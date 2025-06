Bei Amazon gibt's gerade einen 55 Zoll QLED-Fernseher zum Spottpreis: 4K-TV aus 2025 jetzt im Angebot abstauben!

Amazon hat gerade einen brandneuen QLED 4K-Fernseher zu einem tollen Preis zu bieten.

Bei Amazon könnt ihr euch einen gerade erst erschienenen QLED 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis sichern: Der Smart-TV TCL T6C aus 2025 ist dort kurz nach Release bereits 120€ günstiger und kostet dadurch nur noch 379€, was für einen Fernseher dieser Größe und Qualität ein hervorragender Preis ist. Hier findet ihr den Deal:

Übrigens gibt es auch noch andere Größen des TCL T6C günstig, vor allem die 75-Zoll-Version bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

4K-Fernseher im Amazon-Angebot: hoher Kontrast und Fire TV!

Der TCL T6C QLED 4K-Fernseher ist ein Amazon Fire TV und bietet eine Menge Features für einen geringen Preis.

Der TCL T6C ist der günstigste unter TCLs QLED-Fernseher aus 2025. Trotzdem bietet er gute Qualität, auch und gerade im Vergleich zur Konkurrenz in der unteren Preisklasse. Das liegt nicht allein am QLED-Display, welches über eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots verfügt, die für akkurate dargestellte und kräftige Farben sorgt.

Der TCL T6C verwendet auch ein HVA-Panel, das zwar nicht mit teuren OLED- oder Mini-LED-Displays mithalten kann, aber dennoch recht hohen Kontrast bietet, was vor allem bei Fernsehabenden in dunklen Räumen auffällt. Die Direct-LED-Beleuchtung führt zudem dazu, dass der ganze Bildschirm gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Auch das ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit, oft werden hier vom Rand beleuchtete Edge-Displays eingesetzt.

Natürlich müsst ihr mit einem so günstigen Fernseher auch ein paar Kompromisse eingehen. So ist die Spitzenhelligkeit nicht sonderlich hoch, weshalb der TCL T6C trotz Unterstützung von Dolby Vision und HDR 10+ die HDR-Formate nicht vollständig ausnutzen kann. Außerdem bekommt ihr, wie bei allen richtig günstigen Fernsehern, nur ein 60Hz-Display.

Per Knopfdruck auf der Fernbedienung könnt ihr euch über den TCL T6C 4K-TV mit Alexa unterhalten.

Somit bleibt ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung beschränkt. Da die meisten Spiele nativ ohnehin nicht mehr schaffen, ist das allerdings nicht allzu schlimm, auch wenn mehr Hertz immer besser sind. Ansonsten ist der TCL T6C jedoch durchaus gut fürs Gaming geeignet. Am wichtigsten hierfür ist nämlich der Input Lag, der beim T6C sehr niedrig ausfällt und euch dadurch schnelle Reaktionen in Spielen ermöglicht.

Obendrein kann der TCL T6C durch seinen umfangreichen App-Support überzeugen. Er verwendet als Betriebssystem nämlich Fire TV, das so ziemlich alle auch nur halbwegs bekannten Streaming-Dienste unterstützt. Um euch die Bedienung zu erleichtern, wird außerdem Sprachsteuerung per Alexa geboten.