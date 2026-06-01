Alle Mass Effect Comics gesammelt in einem Band: Gigantischer Schmöker ist jetzt richtig günstig

Mass Effect ist auch heute noch absoluter Kult, was die zahlreichen Comics und Romane eindrucksvoll beweisen.

Mit Garrus und Tali durch die Citadel oder Omega streifen und dabei skrupellose Söldner oder Geth aus dem Weg räumen – ein Traum! Die Mass-Effect-Reihe zählt für mich zu den Spielen, mit denen ich ein paar meiner prägendsten Gaming-Erlebnisse hatte. Und ich weiß, dass ich da bei Weitem nicht der Einzige bin.

Deswegen freue ich mich gerade wie ein Schnitzel, dass es die komplette Mass Effect Comic-Kollektion gerade auf Amazon zum Schnäppchenpreis gibt.

Elias Mohr Mass Effect gehört bis heute zu Elias' Lieblingsspielen, die er inzwischen wahrscheinlich fünf mal oder öfter durchgespielt hat. Durch ein Praktikum beim Panini Verlag ist er auch bestens mit den Comics zur Serie vertraut und kann beides nur wärmstens empfehlen.

Über 800 Seiten Mass Effect Lore

In den Comics werden zahlreiche Nebencharaktere aus dem gigantischen Universum näher beleuchtet. So bekommen Liara T'Soni, Aria T'Loak, der Unbekannte und zahlreiche weitere Personen ihre eigene Reihe oder Vorgeschichte gewidmet, in denen sie zeigen können, was sie alles drauf haben, selbst wenn mal kein Commander Shepard in Reichweite ist.

1:09:19 Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus

Autoplay

Diese Comics sind in der Complete Collection enthalten

Redemption: Hier wird ein wichtiges Story-Detail erklärt, nämlich wie der Körper von Commander Shepard zu Cerberus gelangte, die ihn mithilfe des Lazarus Projekts zurück ins Leben holten.

Hier wird ein wichtiges Story-Detail erklärt, nämlich wie der Körper von Commander Shepard zu Cerberus gelangte, die ihn mithilfe des Lazarus Projekts zurück ins Leben holten. Evolution: Wer war der Unbekannte, bevor er Cerberus anführte? Dieser Comic liefert die Antwort und beleuchtet gleichzeitig den Erstkontakt-Krieg zwischen Menschen und Turianern näher.

Wer war der Unbekannte, bevor er Cerberus anführte? Dieser Comic liefert die Antwort und beleuchtet gleichzeitig den Erstkontakt-Krieg zwischen Menschen und Turianern näher. Invasion: Aria ist die unumstößliche Herrscherin von Omega. Doch als die Raumstation von Monstern angegriffen wird, die mit Reaper-Technologie zusammenhängen, gerät ihr kleines Paradies in Bedrängnis.

Aria ist die unumstößliche Herrscherin von Omega. Doch als die Raumstation von Monstern angegriffen wird, die mit Reaper-Technologie zusammenhängen, gerät ihr kleines Paradies in Bedrängnis. Homeworlds: In dieser Reihe werden die Vorgeschichten beliebter Squad-Mitglieder erzählt: James Vega, Tali'Zorah, Garrus Vakarian und Liara T'Soni bekommen hier Storys spendiert.

In dieser Reihe werden die Vorgeschichten beliebter Squad-Mitglieder erzählt: James Vega, Tali'Zorah, Garrus Vakarian und Liara T'Soni bekommen hier Storys spendiert. Foundation: Insgesamt 13 Kurzgeschichten mit weiteren Charakteren. Von Thane Krios bis zu Urdnot Wrex sind alle namhaften Personen vertreten.

Insgesamt 13 Kurzgeschichten mit weiteren Charakteren. Von Thane Krios bis zu Urdnot Wrex sind alle namhaften Personen vertreten. Discovery: Der einzige Comic, der sich auf Mass Effect Andromeda bezieht. Die Initiative soll vom Turianer Tiran Kandros infiltriert werden, um die genauen Pläne der Organisation offenzulegen.

Der kleine Haken an dem Angebot

Mass Effect ist auch als Comic unfassbar schön.

Ihr bekommt hier wirklich einiges für euer Geld geboten, allerdings gibt es auch ein Manko: Es handelt sich um die englische Sprachausgabe. In Deutschland dürfen Comics und Bücher grundsätzlich nicht reduziert werden. Grund dafür ist die gesetzliche Buchpreisbindung. Zudem sind die deutschen Ausgaben der Comics weitgehend vergriffen, und der Sammelband ist gar nicht erst auf Deutsch erschienen.

Aus meiner Sicht lohnt sich der Deal trotzdem, und da das Angebot für den Sammelband zeitlich begrenzt ist, solltet ihr nicht allzu lange zögern.