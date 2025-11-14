Open-World-Hit für PS5 im Angebot: Dieses Action-Rollenspiel bietet harte Soulslike-Schwertkämpfe in historischem Setting!

Diesen Open-World-Hit für PS5 gibt's bei Amazon jetzt gut 50€ günstiger als im PlayStation Store.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes PS5-Spiel mit einer historischen Open World im Sonderangebot schnappen. Das Action-Rollenspiel mit spannenden Kämpfen im Soulslike-Stil, das im PlayStation Store aktuell 79,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 29,64€. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit aktuell mit Abstand am günstigsten. Hier findet ihr den Deal:

Falls ihr an diesem Spiel kein Interesse habt, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Hits günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Historische Welt mit spannenden Schwertkämpfen: Das bietet der Open-World-Hit für PS5

Die spannenden Nahkampf-Duelle sind das spielerische Highlight von Rise of the Ronin.

Es geht hier um Rise of the Ronin, das im feudalen Japan der 1860er angesiedelt ist und euch in die Rolle eines Ronin, also eines herrenlosen Samurai, schlüpfen lässt, der sich gegen die Terrorherrschaft des Shogun auflehnt. Monster und Magie gibt es hier also nicht, stattdessen bekommt ihr eine historische Open World mit weiten Landschaften und stilvollen japanischen Bauwerken geboten.

Das Gameplay von Rise of the Ronin könnte man grob als eine Mischung aus Assassin's Creed und Soulslike beschreiben: Euer Ronin ist sich also nicht zu fein für Schleichangriffe und Meuchelmorde, wobei euch die offene Spielwelt genügend Freiraum gibt, eure Ziele auf eure Weise zu infiltrieren. Das wahre Highlight sind aber die spektakulären Schwertkampfduelle, die euch harte Bosskämpfe im Soulslike-Stil liefern.

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Autoplay

Ähnlich wie in Sekiro müsst ihr in diesen Duellen erst durch perfekte Konter die Haltung eurer Gegner brechen, bevor ihr ordentlich Schaden austeilen könnt. Neben Schwertern stehen euch übrigens auch alte Feuerwaffen zur Verfügung, der Nahkampf steht jedoch klar im Vordergrund. Daneben haben sich die Entwickler noch ein paar besondere Gadgets und Fähigkeiten ausgedacht, die mehr Abwechslung und taktische Möglichkeiten bringen.

So reist ihr beispielsweise nicht nur zu Fuß und zu Pferd, sondern auch mit einem Gleiter durch die Open World. Durch diesen könnt ihr die Spielwelt aus der Luft betrachten und Orte erreichen, die euch am Boden versperrt bleiben. Außerdem verfügt das Action-Rollenspiel über einen umfangreichen Fortschrittsbaum, der neben Schwert- und Schleichfertigkeiten auch exotischere Skills anbietet, wie etwa die Fähigkeit, wilde Tiere zu zähmen und im Kampf einzusetzen.