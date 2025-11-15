Pokémon-Legenden: Z-A im Black-Friday-Angebot – Bei Amazon gibt's das neue Switch-Spiel jetzt schon zum Spitzenpreis!

Das neueste Pokémon-Spiel für Switch und Switch 2 gibt's schon einen Monat nach Release zum Top-Preis!

Pokémon-Legenden: Z-A ist erst vor einem Monat erschienen, jetzt bekommt ihr den Bestseller für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 bereits stark reduziert im Black-Friday-Angebot: Bei Amazon gibt es das Exklusivspiel jetzt in beiden Versionen 20€ günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im Nintendo eShop. Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo ein besseres Angebot. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Zwar ist der Deal bei Amazon nicht offiziell als Black-Friday-Angebot markiert, der Händler ist jedoch mit einem Black-Friday-Deal des Konkurrenten Alternate mitgezogen, bei dem es das Spiel noch bis zum 1. Dezember günstiger gibt, falls es nicht vorher ausverkauft ist. Durch die dortigen Versandkosten kommt ihr bei Amazon jedoch günstiger weg.

Offiziell startet der Black Friday Sale bei Amazon zwar erst am 20. November. Aktuell laufen bei dem Händler jedoch schon viele weitere frühe Black-Friday-Angebote. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Pokémon-Legenden: Z-A bringt einige frische Ideen in die Reihe, beispielsweise ein völlig neues Kampfsystem, das nicht mehr rundenbasiert ist, sondern in Echtzeit abläuft (jedoch pausiert, wenn ihr im Menü Items auswählt). Das macht die Kämpfe nicht nur temporeicher, sondern verleiht ihnen auch mehr Tiefgang, weil jetzt zusätzlich zur richtigen Taktik auch gutes Timing wichtig ist. Außerdem kann jetzt sogar der Trainer zum Ziel von Attacken werden.

Ansonsten ist Pokémon-Legenden: Z-A im Kern ein traditionelles Pokémon-Spiel, in dem ihr Monster sammelt und sie dann trainiert und in Kämpfen gegen andere Pokémon antreten lasst. Diesmal seid ihr dabei in der Kalos-Region und vor allem in der Großstadt Illumina City unterwegs, in der Menschen und Pokémon zusammenleben. Dennoch gibt es noch immer viele wilde Pokémon, die ihr im Umland fangen könnt.

Sowohl die neuen Spielmechaniken als auch die Spielwelt und die rund 25 Stunden lange Story-Kampagne haben uns im Test sehr gut gefallen. Nicht ganz so glücklich waren wir hingegen mit der Technik: Die Grafik ist zwar der alten Switch angemessen, aber auf der Switch 2 wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Trotzdem ist Pokémon-Legenden: Z-A natürlich ein Muss für jeden Pokémon-Fan.