Prime Video wird bald in Deutschland teurer - außer ihr nehmt mehr Werbung in Kauf

Prime Video bekommt bald Werbung, außer ihr zahlt mehr.

Bereits im September hatte Amazon angekündigt, dass sie ihren Streaming-Service Prime Video anpassen wollen und wir in Zukunft mehr Werbung beim Schauen von Filmen und Serien in Kauf nehmen müssen – außer wir zahlen für ein teureres Abo drauf. Jetzt gibt es auch einen konkreten Starttermin, ab dem das Werbe-Modell an den Start geht, zumindest für die USA.

Prime Video mit Werbung startet in den USA ab Januar 2024

Wie The Verge berichtet, hat Onlinehändler Amazon jetzt einen konkreten Termin bekannt gegeben, ab dem das bisherige Abomodell in ein Abo mit Werbung umgewandelt wird: Am 29. Januar 2024 soll es losgehen. Das geht aus E-Mails hervor, die Prime Video-Abonnent*innen vom Anbieter bekommen haben.

Auch in Deutschland? Bislang gingen diese E-Mails nur an US-amerikanische Kund*innen raus, es steht also noch offen, wann genau die Änderung auch bei uns eintritt. Allerdings ist damit zu rechnen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

Bereits bei der Ankündigung im September hieß es nämlich, dass auch Deutschland 2024 das neue Abo mit Werbung bekommt:

Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter.

Wie genau die neuen Werbeeinblendungen dann ausfallen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Prime Video will zwar nach eigenen Angaben weniger Werbung als etwa Free-TV-Sender zeigen, aber das lässt noch eine Menge Spielraum offen.

Prime Video bleibt werbefrei gegen Aufpreis

Wer keine Lust hat, mitten im Streaming von Werbeeinblendungen unterbrochen zu werden, kann auf eine neue, werbefreie Option wechseln – natürlich gegen Aufpreis. 2,99 US-Dollar mehr im Monat müssen Abonnent*innen dann berappen. Der Aufpreis in Deutschland ist noch nicht bekannt, dürfte aber vermutlich ebenfalls um die 3 Euro pro Monat liegen.

Wer übrigens nicht mehr zahlen will oder kann, den können wir beruhigen: Das bisherige "Grund"-Abo von Prime bleibt erhalten und kostet weiterhin 8,99 Euro im Monat oder 7,49 Euro monatlich, wenn ihr jährlich zahlt. Allerdings müsst ihr dann in Zukunft im Gegenzug mehr Werbung in Kauf nehmen.

Habt ihr aktuell ein Prime-Abo und falls ja, wechselt ihr mit Einführung des Werbe-Abos?