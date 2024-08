Elden Ring, Bloodborne und Co.: Das sind alle 7 Souls-Spiele von FromSoftware im Schwierigkeits-Ranking

Von Dark Souls 3 über Elden Ring bis hin zu Sekiro: Die Souls-Spiele von FromSoftware sind sehr unterschiedlich, auch in Sachen Schwierigkeitsgrad.

Schwer aber fair – für dieses Konzept sind die Souls-Spiele von FromSoftware bekannt. Das bedeutet, während wir wieder und wieder ins Gras beißen, lernen wir ständig dazu, um nach zig Versuchen erfolgreich aus einem Kampf hervorzugehen.

Obwohl wir aufgrund dieses Ansatzes keines der Spiele als "leicht" bezeichnen würden, sind doch manche wesentlich verzeihlicher und eignen sich besser für den Einstieg als andere. Wir haben sie für euch in unserem Ranking sortiert.

In der Umfrage weiter unten im Artikel könnt ihr uns außerdem verraten, an welchem Titel ihr euch am meisten die Zähne ausgebissen habt.

So haben wir die Spiele sortiert: Die Souls-Fans bei uns haben die Köpfe zusammengesteckt und diskutiert. Dabei haben wir die Spiele samt Erweiterungen betrachet und uns Gedanken gemacht, wie schwierig oder zugänglich die Titel sind – beziehungsweise vor allem auch, welche Möglichkeiten sie bieten, es uns optional leichter zu machen. Wie immer gilt aber: Das individuelle Empfinden hängt natürlich stark vom persönlichen Erfahrungslevel und dem Spielstil ab und auch bei uns prallten teilweise sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander.

7. Elden Ring

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Erscheinungsjahr: 2022

Schon bei der Frage, welches der Action-RPGs wir am ehesten Neulingen empfehlen würden, waren wir uns nicht auf Anhieb einig. Gewonnen hat aber letztendlich doch Elden Ring, das ja auch unter Beweis gestellt hat, dass es viele neue Fans für das Genre gewinnen kann.

Der Open World-Epos hält definitiv eine ganze Reihe sehr knackiger Bosse wie Malenia oder Maliketh bereit. Das gilt vor allem auch für den zwei Jahre später erschienenen DLC Shadow of the Erdtree. Dafür aber bietet das Spiel aber auch die größte Fülle an Möglichkeiten, wie wir diese Herausforderungen angehen können.

Wir können Geisteraschen wie die sehr starke Imitatorträne zur Unterstützung rufen, bei einigen Kämpfen auch NPCs wie Melina, oder echte Spielende um Hilfe bitten. Reicht das nicht, dann gehen wir erst mal woanders hing und leveln uns hoch, in der Erweiterung sammeln wir die stärkenden Scadubaum-Fragmente. Zudem ist es möglich, sehr starke Meta-Builds zu bauen, bei denen unseren Feinden das Lachen vergeht.

6. Demon's Souls

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier! - Die Next Gen beginnt hier!

Erscheinungsjahr: 2009 (Original), 2020 (Remake)

Als wir über das eingsteigerfreundlichste Souls-Spiel von FromSoftware diskutiert haben, sprach auch einiges für Demon's Souls. Dem Titel ist an einigen Stellen anzumerken, dass er der Prototyp für die darauffolgende Dark Souls-Reihe war. Gerade die Bosskämpfe sind in den meisten Fällen noch deutlich weniger komplex und auch im Schnitt wesentlich einfacher als die aus Elden Ring.

Das gilt vor allem dann, wenn wir einen Magie-Build spielen, der sich schon fast als Easy-Mode bezeichnen lässt. Aber trotzdem gibt es einige Faktoren, die Demon's Souls weniger zugänglich machen als das neueste From-Spiel: Da wären schon mal allein die langen Wege von einem Checkpoint zum nächsten, die wir immer wieder zurücklegen müssen, wenn wir doch mal irgendwo hängen.

Dazu kommen einige fiese Engstellen und Fallen in den Levels und die schwer zu durchschauende Welttendenz-Mechanik, mit der wir uns das Spiel versehentlich noch härter machen können. Insgesamt ist Demon's Souls aber trotzdem ein kompakter Titel, der spätestens beim zweiten Durchlauf leicht von der Hand geht und sich angenehm schnell bewältigen lässt.

5. Dark Souls

2:59 Dark Souls - Switch gegen PC im Grafikvergleich - Switch gegen PC im Grafikvergleich

Veröffentlichungsjahr: 2011 (Original), 2018 (Remastered)

Dark Souls ist schlichtweg der Klassiker und spielt sich deutlich behäbiger als spätere Teile. Wer also eher neuere Genre-Titel mit wesentlich agilerem Charakter gewohnt ist, könnte sich mit dem Gameplay schwertun. Auch hier gibt es einige fiese Fallen, aber gerade was die Bosse angeht, sind im ersten Ableger noch viele leichtere Vertreter dabei.

Zwar hat Dark Souls auch durchaus seine Schwierigkeitsspitzen wie das Boss-Duo Ornstein und Smough, dafür gibt es jedoch eine absolut mächtige Mechanik, mit der wir uns die Reise durch Lordran extrem vereinfachen können: Rüstungen leveln.

Wer schwere Montur trägt und diese entsprechende hochlevelt, sollte auch mit dem genannten Doppelgegner keine Probleme haben, da so gut wie alles einfach getankt werden kann. Nach dem ersten Dark Souls hat FromSoftware diese Mechanik auch direkt abgeschafft. Womöglich war sie einfach zu stark.

