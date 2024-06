Die 7 besten Souls-Spiele in PS Plus Extra und Premium: In diesen Abo-Titeln macht das Sterben am meisten Spaß

Na, habt ihr schon erkannt, welche Spiele hier abgebildet sind?

Knackig schwere Bosskämpfe, cleverer Level-Aufbau mit freischaltbaren Abkürzungen, mysteriöse Storys, düstere Settings und tausende Geheimnisse: Habt ihr ein PS Plus Extra oder Premium-Abo, dann bekommt ihr das alles aktuell in einer ganzen Reihe von Souls-Spielen.

Wir verraten euch, welche sieben Genre-Titel aus dem Service wir euch ganz besonders empfehlen können. Darunter sind Spiele von Vorreiter FromSoftware, weniger bekannte Titel und auch 2D-Vertreter.

Nioh

1:41 Nioh - Launch-Trailer zeigt uns Spielwelt, Bosse & knallharte Samurai-Kämpfe - Launch-Trailer zeigt uns Spielwelt, Bosse & knallharte Samurai-Kämpfe

Entwickler: Team Ninja

Team Ninja Erscheinungsjahr: 2017

Team Ninja landete mit Nioh im Jahr 2017 einen Überraschungs-Hit im Souls-Genre, der aber inzwischen längst zu den gefestigten Namen unter Fans gehört. Ganz auf FromSoftware-Level ist die Reihe zwar nicht, aber für Fans knackiger Action-RPGs sind die Spiele trotzdem eine große Empfehlung.

Im ersten Teil schlüpft ihr in die Rolle eines vorgegebenen Charakters, der an den Irisch-stämmigen Seemann und späteren Samurai William Adams angelehnt ist.

Mit ihm prügelt ihr euch durch das histo-mythologische Japan und frönt der Loot-Spirale. Dabei geht es in der Story auch immer mal humorvoll zu, im Vordergrund stehen aber klar die Kämpfe. Nioh ist was für euch, falls ihr Lust auf ein richtig forderndes Soulslike habt und nicht davor zurückschreckt, euch viel mit eurer Ausrüstung auseinanderzusetzen.

Hollow Knight

1:06 Hollow Knight: Voidheart Edition für PS4 im düsteren Gameplay-Trailer

Entwickler: Team Cherry

Team Cherry Erscheinungsjahr: 2017

Hollow Knight ist kein reines Soulslike, sondern ein Metroidvania, das sich an Genre-Elementen bedient. Wer sich also mal einen empfehlenswerten 2D-Titel mit knackigen Kämpfen vornehmen will, ist hier richtig gut beraten.

Das Spiel ist auch eine gute Wahl für Souls-Neulinge, weil es nicht ganz so bestrafend ist und sieht mit seinem Grafikstil richtig schick aus. Ihr spielt hier keinen Untoten, sondern schlagt euch als kleines, gehörntes Insekt durch eine Käferkönigreich.

Hollow Knight begeistert vor allem mit seiner schön düsteren Atmosphäre und dem fantastischen Soundtrack. Wer sehnlich Nachfolger Silksong herbeifiebert, muss sich leider immer noch gedulden.

Hier findet ihr noch mehr empfehlenswerte Titel für Genre-Neulinge:

Thymesia

1:46 Thymesia - Erster Gameplay-Trailer erinnert stark an Bloodborne - Erster Gameplay-Trailer erinnert stark an Bloodborne

Entwickler: OverBorder Studio

OverBorder Studio Erscheinungsjahr: 2022

Mit Thymesia hat es noch ein Überraschungs-Hit in unsere Liste geschafft. Im Vorfeld wurde das Indie-Souls-Spiel optisch häufig mit Bloodborne verglichen. Spielerisch glänzt der Titel aber vor allem mit einem richtig spaßigen Parier-System und einigen ganz eigenständigen und spannenden Mechaniken.

