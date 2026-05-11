Preis der Switch 2 "schlägt dem Fass den Boden aus": Die Konsole ist euch jetzt deutlich zu teuer

Wir hatten die GamePro-Community zum neuen Preis der Switch 2 befragt.

Nintendo wird den Preis der Nintendo Switch 2 ab September in Europa um 30 Euro auf dann 499,99 Euro anheben. Wir hatten die GamePro-Community daher in der Vorwoche gefragt, wie sie den jetzt höheren Preis für die Konsole einschätzt und ein recht eindeutiges Ergebnis erhalten. Für einen Großteil unserer Leser*innen ist das neue Angebot zu hoch.

Umfrage-Ergebnis zur Preiserhöhung der Nintendo Switch 2

Insgesamt haben bislang 1010 Personen an unserer Umfrage teilgenommen und für ein recht eindeutiges Ergebnis gesorgt.

Demnach ist der neue Preis von 499,99 Euro für die Nintendo Switch 2 für 51 Prozent deutlich zu hoch, für 25 Prozent lediglich etwas zu hoch angesetzt.

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Für lediglich 20 Prozent aller Teilnehmer*innen an unserer Umfrage bietet Nintendo weiterhin einen fairen Preis für die Konsole an. Für 4 Prozent sind 499,99 Euro für die Konsole sogar ein Schnäppchen.

Hier könnt ihr euch das Ergebnis im Detail anschauen:

Stimmen zur Preiserhöhung

In den Kommentaren zur Preiserhöhung werden seitens der GP-Community gleich mehrere interessante Standpunkte festgehalten.

Darunter der von Ottel, für den eine Switch 2 erst mit Veröffentlichung eines möglichen OLED-Modells infrage kommt und der bis dahin mit seiner Switch 1 noch "sehr zufrieden" ist.

User Dreizack stellt hingegen einen weiteren, überaus interessanten Punkt zum heutigen Release von Konsolen heraus und schreibt:

"Konsolen muss man heutzutage echt zur Veröffentlichung kaufen, um Geld zu sparen. Wilde Zeiten."

Während für Tigrex der neue Preis "absolut okay" ist und er den Kauf der Switch 2 nie bereut hat, hat xXxBoxXx05 eine gänzlich unterschiedliche Meinung und spricht davon, dass bereits der jetzige Preis "absurd hoch" ausfällt und die Preiserhöhung dem Fass den Boden ausschlägt.

Habt ihr weitere Stimmen zur Preiserhöhung oder generell zum aktuellen Stand der Switch 2, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.