4. Bloodborne

6:51 Bloodborne Test / Review - Das beste reine Next-Gen-Spiel bisher, egal auf welcher Konsole - Das beste reine Next-Gen-Spiel bisher, egal auf welcher Konsole

Erscheinungsjahr: 2015

Bloodborne ist manchen von uns sogar leichter gefallen als die Dark Souls-Reihe, aber dazu gilt es zu sagen, dass denjenigen unter uns der offensivere Spielstil, den der Titel fordert, entgegenkommt. Der einzige Schild, den's im Spiel gibt, ist ein unbrauchbarer Witz, stattdessen wird aggressives Vorgehen belohnt. Für gelandete Treffer gibt es zuvor verlorene Lebenspunkte zurück.

In der linken Hand tragen wir daneben Schusswaffen, mit denen wir Parieren können, was ebenfalls Gold wert sein kann. Praktisch am PS4-Exklusive ist außerdem, dass wir uns eine der stärksten Waffen gleich zu Beginn krallen können, nämlich das Sägehackbeil für besonders viel Schaden pro Sekunde.

Wer sich jetzt gleich in das viktorianische Blutbad stürzen will, sei aber gewarnt: Bloodborne bringt trotzdem einige sehr schwierige Bosse mit, was gerade für den The Old Hunters-DLC gilt. Zudem füllt sich Heilung nicht automatisch am Checkpoint auf, sondern muss neu gefarmt werden, wenn wir mal an einer Stelle hängen und uns zu viel davon verabreichen müssen.

3. Dark Souls 3

6:39 Dark Souls 3 - Test-Video: So hart ist das Souls-Finale - Test-Video: So hart ist das Souls-Finale

Erscheinungsjahr: 2016

Dark Souls 3 ist nach Bloodborne erschienen und hat die Spielgeschwindigkeit für die Reihe ganz schön angezogen. Wer sich also mit einem flinkeren Charakter wesentlich leichter tut, dürfte das Tempo des dritten Teils bevorzugen.

Allerdings bringt der Titel auch einige der größten Fieslinge des Franchises mit, gerade auch in den beiden DLCs. Bereits im Hauptspiel müssen wir aber schon knackige Pflichtbosse wie die Drachentöter-Rüstung bezwingen. In den Erweiterungen kommen höllisch fordernde optionale Bosse wie der Drache Midir dazu.

2. Dark Souls 2

9:46 Dark Souls 2 - Test-Video zum Hardcore-Rollenspiel für 360 & PS3 - Test-Video zum Hardcore-Rollenspiel für 360 & PS3

Erscheinungsjahr: 2014 (Original), Scholar of the First Sin (2015)

Dark Souls 2 spaltet die Community. Der Titel fühlt sich etwas anders an als die anderen Ableger und das kommt bei einigen Fans gut an, bei anderen weniger. Was uns Probleme bereitet hat, ist, wie schnell und stark unser Charakter von feindlichen Hieben gestaggert wird, gerade solange wir die Stats, die sich darauf auswirken (unter anderem Adaptability), noch nicht stark gelevelt sind.

Hätten wir nur das Hauptspiel betrachtet, dann hätte es Dark Souls 2 wahrscheinlich trotzdem nicht einmal auf das Siegertreppchen geschafft. Erst in den DLCs stecken nämlich die ganz besonderen Bossbrocken und auch einige Gebiete, die uns alles abverlangt haben.

Zudem gibt es ja neben der Originalversion auch noch Scholar of the First Sin. Die läuft zwar auf Xbox One und PS4 in angenehmen 60fps, platziert aber auch neue Gegner und schraubt gerade bei einem Spielabschnitt am Anfang die Schwierigkeit noch mal ganz schön hoch.

1. Sekiro: Shadows Die Twice

11:43 Sekiro - Testvideo: Was Sekiro trotz Frust so einzigartig gut macht - Testvideo: Was Sekiro trotz Frust so einzigartig gut macht

Erscheinungsjahr: 2019

Wenn es um den Schwierigkeitsgrad von Sekiro geht, stellt sich erst mal eine Frage: Wie gut sind wir im Parieren? Liegt uns diese Mechanik so richtig, dann werden wir mit dem Shinobi-Spiel wahrscheinlich keinerlei Probleme haben, denn sie ist hier so perfekt umgesetzt wie in kaum einem anderen Titel.

Allerdings handelt es sich beim Parieren aufgrund der erforderlichen Präzision definitiv um eine fortgeschrittene Technik aus der Soulswelt – und liegt uns die nicht so gut, dann haben wir bei Sekiro einfach Pech gehabt. Es gibt nämlich nur sehr begrenzte Möglichkeiten, den Spielstil zu individualisieren und uns den Titel leichter zu machen.

In Sekiro können wir uns aufgrund des Skill-Systems nicht überleveln und sind auf den Shinobi-Kampfstil mit einer Hauptwaffe plus Prothesen-Tools beschränkt. Hängen wir also irgendwo, heißt es tatsächlich einfach nur "git gud", so schmerzlich das auch ist. Vor allem aufgrund dieser Gnadenlosigkeit ist Sekiro bei uns der Endgegner der Souls-Spiele von FromSoftware.

Zudem gilt der letzte Boss des Spiels als einer der schwersten im gesamten Hardcore-Genre. Nicht wenige Fans sind hier fast verzweifelt oder mussten sogar das Handtuch werfen.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, welches Spiel ihr in unserer Umfrage ausgewählt habt und warum. Gerne dürft ihr auch euer ganz persönliches Ranking posten. Wir sind schon gespannt!