Die Bosskämpfe sind zudem großartig inszeniert und spielen sich absolut präzise. Ein bisschen mehr Umfang und Abwechslung in den Gebieten hätten Thymesia sicher gutgetan. Es fühlt sich an, als wäre dem Studio am Ende einfach das Budget ausgegangen. Wer aber Lust auf einen kleinen, parierlastigen Souls-Happen hat, ist hier gut beraten.

Mehr zum Thema Thymesia im Test: Liebe auf den tausendsten Tod von Samara Summer

Demon's Souls Remake

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier! - Die Next Gen beginnt hier!

Entwickler: Bluepoint

Bluepoint Erscheinungsjahr: 2020

Dass FromSoftware der absolute Genre-Vorreiter ist, muss wohl kaum noch erklärt werden. Das originale Demon's Souls bildete damals die Basis für die darauffolgende Dark Souls-Reihe. Das großartige Remake kommt von Bluepoint, ist PS5-exklusiv und auch grafisch eine absolute Augenweide.

Gameplay-technisch bleibt die Neuauflage dem Original komplett treu. Die ganz klassische Souls-Formel funktioniert aber auch 2024 einfach immer noch wunderbar, auch wenn sich FromSoftware gerade bei Bosskämpfen inzwischen deutlich weiterentwickelt hat.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Entwickler: The Game Kitchen

The Game Kitchen Erscheinungsjahr: 2019

Und noch ein 2D-Metroidvania-Soulslike, das wir euch ans Herz legen wollen: Blasphemous ist im Gegensatz zu Hollow Knight allerdings weniger einsteigerfreundlich, sondern ganz schön gnadenlos. Das Setting ist außerdem klassischer für das Genre. Es geht in eine albtraumhafte Dark Fantasy-Welt namens Cvstodia.

Dort stellt ihr euch äußerst brutalen Monstern und weicht tödlichen Fallen aus – oder sterbt wieder und wieder.

The Surge 2

1:33 Dieser Trailer zu The Surge 2 hinterlässt mehr als "nur ne Fleischwunde"

Entwickler: Deck13

Deck13 Erscheinungsjahr: 2019

The Surge 2 kommt vom Frankfurter Entwickler Deck13 und bietet richtig gute Souls-Action in einem coolen Setting. Ihr schlüpft in dem düsteren SciFi-Titel nämlich in ein Exoskelett und erkundet die Stadt Jericho City.

Der besondere Kniff ist, dass ihr euren Gegnern gezielt Körperteile abschlagt, um damit an neue Ausrüstung zu kommen. Der erste Teil steckt übrigens auch in der Spielebibliothek, aber der Nachfolger konnte bei uns noch mehr punkten. Zu den Verbesserungen gehörten offenere Gebiete, mehr unterschiedliche Gegnertypen und Ausrüstung, sowie ein im Editor anpassbarer Charakter.

Mehr zum Thema The Surge 2 im Test - Gutes Upgrade für das SciFi-Souls von Maximilian Franke

Bloodborne

0:46 Bloodborne - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters

Entwickler: FromSoftware

FromSoftware Erscheinungsjahr: 2015

Zu Bloodborne muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. FromSoftwares Souls-Spiel mit viktorianischem Setting und Lovecraft-Elementen gilt in der Community als absolutes Meisterwerk. Gerade daher wünschen sich Fans schon lange sehnlich ein Remake oder zumindest ein 60 fps-Upgrade.

Aber auch ohne dieses solltet ihr Bloodborne auf keinen Fall verpassen. Noch besser als das Hauptspiel ist übrigens der The Old Hunters-DLC, aber er ist eben auch noch fordernder. Was die Spielweise angeht, eignet sich das flotte Gameplay übrigens vor allem für Personen, die aggressiv spielen und keine Problem damit haben, auf Schilde zu verzichten.

Ist was für euch dabei oder habt ihr in PS Plus Extra/Premium noch ein anderes Soulslike entdeckt, das ihr der Community empfehlen wollt?