, Tomato Soup

Olric

Lieblingsgeschenke: Perfect Copper Ore, Perfect Diamond, Perfect Emerald, Perfect Gold Ore, Perfect Iron Ore, Perfect Mistril Ore, Perfect Pink Diamond, Perfect Ruby, Perfect Sapphire, Perfect Silver Ore

Perfect Copper Ore, Perfect Diamond, Perfect Emerald, Perfect Gold Ore, Perfect Iron Ore, Perfect Mistril Ore, Perfect Pink Diamond, Perfect Ruby, Perfect Sapphire, Perfect Silver Ore Weitere beliebte Geschenke: Copper Ore, Crystal, Diamond, Emerald, Gold Ore, Hard Boiled Egg, Iron Ore, Mistril Ore, Pink Diamond, Rock with a Hole, Rockroot, Ruby, Sapphire, Silver Ore, Stone, Stone Horse, Rock Statue, Weightless Stone

Terithia

Lieblingsgeschenke: Cod with Thyme, Fish Stew, Giant Fish Scale, Lobster Roll, Perch Risotto, Seafood Boil, Seafood Snow Pea Noodles, Sushi Platter

Cod with Thyme, Fish Stew, Giant Fish Scale, Lobster Roll, Perch Risotto, Seafood Boil, Seafood Snow Pea Noodles, Sushi Platter Weitere beliebte Geschenke: Breaded Catfish, Canned Sardines, Clam Chowder, Crayfish Etouffee, Dried Squid, Fish Skewers, Fish Tacos, Grilled Eel Rice Bowl, Horseradish Salmon, Mackerel Sashimi, Pan Fried Bream, Pan-fried Salmon, Sesame Tuna Bowl, Smoked Trout Soup, Spicy Crab Sushi, Tuna Sashimi

Vera

Lieblingsgeschenke: Beet Soup, Chili Coconut Curry, Gazpacho, Harvest Plate, Mushroom Steak Dinner, Pomegranate Sorbet, Summer Salad, Sweet Potato Pie, Vegetable Pot Pie, Winter Stew

Beet Soup, Chili Coconut Curry, Gazpacho, Harvest Plate, Mushroom Steak Dinner, Pomegranate Sorbet, Summer Salad, Sweet Potato Pie, Vegetable Pot Pie, Winter Stew Weitere beliebte Geschenke: Beet Soup, Braised Burdock, Cauliflower Curry, Chickpea Curry, Coconut Milk, Cranberry Juice, Crispy Fried Earthshroom, Cucumber Salad, Orange Juice, Pomegranate, Pomegranate Juice, Roasted Cauliflower, Salted Watermelon, Sauteed Snow Peas, Simmered Daikon, Steamed Broccoli, Tide Salad, Turnip and Cabbage Salad

Fields of Mistria: Alle Tiere und ihre Lieblingsgeschenke

Dozy

Lieblingsgeschenke: Catfish, Crystalline Cricket, Golden Duck Egg, Golden Egg, Hard Boiled Egg, Hard Wood, Monster Cookies, Petrified Wood, Tiny Dinosaur Skeleton, Wood

Catfish, Crystalline Cricket, Golden Duck Egg, Golden Egg, Hard Boiled Egg, Hard Wood, Monster Cookies, Petrified Wood, Tiny Dinosaur Skeleton, Wood Weitere beliebte Geschenke: Butterfly, Carrot, Cicada, Cod, Cricket, Duck Egg, Chicken Egg, Firefly, Fuzzy Moth, Grasshopper, Mackerel, Shell, Pumpkin, Red Snapper, Rockroot, Salmon, Sardine, Sod, Tuna

Henrietta

Lieblingsgeschenke: Animal Feeds, Berry Bowl, Corn, Glowberry, Grilled Corn, Shiny Bead, Strawberry, Watermelon

Animal Feeds, Berry Bowl, Corn, Glowberry, Grilled Corn, Shiny Bead, Strawberry, Watermelon Weitere beliebte Geschenke: Apple, Blackberry, Blueberry, Broccoli, Cherry, Chestnut, Coconut, Cranberry, Cucumber, Grass Seed, Moon Fruit, Orange, Peach, Pear, Peas, Pomegranate, Pumpkin, Wild Berries, Wild Grapes, Wintergreen Berry

Weitere Charaktere folgen

Aktuell befindet sich Fields of Mistria noch im Early Access. Entsprechend sind nicht nur die Beziehungen noch nicht komplett implementiert, es sind auch noch nicht alle Charaktere im Spiel. So wissen wir zum Beispiel, dass es mindestens noch zwei weitere Romanzen-Optionen in Zukunft geben wird.

Welche Bewohner*in ist euer Liebling und welchen Charakter könnt ihr so gar nicht leidern?