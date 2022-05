Amazon Prime Gaming im Juni 2022: Schnappt euch Far Cry 4, WRC 8 und mehr

Ihr wolltet schon immer mal auf Elefanten reiten, mit dem Wingsuit fliegen, sowie den Himalaya unsicher machen und zahlt außerdem sowieso schon für ein Amazon Prime-Abo? Dann haben wir gute Neuigkeiten für euch: Bei Amazon Prime Gaming gibt es im Juni 2022 unter anderem auch Far Cry 4, in dem all das möglich ist, sogar im Koop-Modus! Außerdem winken natürlich auch noch andere Extra-Bonusspiele, für die ihr nicht noch einmal bezahlen müsst.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Amazon Prime Gaming: Spiele-Lineup im Juni 2022 steht fest

Darum geht's: PS Plus, Xbox Games with Gold oder Amazon Prime Gaming servieren euch jeden Monat eine Auswahl an Spielen, die ihr im Rahmen des Abonnements einfach so dazu bekommt, ohne noch einmal extra für die Titel bezahlen zu müssen. Das heißt, ihr dürft die Spiele auch behalten, wenn ihr sie euch einmal gesichert habt. Jetzt steht das Juni-Lineup von Amazon Prime Gaming fest.

Diese Spiele gibt es bei Amazon Prime Gaming im Juni 2022 dazu

Das absolute Highlight im Juni: Far Cry 4

Genre: First Person-Shooter

Darum geht's: Eigentlich wollen wir in Far Cry 4 nur die Asche unserer toten Mutter in ihrem fiktiven Heimatland im Himalaya verstreuen, geraten dann aber an den absurd-charismatischen Oberfiesling Pagan Min. Der unterjocht das komplette Land mit eiserner Hand, weswegen wir uns dem Freiheitskampf anschließen und es mit seiner gesamten Armee aufnehmen müssen. Das bedeutet die wunderschöne offene Bergwelt erkunden, haufenweise Außenposten befreien, auf Funktürme klettern und generell eine gute Zeit haben.

Diese Titel sind auch noch dabei und darum geht's:

Escape from Monkey Island stellt den vierten Teil der beliebten Point and Click-Adventure-Reihe dar. Passt natürlich perfekt zur Ankündigung, dass das Original-Piratenspiel ein waschechtes Comeback feiern soll. Das neue Spiel heißt dann Return to Monkey Island und setzt die Story nach dem zweiten Teil fort:

Astrologaster versetzt euch ins mittelalterliche London. Dort müsst ihr mit Hilfe der Sterne Krankheiten heilen. Klingt komisch, ist aber in diesem Comedy-Adventure so.

Across the Grooves setzt auf magischen Realismus und lässt euch vor allem Entscheidungen treffen. Musik spielt eine wichtige Rolle in dieser Visual Novel.

Calico funktioniert in etwa wie der Cat Café-Manager: Ihr müsst ein Café aufbauen, das ihr nicht nur mit niedlichen Möbeln und allerhand Deko, sondern eben auch mit Katzen ausstatten könnt.

WRC 8 FIA World Rally Championship hält, was der Name verspricht: Hier spielt ihr im offiziellen Titel zur Rallye-Weltmeisterschaft 2019 ebendiese nach. Viel realistischer und authentischer wird's nicht.

Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten?