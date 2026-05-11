Crimson Desert-Spieler fliegt im Heißluftballon und der Drache bringt den kurzerhand zum Platzen: "Hat wohl ein Eifersuchtsproblem"

Man sollte nie zwischen die Bromance eines Kriegers und seinem Drachen kommen. Auch als Ballon nicht.

Eines der besten Features von Crimson Desert ist, dass ihr im späteren Verlauf des Spiels auch den Himmel beherrschen könnt. Anfangs noch mit euren eigenen Schwingen, dann mit Hilfe technischer Mittel und schließlich sogar mit einem waschechten Drachen.

Doch einen eigenen Drachen zu haben, scheint auch Nachteile zu haben.

Vorsicht, kreuzende Drachen

Das musste zumindest der User royalchb feststellen, als er auf der Suche nach einem legendären Fisch Ausschau halten wollte. Sein Mittel der Wahl dafür: ein Wolkenwagen. Mit diesem kann man schließlich langsam über den See schweben und so noch die Fische identifizieren.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Drache Blackstar scheint aber wenig begeistert davon zu sein, ersetzt zu werden.

Inmitten des gemütlichen Flugs schießt der Drache plötzlich von der Seite ins Bild, kracht direkt in den Ballon und bringt den Wolkenwagen kurzerhand zum Absturz.

Die Community ist sich deshalb ziemlich sicher: Das war pure Eifersucht.

Okay, Flügel waren ja noch in Ordnung. Aber DAS geht zu weit. Drachen sind einfach Katzen mit Flügeln und genau das würde eine Katze tun.

Und das könnte sogar passen. Der Drache ist schließlich nicht einfach irgendein Reittier, sondern eines der mächtigsten Fortbewegungsmittel im Spiel.

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Mit seinem Feueratem kann er ganze Lager zerstören und ihr schaltet ihn erst deutlich später in der Story frei. Dafür hat Blackstar aber auch eine lange Abklingzeit. Der Wolkenwagen ist dagegen langsam, gemütlich und vor allem dauerhaft verfügbar.

Blackstar sah offenbar nicht ein, warum Kliff wieder auf rückständige Technik setzt, anstatt auf seinen Schwingen durch die Luft zu segeln.

Eine Drachenrüstung?

Der Clip hatte aber noch einen Nebeneffekt. Denn viele Spieler haben dadurch überhaupt erst bemerkt, dass Blackstar eine eigene Rüstung tragen kann.

Ich wusste, dass das Spiel Drachen hat… aber einen gepanzerten Drachen!?

Die Rüstung lässt sich per Crafting herstellen und wird dem Drachen anschließend sogar in einer eigenen Zwischensequenz angelegt.

Und ich glaube, auf eine Sache können wir uns alle einigen: Das Einzige, das besser ist als ein Drache, ist ein Drache in schwerer Rüstung.

Hat Blackstar euch auch schon dazwischengefunkt und welcher Mount ist euer liebster?