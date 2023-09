Modern Warfare 2 & Warzone - Amazon Prime schenkt euch nur noch kurze Zeit ein Skin-Paket im Wert von 15 Euro

Der Tempodämon-Skin ist Teil des Packs.

Die Multiplayer-Operator und die Waffen in Call of Duty Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone lassen sich mit allerhand Skins ausstatten, seit Release sind etliche dazugekommen. Für viele davon müsst ihr bezahlen, andere wiederum sind kostenlos oder über bestimmte Aktionen günstiger oder gar gratis zu haben.

Derzeit gibt es wieder eine solche Aktion und zwar für alle, die ein Amazon Prime-Abo besitzen. Die bekommen nämlich derzeit das sogenannte "Fahrer des Abends"-Paket komplett umsonst. Normalerweise kostet das Paket 1.500 CoD-Points, umgerechnet also knapp 15 Euro.

Das bietet das "Fahrer des Abends"-Paket

Die folgenden Items sind im Paket enthalten:

Operator-Skin "Tempodämon"

TAQ-V-Waffenbauplan "Übernimm das Steuer"

Visistenkarte "Vorbeikommen"

Emblem "Brennender Gummi"

Doppelte EP-Token

Doppelte Waffen EP-Token

Bis wann gilt das Angebot? Noch bis zum 21. September (Donnerstag), also nicht mehr allzu lange. Wer das Paket noch abstauben will, sollte sich beeilen.

Die Inhalte des Fahrer des Abends-Pakets in der Übersicht.

So schnappt ihr euch das Pack bei Amazon Prime

Voraussetzung für den Download des Pakets ist eine kostenpflichtige Amazon Prime-Mitgliedschaft. Geht dann wie folgt vor:

Ruft die Prime Gaming-Seite auf

Klickt rechts auf den lilafarbenen "Hol dir Inhalte im Spiel"-Button

Meldet euch mit eurem Amazon-Account an

Verknüpft eure vorhandenen Accounts von Prime und Activision

Wenn ihr Prime Gaming nun noch erlaubt, die aktivierten Inhalte ins Spiel zu bringen, solltet ihr beim nächsten Login in Modern Warfare 2 oder Warzone die Inhalte des Pakets im Menü angezeigt bekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass über Prime Gaming CoD-Inhalte kostenlos angeboten werden. Vor ein paar Monaten gab es beispielsweise das etwas kuriose "Rattenpaket", das gleich das passende Operator-Outfit mitbrachte.

Call of Duty Modern Warfare 2 ist der Nachfolger zu Modern Warfare (2019) und ein Soft Reboot des "Original MW2" aus dem Jahr 2009.

Im Zentrum der Kampagnen-Handlung steht die Task Force 141 von Captain Price, die sich im brutalen Drogenkonflikt eines fiktiven Teils der südamerikanischen Republik Kolumbiens wiederfindet. Noch in diesem Jahr wird die Serie mit Modern Warfare 3 fortgesetzt.