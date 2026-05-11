"Phänomenal" – PS Plus-Fans loben 12 Jahre altes Superheldenspiel, das vermutlich nie eine Fortsetzung bekommt

InFamous: First Light kann auch nach 12 Jahren noch begeistern.

Sony hat eine ganze Reihe von Spielereihen und -marken, die schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten keine neuen Ableger mehr spendiert bekommen haben. Einige PS Plus-Fans tauschen sich gerade über eine dieser Reihen aus.

InFamous kann auch nach 12 Jahren noch überzeugen

Sly Cooper, Jak & Daxter, Ape Escape, Killzone oder Uncharted. Es gibt eine riesige Auswahl an Sony-Reihen, die schon viel zu lange keinen neuen Teil mehr bekommen haben. InFamous war zwar nie so erfolgreich wie einige der eben genannten, gehört aber trotzdem auf die Liste.

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Auf Reddit hat der User "Justasking027" kürzlich einen Post zu Infamous: First Light, den Standalone-DLC von InFamous: Second Son, veröffentlicht. Er hat den Titel über den Spielekatalog von PS Plus ausprobiert und wurde positiv überrascht Er schreibt:

"Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Spiel so lieben würde. Ich habe es erst gestern installiert, als ich im PlayStation-Katalog gestöbert habe, und wow, die Grafik ist atemberaubend. Die Farben sind leuchtend, und die Bildqualität ist gestochen scharf und wunderschön. Erst gestern habe ich erfahren, dass Sucker Punch (Ghost of-Reihe) dieses Spiel entwickelt hat – das erklärt, warum es so fantastisch ist."

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die dem Eindruck zustimmen. Natürlich wird auch darauf verwiesen, dass es mit Second Son noch ein ganz ähnliches, aber deutlich größeres und umfangreicheres Abenteuer gibt. Einige User finden First Light aber sogar noch besser als Second Son.

Positiv hervorgehoben werden neben der Technik vor allem das spaßige Kampfsystem und die coole Bewegung durch die offene Welt. Einige äußern auch den Wunsch nach einem Remake von einem der ersten beiden Teile der Reihe.

Keine Hinweise auf ein Comeback

Wie der User schon angemerkt hat, stammt InFamous von Sucker Punch, also dem Studio, das sich nach First Light einer ganz neuen Reihe gewidmet hat und im Jahr 2020 erst Ghost of Tsushima und später Ghost of Yotei veröffentlicht hat.

Die Samurai-Abenteuer sind ungleich beliebter als die Superheldenspiele und hat Sucker Punch zu einem der wichtigsten First-Party-Studios von Sony gemacht.

InFamous geht es also höchstwahrscheinlich genau so wie Sly Cooper, der anderen großen Reihe von Sucker Punch. Bei dem großen Erfolg der Ghost of-Reihe scheint eine Rückkehr aktuell sehr unwahrscheinlich. Es ist allerdings auch nicht bekannt, woran das Studio derzeit arbeitet. Die Hoffnung stirbt also zuletzt.

Habt ihr InFamous gespielt? Welche PlayStation-Reihen soll Sony eurer Meinung nach zurückbringen?