Amazon Black Friday 2025: Tausende Filme im Angebot – Kinohits von Wicked bis Dune jetzt bei Prime Video abstauben!

Bei Amazon Prime Video laufen schon viele Black-Friday-Angebote: Jetzt könnt ihr euch tausende Filme günstiger schnappen, darunter Kino-Blockbuster wie Wicked und Dune: Part Two.

15.11.2025 | 12:04 Uhr


Der Amazon Black Friday Sale 2025 startet eigentlich erst am 20. November, Amazon Prime Video hat jedoch schon jetzt viele Black-Friday-Angebote gestartet. Dort könnt ihr euch bereits tausende Filme günstiger schnappen, darunter eine Menge Kinohits aus den Jahren 2024 und 2025. Auch eine stattliche Auswahl an Serien wie House of the Dragon ist unter den Deals. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Tausende Filme im Amazon Black Friday Angebot abstauben!

Amazon macht keine genauen Angaben zur Dauer der Deals, wir vermuten aber, dass die meisten bis zum offiziellen Ende des Black Friday Sales am 1. Dezember laufen dürften. Übrigens hat Amazon neben Filmen auch schon viele weitere frühe Black-Friday-Angebote gestartet. Diese findet ihr hier:

Amazon Black Friday 2025: alle frühen Angebote im Überblick

Filme im Amazon Black Friday Sale: 10 Highlights aus den Angeboten

Das Fantasy-Musical Wicked bekommt schon bald eine Fortsetzung. Das Fantasy-Musical Wicked bekommt schon bald eine Fortsetzung.

Eines der Highlights ist natürlich Wicked, die Verfilmung eines auf Der Zauberer von Oz basierenden Musicals. Nicht nur war der Film Ende 2024 ein gewaltiger Erfolg, die Fortsetzung startet am 21. November in den Kinos, was das Angebot bei Prime Video zu einer guten Gelegenheit macht, den ersten Teil vorher noch schnell nachzuholen.

Daneben gibt es aber noch viele weitere Blockbuster günstiger. Vor allem die oscarprämierten Meisterwerke wie das Science-Fiction-Epos Dune: Part Two und den Thriller Konklave sollte man unbedingt mal gesehen haben. Action-Fans dürften sich zudem über Ballerina aus dem John-Wick-Universum freuen, auch wenn bei dem erst im Juni in den Kinos gestarteten Film der Rabatt natürlich noch nicht sehr groß ist. Hier eine Auswahl mit zehn Tipps:

Amazon Black Friday 2025: Jetzt tausende Filme günstiger schnappen!
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
