Das sind alle Games, die am EWC gespielt werden

Was ist der EWC? Der Esports World Cup 2024 in Riad ist ein wahres Fest des E-Sports, das euch mit seiner Vielfalt an Games und seinem Umfang beeindrucken dürfte

Unter den geplanten Attraktionen werdet ihr sowohl Klassiker als auch neue Spiele sowie mobile Games finden. Welche Spiele jetzt final alles am Start sind, erfahrt ihr hier.

Vom Shooter Apex Legends bis zum Fußball-Simulator FC 24 - Das sind die Games vom E-Sports-World-Cup 2024

In den 8 Wochen, die der EWC läuft, werden die zahlreichen Athleten in zahlreichen Games antreten.

Counter Strike 2

Counter-Strike 2, der populäre Ego-Shooter, ist bereit, die Esports-Weltmeisterschaft mit seiner unvergleichlichen Kombination aus Strategie, Teamwork und präzisem Gunplay zu befeuern.

Als einer der beliebtesten Titel im Bereich des E-Sports garantiert Counter-Strike 2 spannende Matches, in denen jede Kugel von Bedeutung ist. Elite-Squads treffen in intensiven Schlachten aufeinander, in denen Strategien in Sekundenbruchteilen akribisch ausgearbeitet und ausgeführt werden.

ESL R1

ESL und RENNSPORT haben sich zusammengetan, um unter der Marke ESL R1 das Genre der Rennsimulationen mit seinem Realismus und seiner Präzision neu zu definieren.

Die fortschrittliche Physik-Engine des Spiels und die authentische Fahrzeugdynamik bieten den Spielern ein realitätsnahes Rennerlebnis, das die Beherrschung jeder Kurve und jeder Geraden erfordert.

Vom Gewicht des Fahrzeugs bis zur Haftung der Reifen auf dem Asphalt wird jedes Element akribisch simuliert und fordert die Spieler heraus, ihr Fahrverhalten an die einzigartigen Eigenschaften jedes Fahrzeugs und jeder Strecke anzupassen.

Teamfight Tactics

Teamfight Tactics (TFT) von Riot Games hat mit seinem Auto-Battler-Gameplay die Strategie im E-Sport neu definiert und verlangt von den Spielern, Champions zu entwerfen und zu positionieren, um Kämpfe auf einem dynamischen Brett zu gewinnen.

Der Erfolg in TFT hängt von der Anpassungsfähigkeit, der strategischen Voraussicht und dem Verständnis von Synergien ab und zwingt die Spieler dazu, ihre Taktiken als Reaktion auf die sich verändernde Spiellandschaft ständig weiterzuentwickeln.

League of Legends

League of Legends, ein Eckpfeiler des MOBA-Genres, fordert die Spieler mit seiner komplexen Strategie und seinen dynamischen Kämpfen heraus.

Die Spieler wählen aus einer riesigen Liste von über 140 Champions, von denen jeder einzigartige Fähigkeiten auf das Schlachtfeld bringt. Das Hauptziel des Spiels ist Teamwork und die Zerstörung des gegnerischen Nexus durch taktische Scharmützel, Ressourcenmanagement und Kartenkontrolle.

TEKKEN 8

TEKKEN 8 bringt mit seinen fortschrittlichen Gameplay-Mechaniken und seinem fesselnden Kampferlebnis frischen Wind in die Welt der kompetitiven Spiele. Das Spiel führt ein bahnbrechendes Feature ein, das Real-Time Environment Interaction System, das es den Kämpfern ermöglicht, die Umgebung für strategische Vorteile zu nutzen und so die Tiefe des Kampfes zu erhöhen.

Ebenfalls neu ist das Heat-System, das den Zugriff auf neue Angriffe und erweiterte Kombos ermöglicht. Dieser neueste Eintrag poliert die Markenzeichen der Franchise und sorgt für flüssige Moves und eine abwechslungsreiche Reihe von Charakteren, die Serienveteranen mit Neulingen mischen, von denen jeder mit unterschiedlichen Moves und Strategien ausgestattet ist.

FC 24

Als „The World's Game“ definiert EA SPORTS seit 30 Jahren den interaktiven Fußball und hat eine weltweite Fußball-Community von mehr als 150 Millionen Menschen auf verschiedenen Plattformen aufgebaut.

