Die beste Smartwatch unter den China-Modellen? Diese Uhr macht so einiges richtig!

Auf den ersten Blick solltet ihr alle das Design erkennen. Doch es ist kein angebissener Apfel, der hinter diesem Design steckt, sondern ein Geheimtipp aus dem Fernen Osten.

Wenn ich an chinesische Smartwatches denke, schießen mir eigentlich immer sofort zwei Namen in den Kopf: Xiaomi und Huawei. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Modelle von den beiden Marken am Arm und dachte mir immer: In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis macht den Jungs keiner was vor. Doch vor Kurzem hat mir ein Kollege einen ziemlichen Underdog ans Herz gelegt und jetzt muss ich meinen elitären Kreis der Preis-Leistungs-Tipps wohl oder übel erweitern. Die Honor Watch 5 ist für ihren Preis nämlich ein echtes Brett.

Aussehen einer Apple Watch

Optisch erinnert das eckige Design der Honor-Uhr an die Apple Watch. In meinem Fall ist das als Kompliment zu sehen. Ihr bekommt ein 1,85 Zoll großes AMOLED-Display, das eigentlich in den höheren Preisklassen zu finden ist.

Und jetzt kommt der Punkt, an dem sich die Uhr von den billigen China-Trackern abhebt: Das Panel hat eine Bildwiederholrate von 60 Hz. An der Seite sitzt zudem eine schicke, CNC-gefräste Krone. Wenn ihr an dem Rad dreht, gibt euch die Uhr ein haptisches Vibrationsfeedback – so wie ihr es auch bei der Apple Watch habt. Und dabei wiegt der Alu-Rahmen nur 35 Gramm.

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Genaues GPS und Gesundheitscheck mit einem Klick

Honor kann beim GPS-Tracking auch mit den Big-Playern mitspielen. Das integrierte "AccuTrack" Dual-Band-GPS ist super präzise. Ihr könnt euer schweres Smartphone beim Sport also auch mal zu Hause lassen (auch wegen weiteren Funktionen, auf die ich später noch eingehen werde). Da die Kiste nach 5ATM und IP68 wasserdicht ist, könnt ihr damit auch problemlos unter die Dusche oder im Schwimmbad eure Bahnen ziehen.

Dank neuer Silizium-Karbon-Technologie hält die Uhr bis zu 15 Tage durch. Denkt nicht mal dran, ein Ladekabel in den Urlaub mitzunehmen!

Was ich aber als wirklich stark ansehe ist der "One-Tap Health Scan". Bei vielen Smartwatches müsst ihr für Puls, Stress und Blutsauerstoff (SpO2) tausend verschiedene Apps auf der Uhr öffnen. Hier bekommt ihr mit nur einem Tippen ("Körperstatus-Scan") sofort alle wichtigen Werte gleichzeitig.

Was ihr auch noch direkt angezeigt bekommt, ist eure Schlafanalyse am Morgen. Ihr bekommt eine Art "Morgenbericht" mit eurer Schlafqualität (inklusive REM-Phasen), dem Wetterbericht und den Terminen für den Tag.

Ein Knopfdruck reicht und die Uhr misst gleichzeitig euren Puls, Blutsauerstoff und Stresslevel.

Fast schon ein Handy-Ersatz

Die Uhr beweist, wieso Smartwatches so beliebt sind: Sie sind mittlerweile keine Ergänzung zu den Handys mehr, sondern können diese mittlerweile sogar ersetzen. Bei der Watch 5 ist ein Mikrofon und ein Lautsprecher verbaut. So könnt ihr über Bluetooth direkt über die Uhr telefonieren. Das funktioniert hier zugegeben nur, wenn das Smartphone sich in der Nähe befindet, dennoch ist kein Standard in der Welt der digitalen Uhren. Meistens wird euch der Anruf nur angezeigt, über die Smartwatch telefonieren klappt sonst eigentlich nur bei den teuren Flaggschiffen.

Ein Herkules von Akku

Honor hat hier nicht irgendeinen Standard-Akku von der Stange verbaut, sondern eine Silizium-Karbon-Technologie (480 mAh). Klingt nach kompliziertem Technik-Gerede, bedeutet aber: Die Energiedichte ist mal eben um satte 21 Prozent höher als bei den Vorgängern. Die Uhr hält also bis zu 15 Tage durch.

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