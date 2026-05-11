Konkurrenz für die Unreal Engine - Guerrilla Games-Gründer will mit europäischer Alternative die Spielentwicklung revolutionieren

Der ehemalige Guerrilla Games-Mitgründer Arjan Brussee arbeitet aktuell an einer Alternative zur Unreal Engine.

Keine zweite Videospiel-Engine steht aktuell so oft in der Kritik wie Epics Unreal Engine 5. Zwar machen mit der UE5 entwickelte Spiele optisch meist einiges her, teils immens hohe Hardware-Anforderungen und regelmäßig aufkommende Probleme mit der Performance haben allerdings schon so manch Release einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Um eine Alternative zu bieten, wird jetzt in Europa an der sogenannten "The Immense Engine" gearbeitet.

Ursprung der neuen Videospiel-Engine

Wie die Seite Video Games Chronicle berichtet, hat sich Arjan Brussee im niederländischen Tech-Podcast De Technoloog zu seinem Projekt namens The Immense Engine geäußert:

"Aktuell entwickelt niemand eine Engine, die vollständig in Europa gehostet wird, von Europäern gebaut wird und den europäischen Regeln und Richtlinien entspricht."

40:18 Frostbite schlägt Unreal 5? Battlefield 6 läuft super, wo andere AAA-Spiele versagen

Autoplay

Brussee ist in der Videospielbranche wahrlich kein Unbekannter. Im Jahr 2000 hat er Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn) mitgegründet und war Development Director für die Killzone-Reihe.

In seinem Lebenslauf stehen nach seinem Ausscheiden beim niederländischen Entwickler jedoch weitere überaus spannende Stationen:

2012 - Wechsel zu Visceral Games (Battlefield Hardline)

2014 - Mitgründung von Boss Key Productions, wo er zusammen mit Cliff Bleszinski am kolossal gescheiterten Lawbreakers arbeitete

ab 2017 - Wechsel zu Epic Games

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Videospiel-Entwickler, aber auch durch seine Arbeit bei Epic Games, will er jetzt eine europäische Alternative zur Unreal Engine 5 entwickeln.

Der Ansatz, eine Alternative zur UE5 zu entwickeln, ist durchaus spannend. Wie im Podcast jedoch auch durchklingt, wird Brussee für die Entwicklung der The Immense Engine jedoch stark auf den Einsatz von KI zurückgreifen. Er sagt:

"Der Aufstieg der KI erfordert einen anderen Ansatz bei der Entwicklung solch wichtiger Software (...) wer intelligent ist und ein gutes Framework für KI-Agenten einsetzt, kann die Arbeit von zehn bis fünfzehn Personen erledigen."

Wann die Arbeit an der neuen Engine abgeschlossen ist und wann sie zum ersten Mal bei der Videospielentwicklung zum Einsatz kommt, ist derweil noch unklar.

Wie ist euer Bauchgefühl? Entsteht mit The Immense Engine eine brauchbare europäische Alternative zur Unreal Engine 5?