EA Sports FC24 bietet ein unvergleichliches Fußball-Simulationserlebnis mit fortschrittlicher KI, realistischen Spielerbewegungen und einem Dynamic Play System, das die Spieltiefe erhöht.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 setzt neue Maßstäbe im Kampfspiel-Genre mit seinem innovativen Dynamic Control System, das für Spieltiefe und Zugänglichkeit sorgt. Dieses System ermöglicht es den Spielern, komplexe Moves durch vereinfachte Befehle auszuführen, was sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Veteranen geeignet ist.

Der Kader des Spiels - eine Mischung aus ikonischen Charakteren und neuen Gesichtern - bietet verschiedene Kampfstile und strategische Tiefe und ermutigt die Spieler, verschiedene Kampftechniken zu meistern.

Rocket League

Rocket League, die adrenalingeladene Verschmelzung von Fahrzeug-Chaos und Fußball, stürmt mit seiner Intensität in die E-Sports-Weltmeisterschaft. Die Spieler steuern raketenbetriebene Autos und trotzen der Schwerkraft, während sie durch die Luft fliegen und atemberaubende Flugmanöver ausführen, um Tore zu erzielen.

Diese einzigartige Mischung aus Hochgeschwindigkeits-Action und präzisem Können macht Rocket League zu einem fesselnden Spektakel für Zuschauer auf der ganzen Welt, das die Fans mit seinem rasanten Gameplay in seinen Bann zieht.

Fortnite

Die Fortnite-Community begrüßt die Ankündigung einer neuen wettbewerbsfähigen UEFN-Insel für die Esports-Weltmeisterschaft. Während die Vorfreude steigt, rätseln Spieler und Fans gleichermaßen über die Geheimnisse, die diesen kommenden Spielmodus umgeben.

Angesichts der Tatsache, dass Fortnite in der Vergangenheit immer wieder Grenzen überschritten und neue Wege in der Gaming-Sphäre beschritten hat, steigen die Erwartungen an diese mysteriöse Ergänzung des Esports World Cup Lineups.

Overwatch 2

Overwatch 2, die lang erwartete Fortsetzung des beliebten teambasierten Shooters, stürmt auf die Esports World Cup-Szene und bietet eine aufregende Mischung aus Action und Strategie. In dieser dynamischen Arena wählen die Spieler aus einer Vielzahl von Helden mit einzigartigen Fähigkeiten für intensive 5v5-Schlachten.

Mit dem Fokus auf Teamwork, Koordination und geschickter Ausführung fesselt Overwatch 2 das Publikum mit spannenden Matches. Mit der Aufnahme in das Esports World Cup Lineup erwarten euch epische Kämpfe, strategische Siege und das Streben nach Erfolg.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, der hochgelobte Taktik-Shooter, stürmt in die E-Sports-Weltmeisterschaft und präsentiert seine strategische Tiefe und seine harten Nahkämpfe.

Elite-Agenten aus der ganzen Welt liefern sich intensive Kämpfe, in denen sie Teamwork, Gadgets und präzise Taktiken einsetzen, um ihre Gegner auszumanövrieren.

Mit dynamischen, zerstörbaren Umgebungen und sich ständig weiterentwickelnden Strategien verspricht Rainbow Six Siege fesselnde Momente, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.

Honor of Kings

Level Infinite und die Esports World Cup Foundation haben eine aufregende Ergänzung für den Esports World Cup in diesem Sommer in Riad bekannt gegeben: das weltweit gefeierte mobile MOBA-Spiel Honor of Kings.

Die Honor of Kings Invitational Midseason, die im August beginnt, garantiert einen spannenden Wettkampf zwischen 12 hochkarätigen Teams aus der ganzen Welt. Mit einem Preispool in Höhe von 3 Millionen US-Dollar erreicht der Wettbewerb ein noch nie dagewesenes Niveau.

DotA 2

DotA 2 kommt mit seiner Mischung aus Strategie, Teamwork und Action mit hohem Einsatz zum Esports World Cup Turnier. In dieser legendären Arena treffen Teams aus erfahrenen Helden aufeinander, die mit starken Fähigkeiten und cleveren Taktiken ihre Gegner ausmanövrieren.

Mit seinem dynamischen Gameplay und der sich ständig weiterentwickelnden Dynamik verspricht DotA 2 packende Matches und unvergessliche Momente, wenn es bei der E-Sports-Weltmeisterschaft im Mittelpunkt steht. Macht euch bereit für epische Auseinandersetzungen, taktische Brillanz und das unnachgiebige Streben nach dem Sieg.

Starcraft 2

StarCraft II, das berühmte Echtzeit-Strategiespiel, das für seine intensiven Kämpfe und strategischen Feinheiten bekannt ist, steht kurz vor seinem großen Auftritt beim Esports World Cup Turnier.

Mit seiner illustren Geschichte im Bereich der kompetitiven Spiele bietet StarCraft II eine fesselnde Mischung aus Ressourcenmanagement, präzisen Einheitenmanövern und taktischem Geschick, die Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann zieht.

Wenn die Spieler ihre Armeen über verschiedene Schlachtfelder führen, können sie sich auf spannende Konfrontationen freuen, bei denen Präzision und Gerissenheit an erster Stelle stehen.

Mobile Legends Bang Bang

Die Esports World Cup Foundation und der Spieleentwickler MOONTON Games haben gemeinsam Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) als ersten Titel für den ersten Esports World Cup im Sommer 2024 vorgestellt.

Diese mehrjährige Partnerschaft stellt nicht nur die Präsenz eines der führenden mobilen E-Sports-Titel bei der Veranstaltung sicher, sondern nutzt auch die Größe des Spiels, um internationale Fans auf der ganzen Welt zu erreichen.

Apex Legends

Apex Legends hat das Battle-Royale-Genre revolutioniert. Das Spiel ist im weitläufigen Titanfall-Universum angesiedelt und zeichnet sich durch eine Vielzahl von Charakteren aus, die als Legenden bekannt sind.

Jeder von ihnen verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die eine neue Ebene der Teamstrategie und -dynamik einführen, die in diesem Genre beispiellos ist. Die innovativen Mechaniken des Spiels, wie das Kommunikations-Ping-System, die Wiederbelebungsfähigkeiten und die einzigartigen taktischen Fähigkeiten, haben nicht nur eine große Spielerbasis in ihren Bann gezogen, sondern auch den Aspekt des kooperativen Spiels verbessert.

Free Fire

Free Fire, die Sensation unter den mobilen Battle Royales, stürmt in den Esports World Cup und präsentiert seine rasante Action und sein intensives Gameplay auf der globalen Bühne.

Die Spieler stürzen sich in ein schrumpfendes Schlachtfeld und suchen nach Waffen und Ressourcen, während sie in intensiven Kämpfen versuchen, ihre Gegner zu überlisten. Mit seiner zugänglichen Spielmechanik und taktischen Tiefe sorgt Free Fire für packende Momente des Siegens und Überlebens und fesselt das Publikum weltweit.

PUBG & PUBG Mobile

PUBG, das bahnbrechende Battle-Royale-Spiel für PC, schreitet selbstbewusst in die E-Sports-Weltmeisterschaft und ist bereit, mit seiner unübertroffenen Mischung aus Strategie, Geschicklichkeit und Überlebensinstinkt das kompetitive Gaming neu zu definieren. In der riesigen Landschaft einer schrumpfenden Insel suchen die Spieler nach Waffen und Ausrüstungsgegenständen, während sie sich intensive Feuergefechte liefern, um ihre Gegner zu besiegen.

PUBG MOBILE, die bahnbrechende mobile Battle-Royale-Sensation, schließt sich ebenfalls dem Esports World Cup Turnier an und bereichert den Wettbewerb mit dynamischer Action und strategischem Gameplay. Die Spieler springen mit dem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel ab, suchen nach Waffen und Ausrüstung und liefern sich intensive Feuergefechte mit Gegnern aus der ganzen Welt. Mit einer intuitiven Steuerung und einer sich ständig weiterentwickelnden Karte bietet PUBG Mobile packende Kämpfe und taktische Tiefe und fesselt damit das Publikum weltweit.